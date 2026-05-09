Rutesheim erobert den Thron: Offensivspektakel gegen Ilshofen

– Foto: Herbert Schürl

In der Landesliga, Staffel 1, hat die heutige Fortsetzung vom 26. Spieltag für ein regelrechtes Beben an der Tabellenspitze gesorgt. Während der Kampf um die Meisterschaft in seine entscheidende Phase einbiegt, lieferten sich die Teams Duelle voller Leidenschaft und Intensität, die das Klassement spürbar veränderten.

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Vor 300 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von Beginn an hielt, was sie versprach. Der Außenseiter aus Pleidelsheim suchte mutig seine Chance und belohnte sich früh für sein engagiertes Auftreten. Das erste Tor der Partie erzielte Patrick Sirch in der 10. Minute zur 1:0-Führung für den GSV Pleidelsheim. Den Ausgleich zum 1:1 markierte Ivanilson Guerra Matias in der 34. Minute für den FV Löchgau. Noch vor dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Begegnung komplett, als Mario Andric in der 42. Minute das 1:2 erzielte. In der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Ivanilson Guerra Matias in der 66. Minute auf 1:3. Den Vorsprung baute Medin Bulic in der 75. Minute mit dem Treffer zum 1:4 weiter aus. In der Schlussphase keimte beim Gastgeber noch einmal kurz Hoffnung auf, nachdem Patrick Sirch in der 88. Minute das 2:4 erzielte. Den Schlusspunkt zum 2:5-Endstand setzte jedoch Lukas Aras in der Nachspielzeit (90.+3). ---

Vor 175 Zuschauern untermauerte der SKV Rutesheim eindrucksvoll seine Ambitionen auf den Titel. In einer torreichen Begegnung gegen den TSV Ilshofen zeigten die Hausherren von Beginn an, dass sie die Gunst der Stunde nutzen wollten. Die Torfolge eröffnete Hannes Obert bereits in der 9. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Die Gäste aus Ilshofen bewiesen jedoch Moral und kamen in der 31. Minute durch Moritz Lindner zum 1:1-Ausgleich. Ein entscheidender Moment der Partie ereignete sich in der 41. Minute, als Nico Layer die Rote Karte sah und Ilshofen fortan in Unterzahl agieren musste. Rutesheim nutzte den personellen Vorteil unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Laurin Stütz markierte in der 46. Minute das 2:1. In der 54. Minute erhöhte erneut Hannes Obert auf 3:1, doch Ilshofen gab sich noch nicht geschlagen. Jonas Lausenmeyer verkürzte in der 58. Minute auf 3:2. Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nur kurz, denn Laurin Stütz stellte bereits in der 60. Minute mit dem 4:2 den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand setzte Markus Wellert in der 68. Minute. ---

Eine bittere Heimniederlage musste der TSV Crailsheim hinnehmen, der den Schwung der Führung nicht über die Zeit retten konnte. Dabei begann die Partie für die Gastgeber vielversprechend: Marius Laurel Doderer erzielte in der 35. Minute das 1:0. Doch der TV Oeffingen bewies im zweiten Durchgang einen langen Atem und drehte die Begegnung mit großer Entschlossenheit. Zunächst gelang Justin Bren in der 60. Minute der Ausgleich zum 1:1. Oeffingen blieb am Drücker und belohnte sich in der 71. Minute durch den Treffer von Maldin Ymeraj zum 1:2. Crailsheim warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, wurde jedoch eiskalt ausgekontert. Kevin Ljan markierte in der 90. Minute den Treffer zum 1:3-Endstand. ---

In einer hart umkämpften Partie vor lediglich 67 Zuschauern behielt der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen die Oberhand gegen die Sport-Union Neckarsulm. Es war ein Spiel, das von taktischer Disziplin und hoher defensiver Stabilität geprägt war, wobei ein einziger Moment den Ausschlag gab. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Marco Seufert bereits in der 32. Minute zum 1:0 für die Hausherren. Neckarsulm bemühte sich in der Folge zwar um den Ausgleich, fand jedoch kein Durchkommen gegen die leidenschaftlich verteidigenden Leonberger. ---

