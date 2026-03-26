Runter und direkt wieder rauf? Fußball-Kreisliga B 10: Den Schmerz nach dem bitteren Abstieg haben sie bei der SG Kordel überwunden. Aktuell thront die Mannschaft von Christian Adams an der Tabellenspitze. Der Trainer sagt, was im Saison-Schlussspurt besonders wichtig ist. von Lutz Schinköth · Heute, 18:08 Uhr · 0 Leser

Christian Adams will über den Aufstieg der SG Kordel (noch) nicht konkret sprechen. Der Trainer mahnt an, die Spannung hochzuhalten. – Foto: FuPa/Verein

14 Siege sowie jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage: Diese starke Zwischenbilanz lässt die Vereinigten aus Kordel, Welschbillig, Aach, Newel und Butzweiler mehr und mehr in den Fokus der großen Aufstiegsaspiranten in der Kreisliga B 10 rücken. Beim jüngsten 6:0 gegen die SG Ruwertal II trafen Marc Willems und Marvin Roth jeweils dreifach. „Der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung“, lobt Trainer Christian Adams.