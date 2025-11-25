Rurich mit Pokalcoup gegen SC 09 Erkelenz

Mitte September hatte Dynamo Erkelenz das A-Liga-Topspiel beim SV Brachelen mit 2:1 gewonnen. Im Kreispokal-Achtelfinale trafen die Kontrahenten nun erneut aufeinander – mit Dynamo als Gastgeber vor rund 200 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im Kuckumer Niersstadion.

„Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden“, erklärte Brachelens Coach Danny Fäuster, der aufgrund von gesundheitlichen Problemen schon seit Wochen nicht selbst mitspielen kann. Freilich durfte er sich auch da über zwei unnötige Gegentore ärgern. „Beim 0:1 haben wir uns auskontern lassen“, monierte Fäuster, langjähriger Spieler des FC Wegberg-Beeck. Nutznießer war Marios Akrivos, der Erkelenz so früh in Führung brachte (9.).

Zur Pause hatte das Endergebnis aus dem Meisterschaftsspiel Bestand – Dynamo führte also 2:1 und hatte mit dem gut mitspielenden Gast bis dahin einige Probleme. Doch als dann Dynamos Armando Nakamura kurz nach dem Seitenwechsel per Foulelfmeter auf 3:1 erhöhte, schwand beim SV sichtlich der Glaube, dem Spiel noch eine Wende geben zu können – beim 3:1 blieb es dann auch.

Im Anschluss war Dynamo eindeutig Chef im Ring, verpasste einige Male eine höhere Führung. „Da waren wir auch nicht mehr so mutig, sind nicht mehr so aggressiv draufgegangen“, analysierte Fäuster – und wollte mit seinem Team aber nicht zu hart ins Gericht gehen: „Erfahrung und Cleverness haben sich heute durchgesetzt gegen meine Mannschaft, in der vier Akteure aus der eigenen Jugend standen.“ Am Saisonziel ändere das aber nichts: „Unter die Top drei wollen wir schon“, bekräftigte Fäuster.

Brachelen zeigte sich davon aber unbeeindruckt, und Marco Weingart glich per Weitschuss aus (22.). Ein ausgesprochenes „Kacktor“ brachte Dynamo dann die erneute Führung: Muhammet Karpuz, Dynamos Herr der Standards, schlug einen Freistoß von der Seite hoch vors Tor, Brachelens Keeper Max Leuner verpasste den Ball, und Ron van Kessel bugsierte in der allgemeinen Konfusion den Ball schließlich ins eigene Tor (35.). Sechs Minuten nach der Pause fiel dann auch schon das 3:1. Brachelens Youngster Fynn-Luca Redwand setzte im Strafraum zu einer recht unnötigen Grätsche gegen Dynamos Batin Bozkurt an, traf dabei den Gegenspieler, der Elfmeterpfiff war daher absolut vertretbar. Nakamura verwandelte sicher (51.).

Noch höher ist das Ziel Dynamos: „Wir wollen Meister werden und aufsteigen“, erklärte Post, wie Fäuster ein Akteur mit sehr langer Beecker Vergangenheit. Doch während er beim FC stets die linke Schiene beackerte, spielt er bei Dynamo nun zentral – dort dann zudem auf vielen Positionen: „Innenverteidiger, Sechser, Achter, Zehner: Ich habe hier schon alles gespielt“, erklärte Post auf Nachfrage schmunzelnd. Gegen Brachelen war er einer der Antreiber im Mittelfeld – so wie auch der quirlige Nakamura.

Dass die erste Halbzeit aus Dynamos Sicht nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war, räumte Post vorbehaltlos ein: „Wir haben zweifellos viel Qualität. Von daher hätten wir da sicherlich noch besser und auch dominanter spielen können. Grundsätzlich ist noch Luft nach oben.“ Ergebnistechnisch läuft es aber jetzt schon wie geschmiert: Dynamo, souveräner Tabellenführer der A-Liga, hat bislang alle Pflichtspiele der Saison gewonnen.

Das hat Liga-Kollege Germania Rurich als Tabellensiebter zwar nicht, doch gegen Bezirksligist SC 09 Erkelenz schaffte das Team von Spielertrainer René Lambertz nun die Pokalüberraschung, wippte den klassenhöheren Gegner mit 3:1 raus. Mit seinen Toren zum 1:0 (45.+1) und 2:1 (57.) hatte Lambertz selbst daran maßgeblichen Anteil. Für den SC 09 traf Metehan Bay zum zwischenzeitlichen 1:1 (55.). Alles klar machte in der langen Nachspielzeit dann Khaled Ali Khan mit dem 3:1 (90.+7).

Die erwartet klare Sache wurde es dagegen für Landesligist Sportfreunde Uevekoven bei B-Ligist SV Immerath: Die Jungs von Dauertrainer Daniel Marschalk siegten 7:0 (4:0). Moritz Pohlig (2), Nico Czichi, Elias Hübsch, Tom Ciecior, Dominik Kruczek und Robin Eckers teilten sich den Torekuchen.

Ebenfalls B-Liga gegen Landesliga hieß es in Wegberg, wo der SC Wegberg auf Union Schafhausen traf. Doch hier ging es am Ende wesentlich enger zu. Zur Pause führte Schafhausen durch Tore von Yves Henkens, Luke Schmitz und Tim Scheuvens zwar schon 3:0, doch nach der Pause kam der Sportclub durch Tore von Fehmi Gjosha und Mika Steigels noch auf 2:3 heran.

Die beiden weiteren Spiele: Landesligist Germania Teveren gewann bei A-Ligist VfR Übach-Palenberg 8:0 – und A-Ligist RW Waldenrath/Straeten bei B-Ligist RW Braunsrath 5:1. Zwei Partien fehlen also noch. Bezirksligist und Titelverteidiger SV Niersquelle Kuckum tritt am Mittwoch, 3. Dezember, bei A-Ligist SV Breberen an, während die Partie zwischen B-Ligist SV Klinkum und A-Ligist SV Golkrath erst im neuen Jahr ausgetragen wird, genau gesagt am Mittwoch, 25. Februar.

Folglich stehen auch erst zwei Paarungen für das für Mittwoch, 4. März, terminierte Viertelfinale fest. Dabei bekommt es Rurich mit Schafhausen zu tun – und Dynamo mit Uevekoven. „Zum ersten Mal in dieser Saison werden wir da Außenseiter sein“, meinte Post.