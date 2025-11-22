 2025-11-18T09:22:12.436Z

Rutesheim setzt Ausrufezeichen – Öhringen überrollt Satteldorf

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Beim heutigen Auftakt des 15. Spieltags der Landesliga, Staffel 1, präsentierten sich die Gastgeber durchweg stark. Rutesheim erobert die Spitzenposition, Ilshofen dreht ein schwieriges Spiel mit beeindruckender Moral – und Aufsteiger Öhringen schiebt sich nach einem souveränen 4:0 weiter Richtung Spitzengruppe.

Heute, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
2
0
Abpfiff

Der SKV Rutesheim zeigte vor 70 Zuschauern von Beginn an, weshalb er vorne mitmischt. Mit enormem Druck und Zielstrebigkeit gelang bereits in der 12. Minute die Führung: Laurin Stütz traf zum 1:0. Nur vier Minuten später legte Gianluca Crepaldi in der 16. Minute das 2:0 nach – eine frühe Vorentscheidung. Crailsheim kämpfte, fand aber kaum Lösungen. Die Partie kippte endgültig, als Simon Schulz in der 60. Minute nach einem Platzverweis das Feld verlassen musste. Mit einem Mann weniger war für die Gäste kein Aufbäumen mehr möglich.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
3
1
Abpfiff

Ilshofen musste sich vor 60 Zuschauern früh schütteln, denn Jonas Hertel traf bereits in der 3. Minute zum 1:0 für die Gäste. Doch die Gastgeber reagierten geduldig: Lukas Lindner stellte in der 15. Minute den Ausgleich her. Die Begegnung blieb lange offen, geprägt von intensiven Zweikämpfen. Erst in der 81. Minute gelang Ilshofen der Durchbruch – Moritz Lindner traf zum vielumjubelten 2:1. Sieben Minuten später setzte erneut Lukas Lindner den Schlusspunkt, als er in der 88. Minute zum 3:1 traf.

Heute, 14:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
4
0
Abpfiff

Die TSG Öhringen setzte vor 100 Zuschauern ein Ausrufezeichen und feierte einen klaren 4:0-Heimerfolg. Kurz vor der Pause sorgte Lorik Makolli in der 44. Minute für das erlösende 1:0. Nach dem Seitenwechsel spielte Öhringen wie entfesselt: Volkan Demir erhöhte in der 54. Minute auf 2:0, Dionysios Pantelis legte in der 73. Minute zum 3:0 nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Lorik Makolli – diesmal per Handelfmeter in der 78. Minute.

Morgen, 14:00 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
14:00

Die Sport-Union Neckarsulm misst sich mit Tabellenführer FV Löchgau, der nach 14 Spielen noch ungeschlagen ist. Für Neckarsulm wäre ein Punktgewinn ein wichtiger Impuls, Löchgau will den Vorsprung an der Tabellenspitze behaupten.

Morgen, 14:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
14:30

Die SG Weinstadt trifft im direkten Nachbarschaftsduell der Tabelle auf den SV Leonberg/Eltingen. Weinstadt liegt knapp dahinter und kann mit einem Heimerfolg an den Gästen vorbeiziehen.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
14:30

Der SV Kaisersbach braucht gegen den SSV Schwäbisch Hall dringend Zählbares, um die Abstiegsränge zu verlassen. Hall rangiert im Mittelfeld und möchte nachlegen, um den Blick wieder nach oben richten zu können.

Morgen, 14:30 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
14:30

Der TV Oeffingen geht als Vierter favorisiert in das Heimspiel gegen den GSV Pleidelsheim. Oeffingen zielt auf die Verfolgerplätze, Pleidelsheim kämpft als Schlusslicht um den Anschluss.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
14:30

Der TSV Heimerdingen 1910 empfängt die formstarke SG Schorndorf. Heimerdingen will sich von der Gefahrenzone lösen, Schorndorf könnte mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.

