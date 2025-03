Rupturen am laufenden Band

Ein Kellerduell erster Güte hat der VfB Forstinning in der Landesliga, Gruppe Südost, vor sich. Beim VfR Garching am Sonntag um 15 Uhr (Sportanlage Schleißheimer Straße) duelliert sich der Landkreisvertreter mit einem unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegsfeld. Während der VfB mit 24 Zählern sich augenblicklich ganz knapp über dem Relegationsstrich befindet, liegt der VfR Garching mit gerade einmal zwei Punkten weniger unter dem Strich.

„In den letzten Tagen hatten wir leider eine Hiobsbotschaft nach der anderen“, beklagt Forstinnings Trainer Ivica Coric eine extreme Ausfallquote in seinem Kader. Nach den Kreuzbandrissen von Erkan Gümüs in der Winterpause und Kapitän Mathias Hirt in der Vorbereitung fallen nun akut mit Korbinian Hollerieth und Dzemo Sefidanoski zwei weitere Akteure mit Bänderrupturen aus, Dimitar Kirchev muss aus privaten Gründen pausieren.

Vielleicht werden aber zumindest die beiden kranken Spieler Leo Gabelunke und Aleksandar Novakovic noch rechtzeitig fit. Das Mitwirken von Schlussmann Michael Heidfeld in Garching ist mit Rücken- und Oberschenkelproblemen jedenfalls ausgeschlossen, für ihn rückt Stanislav Stankic wieder ins Tor. „Entsprechend waren jetzt natürlich im Training wenige Spieler. Wir müssen schauen, ob wir das alles irgendwie kompensieren können“, hofft Coric auf eine Reaktion der verbliebenen Spieler.