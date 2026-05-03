Rutesheim dreht wildes Spiel, Oeffingen setzt ein Zeichen

– Foto: Joachim Koschler

Am 25. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 hat SKV Rutesheim seine Tabellenführung mit einer dramatischen Wende verteidigt. Dahinter ließ SG Schorndorf im Verfolgerduell Punkte liegen, während TV Oeffingen und GSV Pleidelsheim im unteren Tabellenbereich wichtige Signale sendeten. Es war ein Spieltag voller Wendungen, Rückschläge und später Entscheidungen – einer jener Nachmittage, an denen sich in kurzer Zeit viel verschiebt, aber nichts endgültig entschieden ist.

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Vor 260 Zuschauern entwickelte sich eine Geduldsprobe für die Gastgeber. Die Sport-Union Neckarsulm rannte gegen das Bollwerk der SGM Krumme Ebene am Neckar an, die im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt. Lange Zeit schien das Unentschieden für die Gäste greifbar, doch die individuelle Klasse der Neckarsulmer setzte sich am Ende durch. Den Treffer zum 1:0 erzielte Marco Romano in der 69. Minute, was den Bann endlich brach. Die endgültige Entscheidung markierte Mattia Trianni in der 84. Minute mit dem 2:0-Endstand. ---

Die 130 Zuschauer in Löchgau wurden Zeugen einer Machtdemonstration. Der FV Löchgau ließ gegen den TSV Ilshofen von der ersten Sekunde an keinen Zweifel daran aufkommen, wer der Herr im Haus ist. Das 1:0 erzielte Furkan Yumurtaoglu bereits in der 6. Minute, der nur wenig später in der 8. Minute zum 2:0 nachlegte und in der 18. Minute mit dem 3:0 seinen Hattrick innerhalb der Anfangsphase perfekt machte. In der 63. Minute erhöhte Mario Andric auf 4:0, womit die Partie endgültig entschieden war. Den Schlusspunkt setzte Jonas Lausenmeyer in der 90. Minute, als er per Foulelfmeter den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand markierte. ---

Ein hochemotionaler Schlagabtausch bot sich den 150 Zuschauern beim Aufeinandertreffen des TSV Heimerdingen 1910 und des TSV Crailsheim. In einer Partie, die von ständigen Wendungen geprägt war, sahen die Gastgeber bereits wie der sichere Sieger aus, ehe die Nachspielzeit zuschlug. Die Torfolge begann mit dem 0:1 durch Luca Blümlein in der 23. Minute, der die Gäste zunächst in Führung brachte. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Gabriel Fota in der 47. Minute der Ausgleich zum 1:1. In der 70. Minute erzielte Sebastian Bortel das 2:1 für Heimerdingen und versetzte das Heimpublikum in Ekstase. Doch Crailsheim bewies Moral und kämpfte bis zum Umfallen: Tim Messner markierte in der Nachspielzeit (90.+1) den umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand. ---

Vor 77 Zuschauern entwickelte sich eine Begegnung, die für die Gastgeber lange Zeit zu einer echten Geduldsprobe wurde. Der Aufsteiger TSG Öhringen tat sich schwer, die stabilen, aber tief stehenden Reihen des Tabellenletzten zu knacken. Der SV Kaisersbach hingegen verteidigte mit dem Mut der Verzweiflung und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Die Erlösung für die heimischen Fans ließ bis tief in die zweite Halbzeit auf sich warten. Den ersten Treffer der Partie erzielte Volkan Demir in der 71. Minute zur 1:0-Führung für die Hausherren. Kaisersbach versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, um den so wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt zu erzwingen, doch die Gegenwehr brach in den letzten Augenblicken der Partie endgültig zusammen. Alex Cosentino erhöhte in der 90. Minute auf 2:0, ehe Lorik Makolli in der Nachspielzeit der Begegnung (90.+1) den Treffer zum 3:0-Endstand markierte. ---

