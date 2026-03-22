Rutesheim bleibt vorn, Löchgau dicht dahinter, Schorndorf nun Dritter

– Foto: Sven Ebert

Am 19. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 haben die Sonntagsspiele die Tabelle weiter in Form gebracht. SKV Rutesheim behauptet mit 46 Punkten die Spitze, FV Löchgau bleibt mit 44 Punkten dicht dahinter. Dahinter rückte SG Schorndorf mit einem überzeugenden Heimsieg auf 33 Punkte vor und schloss zu TSG Öhringen auf. Im Tabellenkeller verschärfte sich die Lage für GSV Pleidelsheim, SV Kaisersbach und vor allem die SGM Krumme Ebene am Neckar weiter. Es war ein Sonntag voller Druck, Klarheit und wichtiger Zeichen.

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Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher, das die 120 Zuschauer im Pichterichstadion miterleben durften. In einer Begegnung, in der die Defensivreihen zeitweise völlig machtlos wirkten, feierte die Sport-Union Neckarsulm einen Heimsieg gegen die SG Weinstadt. Die Gastgeber legten furios los und gingen durch Fatlum Maliqi in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Nur kurz darauf erhöhte Bahadir Özkan in der 9. Minute auf 2:0, ehe Jens Gölder in der 29. Minute das 3:0 erzielte. Doch Weinstadt gab sich nie auf: Marcel Potocnik verkürzte in der 31. Minute auf 3:1. Die Torfolge setzte sich rasant fort, als erneut Fatlum Maliqi in der 33. Minute zum 4:1 traf, woraufhin Marcel Potocnik in der 38. Minute mit dem 4:2 antwortete. Kurz vor der Pause markierte Niklas Obertautsch in der 43. Minute das 5:2, doch ein Eigentor durch Nils Rein in der 45. Minute brachte den Gast mit dem 5:3 wieder heran. Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Geschehen zunächst, bevor die Schlussphase völlig eskalierte. Bahadir Özkan traf in der 77. Minute zum 6:2 für die Hausherren. Die Gäste bewiesen jedoch eine unglaubliche Moral: Faton Sylaj erzielte in der 81. Minute das 6:4 und Kujtim Sylaj brachte Weinstadt in der 89. Minute mit dem 6:5 bis auf ein Tor heran. Den Schlusspunkt in diesem Wahnsinnsspiel setzte schließlich Nils Rein, der seinen Fauxpas aus der ersten Hälfte wiedergutmachte und in der 90. Minute zum 7:5-Endstand traf.

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Vor 200 Zuschauern setzte die SpVgg Satteldorf ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf. Gegen den direkten Konkurrenten SV Kaisersbach zeigten die Hausherren eine geschlossene Mannschaftsleistung. Überragender Akteur des Tages war Michael Eberlein, der die Weichen früh auf Sieg stellte. Er erzielte in der 14. Minute das 1:0 und legte in der 21. Minute mit dem 2:0 nach, wobei auch die 23. Minute ein bedeutender Moment im Spielverlauf blieb. In der zweiten Halbzeit keimte bei Kaisersbach Hoffnung auf, als Anakin Holdinghausen in der 65. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Doch die Antwort der Satteldorfer ließ nicht lange auf sich warten: Michael Eberlein stellte in der 73. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Zwar verkürzte Etienne Lasorko für die Gäste in der 75. Minute per Foulelfmeter auf 3:2, doch in der Schlussphase brachen alle Dämme. Michael Eberlein verwandelte in der 86. Minute einen Handelfmeter zum 4:2, ehe Robin Belesnai in der 89. Minute auf 5:2 erhöhte. Den Schlusspunkt zum 6:2-Endstand setzte erneut der glänzend aufgelegte Michael Eberlein in der Nachspielzeit (90.+1). ---

In einer deutlich torärmeren, aber nicht minder intensiven Partie mussten sich 80 Zuschauer beim SV Leonberg/Eltingen gedulden, bis der SSV Schwäbisch Hall traf. Nach einer hart umkämpften ersten Halbzeit ohne Tore waren es die Gäste, die wacher aus der Kabine kamen. In der 49. Minute brachte Noah Käpplinger die Haller mit 0:1 in Führung. Der Aufsteiger aus Leonberg bemühte sich redlich um den Ausgleich, fand jedoch keine Lücke in der stabilen Defensive der Gäste. In der 60. Minute sorgte Umut Demir mit dem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung. ---

