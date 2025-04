Russikon gewinnt gegen Schwerzenbach

Der Gast aus Schwerzenbach hatte zu Beginn mehr Spielanteile. Er wusste, das Spiel zu dominieren sowie Ball und Gegner laufen zu lassen. Die Russiker liefen in der Anfangsphase nur hinterher und waren oft zu spät. Obwohl der FCS den Ball hauptsächlich in seinen Reihen hatte, gelang es ihm nicht, sich nennenswerte Torchancen zu erarbeiten. Mit dem Ausschluss von Elia Scano (FC Schwerzenbach), welcher in der 23. Spielminute mit gelb-rot vom Platz musste, kamen die Hausherren besser ins Spiel. Zwei Minuten später gelang es ihnen sogar, den Führungstreffer zu erzielen. Christian Thierfelder behauptete an der Mittellinie den Ball und spielte ihn auf den linken Flügel, auf welchem Lars Kupper vorbeiraste. Er nahm den Ball mit, preschte in den gegnerischen Strafraum vor und drosch das Leder in die kurze Ecke – 1:0 (25). Der Jubel war gross, zumal zu diesem Zeitpunkt die Führung für den FC Russikon aufgrund des Spielverlaufs etwas schmeichelhaft war. In der Folge war es wiederum Schwerzenbach, welches den Ball mehrheitlich hatte. Die Russiker konnten sich zurückziehen und die Gäste gewähren lassen. Im Wissen, dass sie in Führung und in Überzahl sind, konnten sie sich auf das Verteidigen konzentrieren und vereinzelt Konter fahren. Nach dem Seitenwechsel war der FCR darauf bedacht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und geduldig zu spielen. So sah man die ersten paar Minuten nach dem Seitenwechsel oft das gleiche Bild: Der Ball wurde von links nach rechts und von rechts nach links gespielt. Der FC Schwerzenbach schob hin und her, was an den Kräften zehrte. Im zweiten Durchgang hatte Russikon mehr vom Spiel und wusste sich Chancen zu erarbeiten. Jedoch dauerte es bis zur 70. Spielminute, bis das zweite Tor erzielt werden konnte. Jonathan Ferraro trat einen Eckball, welcher am langen Pfosten direkt und ohne Umweg einschlug – 2:0 (70). Der Jubel? Ein Luftkuss. Dezent, fast schon höflich. Obwohl das Skore für Russikon sprach, bäumte sich Schwerzenbach in den Schlussminuten nochmals auf und erarbeitete sich zwingende Chancen. Keeper Tiziano Mohr lieferte eine Man-of-the-match-Leistung ab und hatte drei, vier big saves, mit welchen er die Null halten konnte. Der Rückkehrer machte ein hervorragendes Spiel und war massgeblich am Sieg des FC Russikon beteiligt. Er strahlte Sicherheit aus und wusste, das Spiel auch Mal zu beruhigen. Die Russiker hätten kurz vor Schluss das Skore auch noch erhöhen können, gingen mit ihren Chancen jedoch fahrlässig um und schafften es nicht, nochmals einen oder zwei Treffer zu erzielen. So oder so pfiff der Schiedsrichter nach etwas mehr als 90 Minuten ab und besiegelte somit den zweiten Sieg im dritten Spiel des FC Russikon.