SG Weinstadt hatte den Spitzenreiter am Rand einer Niederlage. Zunächst traf Jonas Weinle in der 12. Minute zum 1:0, dann erhöhte Oliver Ehni in der 26. Minute auf 2:0. Doch noch vor der Pause meldete sich SKV Rutesheim zurück: Tobias Gebbert verkürzte in der 44. Minute auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel stellte Hannes Obert in der 48. Minute auf 2:2 und riss das Spiel endgültig auf. Als Kujtim Sylaj in der 70. Minute das 3:2 für Weinstadt erzielte, schien der Außenseiter wieder obenauf. Doch Laurin Stütz übernahm die Bühne. Erst verwandelte er in der 77. Minute einen Foulelfmeter zum 3:3, dann traf er in der 90. Minute auch noch zum 3:4. Rutesheim bleibt damit mit 59 Punkten an der Spitze, Weinstadt verpasste trotz eines mutigen Auftritts einen großen Coup und bleibt bei 34 Punkten. ---

Für SpVgg Satteldorf begann der Nachmittag nach Plan. Michael Eberlein brachte die Gäste bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung und verschaffte seiner Mannschaft früh die bessere Ausgangslage. GSV Pleidelsheim musste danach lange anlaufen, blieb aber im Spiel und glaubte an seine Chance. Gerade in diesen engen Partien entscheidet oft ein kurzer Moment – und genau der kam spät. In der 66. Minute glich Robin Slawig zum 1:1 aus. Nur eine Minute später schlug er erneut zu und drehte die Partie mit seinem Treffer in der 67. Minute vollständig. Aus Rückstand wurde in Sekunden Euphorie. Für Pleidelsheim ist dieser Sieg im unteren Tabellenbereich enorm wertvoll, weil er das Team auf 28 Punkte hebt. Satteldorf dagegen bleibt bei 27 Punkten und verpasste die Chance, sich etwas deutlicher von der Gefahrenzone abzusetzen. ---

TV Oeffingen hat sich mit einem eindrucksvollen Heimsieg zurückgemeldet. Bereits in der 16. Minute brachte Nektarios Tsouloulis die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Maldin Ymeraj legte in der 25. Minute das 2:0 nach und sorgte dafür, dass SSV Schwäbisch Hall früh unter Druck geriet. Oeffingen spielte klar, zielstrebig und mit jener Entschlossenheit, die in dieser Tabellenregion Gold wert ist. Nach der Pause ließ der Gastgeber nicht nach. Leonis Memaj traf in der 49. Minute zum 3:0, ehe Kevin Kloos in der 54. Minute das 4:0 folgen ließ. Damit war die Partie früh entschieden. Für Oeffingen bedeutet dieser deutliche Sieg einen wichtigen Schritt auf 32 Punkte. Schwäbisch Hall bleibt bei 37 Zählern und erlebte einen Nachmittag, an dem wenig zusammenlief und noch weniger zu retten war. ---

Im Verfolgerduell verpasste SG Schorndorf einen Sieg, der im Kampf um die oberen Plätze wichtig gewesen wäre. Zunächst sah es gut aus für die Gastgeber, denn Moritz Zutz erzielte in der 39. Minute das 1:0 und brachte Schorndorf kurz vor der Pause in Führung. Die Partie war umkämpft, eng und von der Bedeutung der Punkte geprägt. Vieles sprach danach für einen knappen Heimerfolg. Doch SV Leonberg/Eltingen blieb stabil und fand zurück. In der 64. Minute erzielte Finley Strahl den Ausgleich zum 1:1. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Für Schorndorf ist das Remis zu wenig, um weiter ernsthaft Druck auf die beiden Topteams auszuüben. Mit 46 Punkten bleibt die Mannschaft Dritter. Leonberg/Eltingen nimmt einen ordentlichen Punkt mit und steht nun bei 35 Zählern weiterhin in einer stabilen Mittelfeldposition.