Zwischen SSV Schwäbisch Hall und TSG Öhringen liegt in der Tabelle nur ein kleiner Abstand, in der Gefühlslage aber womöglich ein ganzer Spieltag. Öhringen steht mit 40 Punkten auf Rang fünf und darf weiter auf ein sehr starkes Saisonfinale hoffen. Schwäbisch Hall ist Siebter mit 37 Punkten und könnte mit einem Heimsieg direkt aufschließen. Genau deshalb ist diese Partie mehr als nur ein ordentliches Landesliga-Spiel – sie ist ein direkter Griff nach oben. Für Schwäbisch Hall wäre ein Sieg ein kräftiges Signal an die Konkurrenz, für Öhringen die Bestätigung, dass der Platz im oberen Bereich verdient verteidigt wird. In solchen Duellen geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Deutungshoheit: Wer darf weiter nach oben schauen, wer muss sich stärker nach hinten absichern? Die Antwort darauf könnte dieser Nachmittag mit Nachdruck liefern. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach SG Weinstadt SG Weinstadt 15:00 PUSH

Für SV Kaisersbach ist die Lage nahezu existenziell. Mit 15 Punkten auf Rang 16 braucht die Mannschaft tatsächlich fast schon ein Wunder, um die Liga noch zu halten. Jedes Heimspiel ist deshalb eine letzte Gelegenheit, jede weitere Niederlage eine neue Belastung. SG Weinstadt kommt mit 34 Punkten und damit in deutlich besserer Position, aber auch nicht mit völliger Sorglosigkeit. Die Gäste wollen sich weiter vom gefährlichen Bereich fernhalten und dürfen diese Aufgabe nicht leicht nehmen. Gerade das macht die Partie so spannend. Kaisersbach wird alles in dieses Spiel werfen müssen, weil die Zeit davonläuft. Weinstadt dagegen weiß, dass ein Auswärtssieg fast schon die halbe Miete für einen ruhigen Saisonendspurt wäre. Zwischen Verzweiflung und Vernunft, zwischen letzter Hoffnung und nüchternem Pflichtsieg liegt die eigentliche Dramatik dieses Duells. ---

SpVgg Satteldorf steht mit 27 Punkten auf Rang 14 und kann sich keine ruhigen Wochen leisten. Der Abstand nach unten ist klein, die Zahl der verbleibenden Chancen ebenfalls. Umso härter ist die Aufgabe, denn SG Schorndorf reist als Dritter mit 46 Punkten an und darf sich noch immer Hoffnungen auf einen ganz starken Saisonabschluss machen. Die Gäste gehören klar zum oberen Feld, die Gastgeber kämpfen ums sportliche Überleben. Für Satteldorf ist dieses Heimspiel eine Bewährungsprobe mit offenem Visier. Ein Punkt gegen Schorndorf wäre bereits wertvoll, ein Sieg ein gewaltiger Befreiungsschlag. Schorndorf wiederum weiß, dass man solche Spiele gewinnen muss, wenn man vorne ernsthaft mitreden will. Die Tabellenlage ist eindeutig, der emotionale Druck aber auf beiden Seiten enorm. Genau daraus kann ein sehr intensiver Nachmittag entstehen. ---

Morgen, 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 15:30 PUSH

Auch für die SGM Krumme Ebene am Neckar ist die Lage dramatisch. Mit 15 Punkten auf Rang 15 braucht auch sie im Keller fast schon ein Wunder, um den Absturz noch abzuwenden. Jeder weitere Spieltag ohne Sieg frisst Hoffnung auf. Nun kommt mit TSV Heimerdingen 1910 ein Gegner, der mit 34 Punkten auf Rang neun steht und sich mit einem Auswärtserfolg weiter absichern könnte. Für die Gäste ist es also kein Spiel ohne Druck, aber eben eines mit deutlich günstigerer Ausgangslage. Für die SGM ist dieses Heimspiel eine jener letzten Gelegenheiten, in denen die Saison noch einmal gedreht werden könnte. Heimerdingen hat die Chance, die Sorgen weiter zu verkleinern und Ruhe in die Schlussphase zu bringen. Zwischen den Gastgebern und den Gästen liegt tabellarisch eine große Lücke – auf dem Platz aber oft nur eine einzige Entscheidung.