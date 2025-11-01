Rutesheim rettet einen Punkt, Leonberg überzeugt, Neckarsulm siegt

Unter Flutlicht setzte sich der kriselnde TSV Crailsheim mit 2:0 durch. Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniele Hüttle (49.) für die Führung der Hausherren. In einem chancenarmen Spiel machte Tim Messner in der ersten Minute der Nachhspielzeit den Deckel drauf. Damit verlässt Crailsheim erstmal den unteren Bereich der Tabelle. ---

Das Topspiel zwischen dem SKV Rutesheim und dem FV Löchgau endete 2:2 – mit einem dramatischen Schlusspunkt. Joshua Schneider brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, doch nur drei Minuten später glich Benjamin Hammann für Löchgau aus. Nach einer umkämpften zweiten Hälfte drehte Furkan Yumurtaoglu in der 75. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Doch Rutesheim stemmte sich gegen die Niederlage: In der 89. Minute erzielte Ioannis Savvoulidis den späten Ausgleich. Kurz darauf sah Flavio Heiler (89.) die Rote Karte. ---

Die Sport-Union Neckarsulm setzte mit einem klaren 3:0-Sieg bei der SpVgg Satteldorf ein Ausrufezeichen. Fatlum Maliqi eröffnete in der 38. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Mattia Trianni mit einem Doppelschlag (55. und 63. Minute) für die Entscheidung. Mit diesem Erfolg festigt Neckarsulm seine Position im Mittelfeld, während Satteldorf weiter im unteren Tabellendrittel bleibt. ---

Der SV Leonberg/Eltingen feierte einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Heimerdingen. Die Gastgeber gingen nach einer halben Stunde in Führung und verteidigten diese konzentriert. In der Schlussminute sorgte der zweite Treffer für die Entscheidung. Vor 215 Zuschauern zeigte Leonberg eine geschlossene Mannschaftsleistung, während Heimerdingen den Blick zunehmend nach unten richten muss. ---



Das Schlusslicht mit zwei Zählern (11:36) steht gegen den Vierten (20 Punkte, 27:20) vor einer hohen Hürde. Der Außenseiter braucht Disziplin über 90 Minuten, der Favorit klare Aktionen im letzten Drittel.



Der Fünfte (20 Punkte) hat trotz negativer Tordifferenz (20:21) eine stabile Ausbeute, der Zehnte (13 Punkte, 25:27) reist mit schwankender Balance an. Umschalten und Zweikampfführung im Zentrum werden maßgeblich.

Morgen, 14:30 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach TSV Ilshofen Ilshofen 14:30 PUSH



Im Tabellenkeller begegnen sich der Vierzehnte (11 Punkte, 14:35) und der Dreizehnte (12 Punkte, 13:20). Kompakte Absicherung hat Vorrang – jeder Fehler besitzt Gewicht.

Morgen, 14:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene TV Oeffingen Oeffingen 14:30 PUSH



Der Fünfzehnte (10 Punkte, 15:27) erwartet den Sechsten, der mit 19 Punkten und der treffsichersten Offensive der Liga (31:20) anreist. Gelingt frühe Kontrolle, spricht vieles für den Favoriten; der Gastgeber setzt auf Konterräume.