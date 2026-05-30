Rutesheim fehlt ein Punkt zur Verbandsliga, Hammann rettet Löchgau

– Foto: Joachim Koschler

Am 29. und vorletzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 marschierten SKV Rutesheim und FV Löchgau im Gleichschritt weiter. Der Tabellenführer gewann sein Heimspiel gegen SSV Schwäbisch Hall, der Verfolger rettete sich spät in Kaisersbach. Damit fehlt Rutesheim am letzten Spieltag nur noch ein Punkt zur sicheren Meisterschaft. Im Tabellenkeller stehen SV Kaisersbach und SGM Krumme Ebene am Neckar längst als Absteiger fest, doch darüber bleibt wegen der offenen Zahl möglicher direkter Absteiger vieles in Bewegung. Es war ein Spieltag voller Wendungen, späten Tore und wachsender Nervosität.

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FV Löchgau geriet beim bereits abgestiegenen SV Kaisersbach keineswegs in einen ruhigen Nachmittag, sondern musste um jeden Meter kämpfen. Die Gäste gingen in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Jens Dinkel glich in der 32. Minute für Kaisersbach aus. Die Antwort kam sofort: Lukas Aras traf in der 33. Minute zum 2:1 für Löchgau. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen und emotional. Jens Dinkel erzielte in der 66. Minute das 2:2 und ließ den Außenseiter noch einmal hoffen. Erst in der Schlussphase entschied Benjamin Hammann die Partie mit seinem Treffer in der 84. Minute. Löchgau hielt damit den Druck auf Rutesheim aufrecht, musste aber bis tief in die Schlussphase zittern.

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Zwischen Sport-Union Neckarsulm und SG Schorndorf entwickelte sich ein ausgeglichenes, aber intensives Spiel mit vier Toren und wechselnden Vorteilen. Marcello Vulcano brachte die Gäste in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Neckarsulm antwortete noch vor der Pause, als Fatlum Maliqi in der 43. Minute den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel schlug Schorndorf erneut zu. Leonardo Tosto traf in der 52. Minute zum 2:1 und brachte die Gäste wieder nach vorn. Doch auch diese Führung hielt nicht bis zum Ende. Darius-Constantin Tieranu glich in der 73. Minute zum 2:2 aus. Für Schorndorf war das ein weiterer kleiner Dämpfer im Rennen um Rang drei, für Neckarsulm ein ordentlicher Punktgewinn in einer weiter unsicheren Tabellenlage. ---

Was für ein Umschwung in Heimerdingen. Zunächst schien alles für GSV Pleidelsheim zu laufen. Patrick Sirch traf bereits in der 5. Minute zum 1:0, Robin Slawig erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Heimerdingen wirkte lange angeschlagen und stand vor einem bitteren Rückschlag. Dann aber drehte sich die Partie innerhalb weniger Minuten komplett. Haris Gudzevic verkürzte in der 50. Minute auf 1:2. Direkt danach schlug Dennis De Sousa Lourenco in der 51. Minute zum 2:2 zu, ehe Shakur Traore in der 52. Minute das Spiel endgültig kippte. Aus 0:2 wurde binnen drei Minuten ein 3:2. Für Heimerdingen war das ein Sieg mit enormer Wucht, für Pleidelsheim ein schwerer Schlag im Abstiegskampf.

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Zwischen TV Oeffingen und SpVgg Satteldorf war lange Geduld gefragt. Beide Mannschaften wussten um die Bedeutung der Partie, entsprechend vorsichtig und kontrolliert verliefen viele Phasen. Erst in der 57. Minute brachte Nektarios Tsouloulis die Gastgeber mit 1:0 in Führung und schien Oeffingen auf Kurs zu bringen. Doch Satteldorf gab sich nicht geschlagen. Dennis Upstas erzielte in der 70. Minute den Ausgleich zum 1:1 und sicherte den Gästen einen wichtigen Punkt. Für Oeffingen war das Remis zu wenig, um endgültig Ruhe zu haben. Satteldorf wiederum nahm ein Ergebnis mit, das im Kampf um den Klassenverbleib weiter von Bedeutung sein könnte.

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TSG Öhringen erledigte seine Aufgabe gegen SV Leonberg/Eltingen mit spürbarer Reife und hielt den Anschluss an die Spitzengruppe. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Mihail Darii in der 52. Minute das Spiel auf und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Öhringen wirkte danach klarer, entschlossener und kontrollierter. In der 70. Minute sorgte Volkan Demir mit dem 2:0 für die Entscheidung. Leonberg/Eltingen blieb an diesem Nachmittag ohne die nötige Durchschlagskraft, während Öhringen seine starke Saison weiter bestätigte. Der Aufsteiger zog mit Ilshofen gleich und untermauerte seinen Platz im oberen Feld mit einem abgeklärten Heimsieg.

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SG Weinstadt tat sich gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht lange schwer, fand aber in der zweiten Halbzeit den entscheidenden Zugriff. Kujtim Sylaj traf in der 59. Minute zum 1:0 und legte nur drei Minuten später in der 62. Minute das 2:0 nach. Mit diesem Doppelschlag schien die Partie entschieden. Doch SGM Krumme Ebene am Neckar meldete sich noch einmal zurück. Marc Remmlinger verkürzte in der 89. Minute auf 2:1 und sorgte für eine nervöse Schlussphase. Am Ende brachte Weinstadt den Sieg aber über die Zeit. Es war kein rauschender Auftritt, aber ein wichtiger Erfolg für eine Mannschaft, die sich damit weiter Luft im Tabellenmittelfeld verschaffte.

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TSV Crailsheim erwischte in Ilshofen den deutlich besseren Start und brachte den Favoriten früh ins Wanken. Luca Blümlein erzielte in der 20. Minute das 1:0 für die Gäste. Als Thore Kreißl in der 52. Minute sogar auf 2:0 stellte, lag eine Überraschung plötzlich in der Luft. Doch Ilshofen antwortete mit großer Entschlossenheit. Jonas Lausenmeyer verkürzte in der 61. Minute auf 1:2, ehe Lukas Lindner in der 70. Minute den Ausgleich erzielte. Am Ende stand ein 2:2, das beide Seiten unterschiedlich lesen dürften: Crailsheim verschenkte eine starke Ausgangslage, Ilshofen rettete immerhin noch einen Punkt.

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SKV Rutesheim hielt dem Druck im Titelrennen stand und machte den nächsten wichtigen Schritt Richtung Meisterschaft. Laurin Stütz brachte den Tabellenführer in der 35. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 50. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0. Rutesheim wirkte in diesen Phasen souverän und zielstrebig. Doch SSV Schwäbisch Hall gab sich nicht geschlagen. Noah Käpplinger verkürzte in der 57. Minute auf 2:1. Doch Rutesheim legte nochmal eine Schippe drauf: Laurin Stütz (60.), Maxim-Maurice Russ (74.) und Marc Geist (90.) entschieden das Spiel für die Hausherren.