Rutesheim kassiert erste Pleite – Öhringen und Leonberg feiern Siege

Die 90 Minuten in Schwäbisch Hall boten alles, was ein Fußballspiel spannend macht: einen überragenden Torjäger, eine klare Führung und eine späte Aufholjagd. Ousainou Danso avancierte zum Mann des Spiels. Mit drei Treffern stellte er die Weichen auf Sieg. Zunächst traf er in der 39. Minute zur Führung, ehe er kurz nach der Pause in der 49. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 62. Minute legte er seinen dritten Treffer nach und brachte die Gastgeber komfortabel mit 3:0 in Front. Doch Neckarsulm zeigte Moral und kam zurück. Nur Sekunden nach dem dritten Gegentreffer verkürzte Evangelos Gialamatzis in der 62. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit sorgte Bahadir Özkan mit seinem Tor zum 3:2 für eine dramatische Schlussphase. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Erfolg für Schwäbisch Hall. ---

Der SKV Rutesheim musste eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Vor eigenem Publikum und als klarer Favorit ins Spiel gegangen, gelang es der Mannschaft nicht, die Dominanz auf den Platz zu bringen. Der TV Oeffingen präsentierte sich bissig, mutig und defensiv stabil. In der 34. Minute brachte Maldin Ymeraj die Gäste in Führung. Trotz wütender Angriffe der Rutesheimer in der zweiten Halbzeit blieb es beim 0:1. Für den Tabellenführer war es die erste Saisonpleite – und ein Dämpfer im Titelrennen. Oeffingen dagegen jubelte über drei ganz wichtige Punkte. ---

In Ilshofen wurde den 111 Zuschauern ein Spiel geboten, das früh entschieden schien, aber bis zum Ende Spannung bereithielt. Bereits in der 5. Minute schlug Lorik Makolli zu und brachte die Gäste aus Öhringen in Front. Danach stemmte sich der TSV Ilshofen mit viel Einsatz gegen die drohende Niederlage, konnte die kompakte Defensive der Gäste aber kaum überwinden. Immer wieder fehlte die letzte Präzision im Abschluss, während Öhringen clever verteidigte. Mit dem knappen 1:0-Auswärtssieg setzt die TSG ihren Höhenflug fort. Ilshofen dagegen steckt weiter im Tabellenkeller fest. ---

Der SV Leonberg/Eltingen zeigte vor 120 Zuschauern eine starke Leistung. Nach einer kontrollierten ersten Hälfte steigerten sich die Hausherren nach der Pause und nutzten ihre Chancen. Patrik Hofmann eröffnete in der 52. Minute das Torfestival. Mit diesem Treffer brachen die Dämme, die Gastgeber spielten nun wie entfesselt. Sandro Seeber erhöhte in der 72. Minute auf 2:0 und setzte damit die Vorentscheidung. Ennio Ohmes sorgte in der Nachspielzeit mit dem 3:0 für den krönenden Abschluss eines starken Auftritts. ---

Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Crailsheim. Die Hausherren legten einen guten Start hin und gingen durch Tim Michael in der 26. Minute in Führung. Doch die Freude währte nicht lange: Nur sieben Minuten später traf Matthias Morys für die Gäste zum Ausgleich. Nach der Pause war es dann Sven Flügel, der die Crailsheimer in der 50. Minute erneut in Führung brachte und die Hoffnung auf den Heimsieg nährte. Doch die SG Schorndorf steckte nie auf, spielte bis in die Nachspielzeit hinein mutig nach vorne und wurde belohnt. Moritz Zutz erzielte in der 90.+3 Minute den umjubelten 2:2-Ausgleich. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt FV Löchgau FV Löchgau 15:00 PUSH



SV Kaisersbach trifft auf TSV Heimerdingen 1910. Beide Teams benötigen Punkte, um sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren und Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 15:00 PUSH



SGM Krumme Ebene am Neckar empfängt GSV Pleidelsheim. Die Gastgeber streben die ersten Punkte der Saison an, während Pleidelsheim unter Druck steht, um den Anschluss an die sichere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene GSV Pleidelsheim Pleidelsheim 15:00 PUSH



SG Weinstadt trifft auf FV Löchgau. Weinstadt möchte im Heimspiel die Punkte behalten und sich von der unteren Tabellenhälfte absetzen. FV Löchgau will auswärts punkten, um den Druck auf die Tabellenspitze aufrechtzuerhalten.