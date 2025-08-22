Rutesheim feiert klaren Heimsieg – FV Löchgau nutzt 2:0-Führung nicht

Vor 250 Zuschauern setzte Rutesheim seine starke Frühform fort. Zwar mussten die Hausherren zunächst einen Rückschlag hinnehmen, als Marco Seufert die Gäste aus Leonberg/Eltingen bereits in der 7. Minute in Führung brachte. Nach der Pause drängte Rutesheim auf den Ausgleich und wurde in der 65. Minute belohnt, als Markus Wellert den Ball im Netz unterbrachte. Der Treffer setzte neue Kräfte frei: Nur wenige Minuten später brachte Marcel Held in der 74. Minute sein Team erstmals in Führung. Der SKV erhöhte den Vorsprung in der 76. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Laurin Stütz, der acht Minuten später auch den 4:1-Endstand erzielte. ---

Ein packendes Duell erlebten die 150 Zuschauer in Heimerdingen, wo sich die Gastgeber und der FV Löchgau am Ende die Punkte teilten. Löchgau begann druckvoll und ging in der 35. Minute durch Benjamin Hammann in Führung. Nach dem Seitenwechsel schien das Spiel entschieden, als Ivanilson Guerra Matias in der 53. Minute zum 2:0 erhöhte. Doch Heimerdingen zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Haris Gudzevic brachte seine Mannschaft in der 58. Minute wieder ins Spiel. Die Gastgeber warfen in der Schlussphase alles nach vorne und wurden schließlich in der Nachspielzeit belohnt: Leon Baumeister erzielte in der 90.+4 Minute den umjubelten Ausgleich. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Ilshofen Ilshofen SpVgg Satteldorf Satteldorf 15:30 live PUSH

TSV Ilshofen empfängt SpVgg Satteldorf. Ilshofen unterlag zum Auftakt mit 0:3 gegen SV Leonberg/Eltingen, während Satteldorf ein 3:2 gegen SG Weinstadt feierte. Beide Teams werden auf Punktejagd gehen, um sich in der Tabelle zu stabilisieren. ---

TSG Öhringen trifft auf SG Schorndorf. Öhringen gewann sein erstes Spiel bei GSV Pleidelsheim deutlich mit 4:1. Schorndorf startete mit einem knappen 4:3-Erfolg gegen TV Oeffingen und will seine Erfolgsserie fortsetzen. ---

SSV Schwäbisch Hall empfängt TSV Crailsheim. Hall musste zum Auftakt eine 0:5-Niederlage gegen FV Löchgau hinnehmen, Crailsheim spielte 1:1 gegen SV Kaisersbach. Beide Teams suchen nach einer schnellen Reaktion. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene 15:00 PUSH

SV Kaisersbach trifft auf SGM Krumme Ebene am Neckar. Kaisersbach holte beim 1:1 gegen TSV Crailsheim einen Punkt, Krumme Ebene unterlag SKV Rutesheim mit 0:5 und will sich nun rehabilitieren. ---

TV Oeffingen trifft auf Sport-Union Neckarsulm. Oeffingen verlor zum Auftakt 3:4 gegen SG Schorndorf, Neckarsulm spielt am Mittwoch gegen TSV Heimerdingen und geht motiviert in dieses Duell. ---

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt GSV Pleidelsheim Pleidelsheim 15:30 PUSH