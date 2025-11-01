 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Herbert Schürl

Rutesheim rettet einen Punkt, Leonberg überzeugt, Neckarsulm siegt

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

In der Landesliga, Staffel 1, fielen bei der heutigen Fortsetzung des 12. Spieltags späte Treffer und klare Entscheidungen. Während Spitzenreiter Rutesheim kurz vor Schluss noch einen Punkt gegen Löchgau rettete, feierte die Sport-Union Neckarsulm einen Auswärtssieg. Auch der SV Leonberg/Eltingen überzeugte vor heimischer Kulisse.

---

Gestern, 19:15 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
2
0
Abpfiff

Unter Flutlicht setzte sich der kriselnde TSV Crailsheim mit 2:0 durch. Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniele Hüttle (49.) für die Führung der Hausherren. In einem chancenarmen Spiel machte Tim Messner in der ersten Minute der Nachhspielzeit den Deckel drauf. Damit verlässt Crailsheim erstmal den unteren Bereich der Tabelle.

---

Heute, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
2
2
Abpfiff

Das Topspiel zwischen dem SKV Rutesheim und dem FV Löchgau endete 2:2 – mit einem dramatischen Schlusspunkt. Joshua Schneider brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, doch nur drei Minuten später glich Benjamin Hammann für Löchgau aus. Nach einer umkämpften zweiten Hälfte drehte Furkan Yumurtaoglu in der 75. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Doch Rutesheim stemmte sich gegen die Niederlage: In der 89. Minute erzielte Ioannis Savvoulidis den späten Ausgleich. Kurz darauf sah Flavio Heiler (89.) die Rote Karte.

---

Heute, 14:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
0
3
Abpfiff
+Video

Die Sport-Union Neckarsulm setzte mit einem klaren 3:0-Sieg bei der SpVgg Satteldorf ein Ausrufezeichen. Fatlum Maliqi eröffnete in der 38. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Mattia Trianni mit einem Doppelschlag (55. und 63. Minute) für die Entscheidung. Mit diesem Erfolg festigt Neckarsulm seine Position im Mittelfeld, während Satteldorf weiter im unteren Tabellendrittel bleibt.

---

Heute, 14:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
2
0
Abpfiff

Der SV Leonberg/Eltingen feierte einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Heimerdingen. Die Gastgeber gingen nach einer halben Stunde in Führung und verteidigten diese konzentriert. In der Schlussminute sorgte der zweite Treffer für die Entscheidung. Vor 215 Zuschauern zeigte Leonberg eine geschlossene Mannschaftsleistung, während Heimerdingen den Blick zunehmend nach unten richten muss.

---

Morgen, 14:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
14:30

Das Schlusslicht mit zwei Zählern (11:36) steht gegen den Vierten (20 Punkte, 27:20) vor einer hohen Hürde. Der Außenseiter braucht Disziplin über 90 Minuten, der Favorit klare Aktionen im letzten Drittel.

Morgen, 14:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
14:30live

Der Fünfte (20 Punkte) hat trotz negativer Tordifferenz (20:21) eine stabile Ausbeute, der Zehnte (13 Punkte, 25:27) reist mit schwankender Balance an. Umschalten und Zweikampfführung im Zentrum werden maßgeblich.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
14:30

Im Tabellenkeller begegnen sich der Vierzehnte (11 Punkte, 14:35) und der Dreizehnte (12 Punkte, 13:20). Kompakte Absicherung hat Vorrang – jeder Fehler besitzt Gewicht.

Morgen, 14:30 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
14:30

Der Fünfzehnte (10 Punkte, 15:27) erwartet den Sechsten, der mit 19 Punkten und der treffsichersten Offensive der Liga (31:20) anreist. Gelingt frühe Kontrolle, spricht vieles für den Favoriten; der Gastgeber setzt auf Konterräume.

