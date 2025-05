Rurich feiert hohen Sieg gegen Dremmen

Abgeschlagenes Schlusslicht bleibt Germania Kückhoven – darin ändert sich auch nach dem 24. Spieltag nichts: Beim SV Roland Millich unterlagen die Germanen mit 3:8. Auch weiterhin im Abstiegskampf steckt Eintracht Kempen nach einem deutlichen 0:4 auf eigenem Platz gegen Dynamo Erkelenz. Mit seinem 14. Saisontreffer hatte Thomas Schmidt Dynamo in der 38. Minute nach vorne gebracht, wobei es bis zum Pausenpfiff blieb. Zwei Treffer von Ibrahim Jabbie zum 3:0 (49. und 63.) entschieden das Spiel recht schnell. Am Ende durfte Thomas Schmidt nochmals jubeln, nach seinem Kopfballtreffer zum Erkelenzer 4:0 in der 72. Minute. Durch den Erfolg ist Dynamo immerhin schon auf den dritten Platz hochgerutscht.