FV Löchgau hat seine Rolle als erster Verfolger mit einem kontrollierten Heimsieg untermauert. Vor 125 Zuschauern brachte Komninos Delkos die Gastgeber in der 17. Minute in Führung und gab der Partie früh die Richtung. Lange blieb das Spiel offen, ehe Benjamin Hammann in der 83. Minute mit dem 2:0 endgültig alles entschied. Löchgau steht damit nun bei 44 Punkten und bleibt Tabellenführer SKV Rutesheim dicht auf den Fersen. TV Oeffingen dagegen bleibt nach dieser Niederlage bei 26 Punkten und steckt weiter im engen Mittelfeld fest. Es war kein rauschhafter Sieg, aber ein reifer und wichtiger. ---

Der Tabellenführer musste leiden, hielt aber stand. SKV Rutesheim ging durch Laurin Stütz in der 8. Minute früh in Führung, doch Dominik Kaiser glich für GSV Pleidelsheim in der 23. Minute aus. Kurz vor der Pause stellte Hannes Obert in der 45.+4 Minute auf 2:1 für die Gäste und gab Rutesheim den Vorteil zurück. Doch Pleidelsheim stemmte sich mit aller Kraft gegen die Niederlage. Patrick Sirch traf in der 73. Minute zum 2:2 und ließ die Hoffnung auf einen wichtigen Punkt aufleben. Nur vier Minuten später aber antwortete Maxim-Maurice Russ mit dem 3:2 für Rutesheim. Damit bleibt der Spitzenreiter bei 46 Punkten vorn. Pleidelsheim dagegen verharrt bei 16 Punkten tief unten und musste einen weiteren bitteren Sonntag hinnehmen. ---

TSV Heimerdingen 1910 hat sich mit einem starken Heimsieg ein wichtiges Stück Luft verschafft. Vor 200 Zuschauern traf Shakur Traore in der 38. Minute zur Führung. Als Haris Gudzevic kurz nach der Pause in der 48. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte, war das Spiel klar auf die Seite der Gastgeber gekippt. Für Heimerdingen ist dieser Erfolg enorm wertvoll. Die Mannschaft verbessert sich auf 24 Punkte und setzt sich etwas vom ganz unteren Bereich ab. TSG Öhringen verpasste dagegen die Chance, sich weiter oben festzusetzen, und bleibt bei 33 Punkten. Gerade weil die direkte Konkurrenz punktete, wiegt diese Niederlage schwer. ---

Es war lange ein zähes, umkämpftes Spiel, in dem viel auf ein torloses Remis hindeutete. Doch dann bekam TSV Crailsheim spät die große Gelegenheit – und nutzte sie. Louis Hermann verwandelte in der 81. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 und entschied damit die Partie. Für Crailsheim ist dieser Auswärtssieg ein wichtiger Schritt. Mit nun 23 Punkten verschafft sich die Mannschaft im unteren Mittelfeld etwas Luft. Die SGM Krumme Ebene am Neckar dagegen bleibt bei 14 Punkten und steckt weiter tief in Abstiegsnöten. In solchen Spielen schmerzt eine Niederlage noch stärker, weil lange alles offen schien. ---

SG Schorndorf hat die starke Position im oberen Tabellenbereich mit einem überzeugenden Heimsieg gefestigt. Marcello Vulcano brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung und setzte damit den ersten klaren Akzent. Als Altin Gashi in der 74. Minute zum 2:0 traf, war die Entscheidung gefallen. Mit diesem Sieg zieht Schorndorf auf 33 Punkte und schließt zu TSG Öhringen auf. TSV Ilshofen bleibt bei 29 Punkten und verpasste die Gelegenheit, selbst näher an die vorderen Plätze heranzurücken. Für Schorndorf war es ein Abend, der Ruhe, Reife und Aufstiegsduft zugleich ausstrahlte.