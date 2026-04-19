Rutesheim bleibt dran, Crailsheim jubelt, Satteldorf hadert

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, der bereits in der ersten Halbzeit seine entscheidenden Momente fand. Die Hausherren des GSV Pleidelsheim starteten entschlossen in die Partie und suchten früh den Weg nach vorne. In der 13. Minute erzielte Aaron Hachmann das Tor zum 1:0 für den GSV. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn die Gäste der SGM Krumme Ebene am Neckar zeigten sich unbeeindruckt und schlugen schnell zurück. In der 18. Minute markierte Nils Lustig den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel blieb in der Folge umkämpft, wobei die Pleidelsheimer die etwas höhere Zielstrebigkeit an den Tag legten. Belohnt wurde dieser Aufwand in der 27. Minute, als erneut Aaron Hachmann zur Stelle war und das 2:1 für die Heimmannschaft erzielte. Am Ende blieb es beim 2:1-Erfolg für die Gastgeber.

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Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein nervenaufreibender Kampf, in dem der Absteiger TSV Heimerdingen 1910 am Ende das glücklichere Händchen bewies. Für den SV Kaisersbach begann die Partie hoffnungsvoll, als Christos Akritidis in der 39. Minute das erste Tor zum 0:1 für die Gäste erzielte. Doch die Heimmannschaft kam entschlossen aus der Kabine zurück. Sebastian Bortel markierte in der 49. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Entscheidung in dieser hart umkämpften Begegnung fiel erst kurz vor dem Abpfiff: Salvatore Pellegrino traf in der 85. Minute zum 2:1-Endstand. ---

Eine deutliche Angelegenheit bekamen die 160 Zuschauer im Pichterichstadion zu sehen. Die Sport-Union Neckarsulm fand gegen einen effizienten Gegner zu keinem Zeitpunkt das richtige Mittel. Der SSV Schwäbisch Hall übernahm früh die Kontrolle, als Umut Demir bereits in der 4. Minute zum 0:1 traf. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Dennis Koch in der 45. Minute auf 0:2 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. In der Schlussphase machte Erhan Ilmekli in der 80. Minute mit dem Treffer zum 0:3 alles klar. D ---

Der Spitzenreiter FV Löchgau demonstrierte vor 100 Zuschauern seine Dominanz und ließ der SG Weinstadt nicht den Hauch einer Chance. Es war eine Machtdemonstration, die bereits früh ihren Lauf nahm. Benjamin Hammann erzielte in der 12. Minute die Führung zum 1:0 und legte in der 22. Minute mit dem 2:0 nach. Noch vor der Halbzeit schraubte Furkan Yumurtaoglu das Ergebnis in der 45. Minute auf 3:0 hoch. In der zweiten Hälfte sorgte Mario Andric mit einem Doppelschlag für den Endstand: Er traf in der 75. Minute zum 4:0 und in der 85. Minute zum 5:0. ---

Im Verfolgerduell sahen die 150 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Der Aufsteiger TSG Öhringen erwischte einen Traumstart, als Lorik Makolli bereits in der 4. Minute das 1:0 erzielte. Doch der TSV Ilshofen bewies Moral und kam kurz vor dem Seitenwechsel durch Maximilian Krieger, der in der 44. Minute zum 1:1 traf, zurück. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste das Spiel zunächst komplett, als Jonas Lausenmeyer in der 64. Minute das 1:2 markierte. Öhringen gab jedoch nicht auf und rettete durch Samuel Helming, der in der 78. Minute zum 2:2-Endstand traf, einen Punkt. ---

SKV Rutesheim hat den Druck im Titelrennen maximal hochgehalten. Beim TV Oeffingen gewann der Tabellenzweite klar mit 4:0 und zog nach Punkten mit Spitzenreiter FV Löchgau gleich. Mit nun 53 Zählern bleibt Rutesheim voll im Rennen um den direkten Aufstieg. Für Oeffingen ist die Niederlage schmerzhaft, weil der Vorsprung auf die Abstiegsränge bei 26 Punkten überschaubar bleibt. Die Partie stand ganz im Zeichen von Laurin Stütz, der einen bemerkenswerten Nachmittag erwischte. Er traf zum 0:1 (19.), erhöhte auf 0:2 (24.), legte das 0:3 (53.) nach und vollendete mit dem 0:4 (60.) seinen Viererpack. Schiedsrichter Niklas Klüdtke leitete eine Begegnung, in der Rutesheim seine Aufstiegsambitionen mit großer Wucht untermauerte.

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Im Tabellenkeller war dieses 1:1 für beide Seiten zu wenig, auch wenn der Punkt für SV Leonberg/Eltingen etwas wertvoller sein dürfte. Die Gäste stehen nun bei 31 Punkten und haben sich im unteren Mittelfeld stabilisiert. SpVgg Satteldorf bleibt mit 24 Punkten dagegen in einer heiklen Lage, weil der Abstand nach unten klein ist und jeder verpasste Sieg im Saisonendspurt schwerer wiegt. Vor 250 Zuschauern brachte Baris Yerlikaya (9.) die Gastgeber früh in Führung, doch Ennio Ohmes (31.) stellte noch in der ersten Halbzeit auf 1:1. In der Schlussphase sah Jona Trefz (90./SV Leonberg/Eltingen/) die Gelb-Rote Karte. Schiedsrichterin Annika Depfenhart sah damit ein umkämpftes Spiel, das für Satteldorf eher wie eine verpasste Gelegenheit wirken dürfte. ---