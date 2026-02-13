Russell Khadi ab sofort für den PSV Neumünster in Action

Russell Khadi (PSV Neumünster). – Foto: PSV Neumünster

Der PSV Union Neumünster schlägt im Winter zu und holt sich Russell Khadi mit sofortiger Wirkung. Für den Allrounder, der auf der linken Seite vielseitig einsetzbar ist, ist dies gerade die erste Saison bei den Herren.

Kiel, Billstedt und jetzt PSV-Power

Der 19-Jährige wurde bei Holstein Kiel ausgebildet und wechselte zu Saisonbeginn zum Oberligisten Inter Türkspor Kiel, wo er im Kreisliga-Team zu einem Spiel kam. Dann ging es in den Osten von Hamburg nach Billstedt zu Vorwärts-Wacker.

Trainer Voß: „Echte Verstärkung!“

Trainer Nils Voß zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Russell hat in den bisherigen Einheiten bereits angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Intensität im Spiel bringt er Qualitäten mit, die uns enorm weiterhelfen werden. Er ist für uns eine echte Verstärkung sowohl für die Rückrunde als auch für die kommende Saison und erweitert unsere Optionen deutlich. Gerade als Winterneuzugang ist er ein wichtiger Impuls für die Mannschaft – wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“