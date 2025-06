Russikon mit Remis

Russikon erwischte den besseren Start und konnte sich Chancen erarbeiten. Hauptsächlich hatte es mehr Ballbesitz, wusste jedoch kein Kapital daraus zu schlagen. So waren es die Gäste, welche nach einem Freistoss etwas überraschend in Führung gingen. Alaeddine Bejaoui profitierte vom Durcheinander im Russiker-Strafraum und konnte das Leder ins Tor schieben – 0:1 (10). Jedoch liess die Reaktion der Heimmannschaft nicht lange auf sich warten. Nach einem überragenden Pass von Fabio Alini auf Leandro Torrâo Valente, konnte sich Letzterer durchsetzen und in den Strafraum vorpreschen. Dort wurde er gefoult. Den fälligen Strafstoss verwandelte Jonathan Ferraro zum Ausgleich – 1:1 (15). Kurze Zeit später durften die Russiker den nächsten Treffer bejubeln. Luca Alini schlug einen langen Ball auf seinen Bruder Fabio Alini, welcher sich im eins gegen eins durchsetzen und letztlich das Tor erzielen konnte – 2:1 (20). In der Folge zogen sich die Gäste zurück und konnten lediglich Entlastungsangriffe vorweisen. Russikon war eher dominant und wusste sich weitere Chancen zu erarbeiten, konnte diese aber nicht nutzen. Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild, wie sonst auch: Der FC Russikon war platt und war nicht mehr nah genug am Gegner, wodurch Räume eröffnet wurden. Giuseppe Messina konnte von einem nichtgegebenen Offside profitieren und das Skore egalisieren – 2:2 (49). Die Abwehrreihe des FCR sah zu, wie er Keeper Kevin Weber umkurvte und lässig einschieben konnte. Für den Rest der Partie konnte sich Russikon bei ihrem Keeper bedanken, da dieser einige big saves hatte und so das Ergebnis halten konnte. Erst in den Schlussminuten begannen die Hausherren wieder Fussball zu spielen, jedoch konnten sie sich nur bis zum gegnerischen Strafraum kombinieren; ab da war Schluss. Keiner traute sich, in den Abschluss zu gehen, und wenn doch, so landete dieser neben oder über dem Tor oder der Torwart konnte ihn festhalten. Auch wenn sie noch Chancen gehabt hatten, so gelang es ihnen nicht, ein weiteres Tor zu erzielen. Es wäre unter dem Strich aber auch unverdient gewesen, da auch Italia Zurigo zuvor einige Grosschancen liegen liess. So pfiff der Schiedsrichter nach etwas mehr als 90 Minuten ab und besiegelte dadurch das gerechte Unentschieden.