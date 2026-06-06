Rutesheim macht das Meisterstück, Löchgau geht in die Relegation

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Für SG Schorndorf
endete die Saison mit einem herben Dämpfer. Gegen TSV Heimerdingen 1910
übernahm ein Mann die Hauptrolle: Haris Gudzevic
traf in der 45. Minute zum 1:0, legte in der 52. Minute per Foulelfmeter das 2:0 nach und machte in der 60. Minute mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt. Heimerdingen
spielte zielstrebig, effizient und gnadenlos im Abschluss. Schorndorf
blieb trotz Rang drei ein bitterer letzter Eindruck, während sich Heimerdingen
mit einem starken Auswärtssieg aus einer intensiven Runde verabschiedete.
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SSV Schwäbisch Hall
ließ gegen den bereits abgestiegenen SV Kaisersbach
keinen Zweifel daran, dass der letzte Heimauftritt mit einem Erfolg enden sollte. Noah Käpplinger
traf früh in der 8. Minute zum 1:0, doch Christos Akritidis
glich in der 30. Minute für die Gäste aus. Noch vor der Pause stellte Umut Demir
in der 43. Minute auf 2:1. Danach zog Schwäbisch Hall
davon: Firat Doganay
erhöhte in der 64. Minute, Florent Kodrolli
setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt. Kaisersbach
hielt phasenweise dagegen, musste sich am Ende aber erneut klar geschlagen geben.
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Der Meister machte es lange geduldig, dann entschlossen. SKV Rutesheim
brauchte beim TSV Crailsheim
Zeit, ehe der große Jubel greifbar wurde. Tobias Gebbert
brach in der 66. Minute den Widerstand und erzielte das 1:0. Als Alexander Grau
in der 88. Minute auf 2:0 stellte, war die Entscheidung praktisch gefallen. Laurin Stütz
setzte in der 90.+4 Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Damit krönte Rutesheim
eine starke Saison mit der Meisterschaft und dem direkten Aufstieg. Crailsheim
hielt lange dagegen, musste sich dem Druck und der Klasse des Tabellenführers aber schließlich beugen.
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Was für ein letzter Auftritt der bereits abgestiegenen SGM Krumme Ebene am Neckar
. Früh traf Tufan Yilmaz
in der 3. Minute zum 1:0. Lukas Lindner
glich in der 26. Minute für TSV Ilshofen
aus, ehe ein Eigentor von Jens Heiligenmann
in der 52. Minute die Gäste erstmals in Führung brachte. Moritz Lindner
erhöhte in der 78. Minute auf 3:1 – vieles sprach für einen routinierten Auswärtssieg. Doch dann explodierte die Schlussphase: Yunus-Emre Yilmaz
verkürzte in der 90. Minute, Marius Wörner
glich in der 90.+1 Minute aus. Ein spätes, wildes 3:3 voller Trotz und Emotionen.
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SV Leonberg/Eltingen
erwischte mit dem 1:0 durch Patrik Hofmann
in der 21. Minute eigentlich den besseren Start. Doch SG Weinstadt
reagierte sofort und eiskalt. Faton Sylaj
glich in der 23. Minute aus und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute endgültig. Als Abdul Hakem Surasi Hamld
in der 54. Minute das 3:1 erzielte, war das Spiel plötzlich klar auf die Seite der Gäste gekippt. Weinstadt
spielte den Vorsprung entschlossen herunter und beendete die Saison mit einem starken Auswärtssieg. Leonberg/Eltingen
blieb nach gutem Beginn ohne Happy End.
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Die SpVgg Satteldorf
muss wohl in die Relegation. Zunächst sah es allerdings düster aus: Mihail Darii
traf in der 16. Minute zum 1:0 für TSG Öhringen
und erhöhte in der 22. Minute per Handelfmeter auf 2:0. Doch dann drehte Satteldorf
auf. Dennis Upstas
verkürzte in der 28. Minute, Toni Weihbrecht
glich in der 34. Minute aus, Robin Belesnai
stellte in der 43. Minute auf 3:2. Nach der Pause traf erneut Dennis Upstas
in der 57. und 66. Minute. Die Gelb-Rote Karte gegen Volkan Demir
in der 80. Minute rundete einen bitteren Nachmittag für Öhringen
ab.
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Für GSV Pleidelsheim
begann der Nachmittag mit Hoffnung, denn Patrick Sirch
brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort von TV Oeffingen
kam fast sofort: Nektarios Tsouloulis
glich in der 33. Minute aus. In der zweiten Halbzeit drehte Oeffingen
die Partie dann klar. Maldin Ymeraj
traf in der 68. Minute zum 2:1, Mardoche Benjamin Calemba
erhöhte in der 74. Minute, ehe Mehmet Uckan
in der 88. Minute den Endstand herstellte. Pleidelsheim
steigt damit ab, Oeffingen
schloss die Saison mit einem überzeugenden Auswärtssieg ab.
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FV Löchgau erledigte seine Pflicht eindrucksvoll und gewann das letzte Saisonspiel gegen Sport-Union Neckarsulm klar mit 4:0. Die Torschützen liegen aktuell noch nicht vor, am sportlichen Befund ändert das aber nichts: Löchgau setzte den Spitzenreiter bis zum Schluss unter Druck und untermauerte mit diesem deutlichen Erfolg noch einmal die Qualität einer starken Saison. Weil Rutesheim parallel ebenfalls gewann, blieb für Löchgau am Ende nur Rang zwei. Der direkte Aufstieg war verpasst, die Relegation aber hochverdient erreicht. Neckarsulm beendete die Runde dagegen mit einer klaren Niederlage.
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