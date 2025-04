Russikon mit Punktgewinn in Uster

Die zweite Mannschaft des FC Russikon gastierte am vergangenen Sonntag in Uster. Dort traf sie auf die dritte Mannschaft des FC Uster. In einem schwierigen Spiel trennten sich die beiden mit 0:0.

Beide Mannschaften wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, um in der Tabelle den Platz im oberen Drittel zu festigen. Der Platz war jedoch für beide schwierig zu bespielen und es entstand auf beiden Seiten kein wirklicher Spielfluss. Uster hatte trotzdem mehr Spielanteile und konnte sich auch eher Chancen erspielen, jedoch waren nicht viele davon zwingend. Und falls doch, so konnte sie Keeper Kevin Weber zu Nichte machen. Russikon versuchte, sich am Spiel zu beteiligen, scheiterte jedoch an diesem Vorhaben und schaffte es nicht, den Ball länger in den eigenen Reihen zu behalten. So war es klar, dass am Ende nur wenige Torschüsse in der Statistik zu verzeichnen waren. Der FCR war offensiv nicht existent, konnte dafür aber defensiv eher überzeugen. Trotzdem war der Punktgewinn für die Russiker eher etwas glücklich, wobei die Ustemer den zwei verlorenen Punkten nachtrauerten. Es war ein Klassiker, ein Derby, welches vieles versprach, den Erwartungen aber nicht gerecht wurde. Beiden Mannschaften tut dieser Punkt aber nicht weh und am Ende der Saison könnte er sogar noch wertvoll sein.