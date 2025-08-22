 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Rutesheim feiert klaren Heimsieg – FV Löchgau nutzt 2:0-Führung nicht

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 2. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Der Auftakt des zweiten Spieltags der Landesliga, Staffel 1, brachte heute packende Duelle und emotionale Momente. Der SKV Rutesheim setzte sich klar gegen Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen durch, während sich der FV Löchgau in Heimerdingen trotz zweier Tore nicht mit drei Punkten belohnen konnte.

---

Heute, 19:00 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
4
1
Abpfiff

Vor 250 Zuschauern setzte Rutesheim seine starke Frühform fort. Zwar mussten die Hausherren zunächst einen Rückschlag hinnehmen, als Marco Seufert die Gäste aus Leonberg/Eltingen bereits in der 7. Minute in Führung brachte. Nach der Pause drängte Rutesheim auf den Ausgleich und wurde in der 65. Minute belohnt, als Markus Wellert den Ball im Netz unterbrachte. Der Treffer setzte neue Kräfte frei: Nur wenige Minuten später brachte Marcel Held in der 74. Minute sein Team erstmals in Führung. Der SKV erhöhte den Vorsprung in der 76. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Laurin Stütz, der acht Minuten später auch den 4:1-Endstand erzielte.

---

Heute, 19:30 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
2
2
Abpfiff

Ein packendes Duell erlebten die 150 Zuschauer in Heimerdingen, wo sich die Gastgeber und der FV Löchgau am Ende die Punkte teilten. Löchgau begann druckvoll und ging in der 35. Minute durch Benjamin Hammann in Führung. Nach dem Seitenwechsel schien das Spiel entschieden, als Ivanilson Guerra Matias in der 53. Minute zum 2:0 erhöhte. Doch Heimerdingen zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Haris Gudzevic brachte seine Mannschaft in der 58. Minute wieder ins Spiel. Die Gastgeber warfen in der Schlussphase alles nach vorne und wurden schließlich in der Nachspielzeit belohnt: Leon Baumeister erzielte in der 90.+4 Minute den umjubelten Ausgleich.

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
15:30live

TSV Ilshofen empfängt SpVgg Satteldorf. Ilshofen unterlag zum Auftakt mit 0:3 gegen SV Leonberg/Eltingen, während Satteldorf ein 3:2 gegen SG Weinstadt feierte. Beide Teams werden auf Punktejagd gehen, um sich in der Tabelle zu stabilisieren.

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
15:30

TSG Öhringen trifft auf SG Schorndorf. Öhringen gewann sein erstes Spiel bei GSV Pleidelsheim deutlich mit 4:1. Schorndorf startete mit einem knappen 4:3-Erfolg gegen TV Oeffingen und will seine Erfolgsserie fortsetzen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
15:00live

SSV Schwäbisch Hall empfängt TSV Crailsheim. Hall musste zum Auftakt eine 0:5-Niederlage gegen FV Löchgau hinnehmen, Crailsheim spielte 1:1 gegen SV Kaisersbach. Beide Teams suchen nach einer schnellen Reaktion.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
15:00

SV Kaisersbach trifft auf SGM Krumme Ebene am Neckar. Kaisersbach holte beim 1:1 gegen TSV Crailsheim einen Punkt, Krumme Ebene unterlag SKV Rutesheim mit 0:5 und will sich nun rehabilitieren.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
15:00

TV Oeffingen trifft auf Sport-Union Neckarsulm. Oeffingen verlor zum Auftakt 3:4 gegen SG Schorndorf, Neckarsulm spielt am Mittwoch gegen TSV Heimerdingen und geht motiviert in dieses Duell.

---

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
15:30

SG Weinstadt empfängt GSV Pleidelsheim. Weinstadt unterlag 2:3 gegen SpVgg Satteldorf, Pleidelsheim verlor 1:4 gegen TSG Öhringen. Beide Mannschaften wollen den ersten Sieg der Saison einfahren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 022.8.2025, 22:08 Uhr
Timo BabicAutor