Ruß legt los: Last-Minute-Hattrick in 8 Minuten rettet Oberjettingen

Der SV Nufringen feierte gegen den SV Deckenpfronn einen klaren 4:1-Erfolg und meldete sich im Abstiegskampf eindrucksvoll zurück. Nach dem frühen Rückstand durch Niklas Wunsch in der 21. Minute drehte das Heimteam das Spiel binnen weniger Minuten: Zunächst unterlief Louis Mehl in der 38. Minute ein Eigentor, dann traf Matti Berner zwei Minuten später, ehe Timo Tropsch in der 42. Minute nachlegte. Calvin Ludolph setzte mit dem 4:1 in der 64. Minute den Schlusspunkt. Nufringen verbesserte sich auf Rang elf, während Deckenpfronn mit nur einem Punkt Schlusslicht bleibt.



In Echterdingen erlebten die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Der TV Darmsheim ging durch Simon Lindner bereits in der 10. Minute in Führung, ehe Wesley Acholonu nach einer halben Stunde ausglich. Kurz vor Schluss stellte Lindner in der 84. Minute auf 1:2, doch in einer wilden Nachspielzeit schlug die Heimelf zurück: Sutpaseat Mischa Inthasane glich in der 90. Minute aus, Flon Ajvazi traf Sekunden später zum umjubelten 3:2. Darmsheim bleibt trotz der Niederlage oben dabei, Echterdingen verschafft sich mit dem ersten Saisonsieg etwas Luft im Tabellenkeller.



Die SpVgg Holzgerlingen wartet weiter auf den ersten Sieg. Gegen den SV Vaihingen hielt die Elf lange mit, konnte aber die Durchschlagskraft der Gäste nicht stoppen. Niko Kemner brachte Vaihingen in der 24. Minute in Führung, ehe Max Horn nach der Pause in der 53. Minute ausglich. Doch nur zwei Minuten später traf Tyron Ferrari zum 1:2, Maxim Haug stellte in der 88. Minute den 1:3-Endstand her. Vaihingen kletterte mit dem Erfolg auf Rang vier, während Holzgerlingen tief im Tabellenkeller steckt.



Der SV Bonlanden ging gegen den TSV Jahn Büsnau durch Agonis Berisha in der 44. Minute in Führung, verlor das Spiel aber dennoch. Nach dem Seitenwechsel traf Marc Hetzel in der 61. Minute zum Ausgleich, ehe Sebastian Lenhardt in der 84. Minute den Siegtreffer markierte. Überschattet wurde die Partie von der Gelb-Roten Karte gegen Art Gashi in der 60. Minute, die Bonlanden in Unterzahl brachte. Während Büsnau den zweiten Sieg in Folge feierte und oben mitmischt, bleibt Bonlanden mit nur einem Punkt im Tabellenkeller stecken.



Ein Spektakel boten der VfL Oberjettingen und Croatia Stuttgart. Nach einem Eigentor von Marc Baur (7.) und zwei Treffern von Nenad Stevanovic (19., 24.) lag Croatia früh mit 3:0 vorne. Johannes Leidner verkürzte in der 56. Minute, ehe Stevanovic mit seinem dritten Treffer in der 73. Minute scheinbar alles klar machte. Doch Yannick Ruß drehte in den Schlussminuten auf und traf in der 87., 90.+2 und 90.+5 Minute dreimal, sodass am Ende ein furioses 4:4 stand. Beide Teams bleiben damit im unteren Mittelfeld hängen.



Der TSV Dagersheim erkämpfte sich gegen den TSV Musberg ein 1:1-Unentschieden. Adrian Wichert brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, Manuel Rath glich in der 59. Minute aus. Beide Teams suchten danach die Entscheidung, blieben aber erfolglos. Musberg verteidigte mit dem Punkt Rang zwei, Dagersheim steht mit drei Remis aus drei Spielen im Mittelfeld.



Spitzenreiter Spvgg 1897 Cannstatt zeigte gegen den VfL Herrenberg. Zunächst brachte Can Abalioglu die Gäste in der 17. Minute in Führung. Doch nach der Pause drehte Robin Jordan das Spiel mit einem Doppelpack (61., 67.) zugunsten der Gastgeber. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel behauptet Cannstatt souverän die Tabellenführung, Herrenberg kassierte die erste Saisonniederlage.



Der SV Rohrau bejubelte im Heimspiel gegen den ASV Botnang den ersten Dreier der Saison. Früh traf Simon Kamm in der 10. Minute, Simon Müsel erhöhte mit einem Doppelschlag in der 33. und 36. Minute. Nach der Pause brachte Mirlind Kamberi in der 51. Minute Botnang zurück, Daniel Schweizer verkürzte per Elfmeter in der 54. Minute auf 2:3. Doch Stefan Knoß setzte in der 74. Minute den entscheidenden Treffer zum 4:2. Rohrau verschaffte sich damit Luft im Abstiegskampf, während Botnang weiter auf den ersten Sieg wartet.