Rutesheim macht das Meisterstück, Löchgau geht in die Relegation

– Foto: Joachim Koschler

Am 30. und letzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 hat sich SKV Rutesheim mit einem abgeklärten Auswärtssieg die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga gesichert. FV Löchgau gewann ebenfalls klar, muss nach einer starken Saison aber in die Relegation. Im Tabellenkeller sind nach aktuellem Stand GSV Pleidelsheim, SV Kaisersbach und SGM Krumme Ebene am Neckar abgestiegen, während SpVgg Satteldorf auf den Relegationsrang rutscht. Es war ein letzter Spieltag voller Druck, voller Kippmomente und voller Entscheidungen.

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Für SG Schorndorf endete die Saison mit einem herben Dämpfer. Gegen TSV Heimerdingen 1910 übernahm ein Mann die Hauptrolle: Haris Gudzevic traf in der 45. Minute zum 1:0, legte in der 52. Minute per Foulelfmeter das 2:0 nach und machte in der 60. Minute mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt. Heimerdingen spielte zielstrebig, effizient und gnadenlos im Abschluss. Schorndorf blieb trotz Rang drei ein bitterer letzter Eindruck, während sich Heimerdingen mit einem starken Auswärtssieg aus einer intensiven Runde verabschiedete. ---



SSV Schwäbisch Hall ließ gegen den bereits abgestiegenen SV Kaisersbach keinen Zweifel daran, dass der letzte Heimauftritt mit einem Erfolg enden sollte. Noah Käpplinger traf früh in der 8. Minute zum 1:0, doch Christos Akritidis glich in der 30. Minute für die Gäste aus. Noch vor der Pause stellte Umut Demir in der 43. Minute auf 2:1. Danach zog Schwäbisch Hall davon: Firat Doganay erhöhte in der 64. Minute, Florent Kodrolli setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt. Kaisersbach hielt phasenweise dagegen, musste sich am Ende aber erneut klar geschlagen geben. ---



Der Meister machte es lange geduldig, dann entschlossen. SKV Rutesheim brauchte beim TSV Crailsheim Zeit, ehe der große Jubel greifbar wurde. Tobias Gebbert brach in der 66. Minute den Widerstand und erzielte das 1:0. Als Alexander Grau in der 88. Minute auf 2:0 stellte, war die Entscheidung praktisch gefallen. Laurin Stütz setzte in der 90.+4 Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Damit krönte Rutesheim eine starke Saison mit der Meisterschaft und dem direkten Aufstieg. Crailsheim hielt lange dagegen, musste sich dem Druck und der Klasse des Tabellenführers aber schließlich beugen. ---



Was für ein letzter Auftritt der bereits abgestiegenen SGM Krumme Ebene am Neckar. Früh traf Tufan Yilmaz in der 3. Minute zum 1:0. Lukas Lindner glich in der 26. Minute für TSV Ilshofen aus, ehe ein Eigentor von Jens Heiligenmann in der 52. Minute die Gäste erstmals in Führung brachte. Moritz Lindner erhöhte in der 78. Minute auf 3:1 – vieles sprach für einen routinierten Auswärtssieg. Doch dann explodierte die Schlussphase: Yunus-Emre Yilmaz verkürzte in der 90. Minute, Marius Wörner glich in der 90.+1 Minute aus. Ein spätes, wildes 3:3 voller Trotz und Emotionen. ---



SV Leonberg/Eltingen erwischte mit dem 1:0 durch Patrik Hofmann in der 21. Minute eigentlich den besseren Start. Doch SG Weinstadt reagierte sofort und eiskalt. Faton Sylaj glich in der 23. Minute aus und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute endgültig. Als Abdul Hakem Surasi Hamld in der 54. Minute das 3:1 erzielte, war das Spiel plötzlich klar auf die Seite der Gäste gekippt. Weinstadt spielte den Vorsprung entschlossen herunter und beendete die Saison mit einem starken Auswärtssieg. Leonberg/Eltingen blieb nach gutem Beginn ohne Happy End. ---



Die SpVgg Satteldorf muss wohl in die Relegation. Zunächst sah es allerdings düster aus: Mihail Darii traf in der 16. Minute zum 1:0 für TSG Öhringen und erhöhte in der 22. Minute per Handelfmeter auf 2:0. Doch dann drehte Satteldorf auf. Dennis Upstas verkürzte in der 28. Minute, Toni Weihbrecht glich in der 34. Minute aus, Robin Belesnai stellte in der 43. Minute auf 3:2. Nach der Pause traf erneut Dennis Upstas in der 57. und 66. Minute. Die Gelb-Rote Karte gegen Volkan Demir in der 80. Minute rundete einen bitteren Nachmittag für Öhringen ab. ---



Für GSV Pleidelsheim begann der Nachmittag mit Hoffnung, denn Patrick Sirch brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort von TV Oeffingen kam fast sofort: Nektarios Tsouloulis glich in der 33. Minute aus. In der zweiten Halbzeit drehte Oeffingen die Partie dann klar. Maldin Ymeraj traf in der 68. Minute zum 2:1, Mardoche Benjamin Calemba erhöhte in der 74. Minute, ehe Mehmet Uckan in der 88. Minute den Endstand herstellte. Pleidelsheim steigt damit ab, Oeffingen schloss die Saison mit einem überzeugenden Auswärtssieg ab. ---

FV Löchgau erledigte seine Pflicht eindrucksvoll und gewann das letzte Saisonspiel gegen Sport-Union Neckarsulm klar mit 4:0. Die Torschützen liegen aktuell noch nicht vor, am sportlichen Befund ändert das aber nichts: Löchgau setzte den Spitzenreiter bis zum Schluss unter Druck und untermauerte mit diesem deutlichen Erfolg noch einmal die Qualität einer starken Saison. Weil Rutesheim parallel ebenfalls gewann, blieb für Löchgau am Ende nur Rang zwei. Der direkte Aufstieg war verpasst, die Relegation aber hochverdient erreicht. Neckarsulm beendete die Runde dagegen mit einer klaren Niederlage.