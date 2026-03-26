Runter und direkt wieder rauf? 

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Fußball-Kreisliga B 10: Den Schmerz nach dem bitteren Abstieg haben sie bei der SG Kordel überwunden. Aktuell thront die Mannschaft von Christian Adams an der Tabellenspitze. Der Trainer sagt, was im Saison-Schlussspurt besonders wichtig ist.
von Lutz Schinköth · Heute, 18:08 Uhr · 0 Leser
Christian Adams will über den Aufstieg der SG Kordel (noch) nicht konkret sprechen. Der Trainer mahnt an, die Spannung hochzuhalten. – Foto: FuPa/Verein
14 Siege sowie jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage: Diese starke Zwischenbilanz lässt die Vereinigten aus Kordel, Welschbillig, Aach, Newel und Butzweiler mehr und mehr in den Fokus der großen Aufstiegsaspiranten in der Kreisliga B 10 rücken. Beim jüngsten 6:0 gegen die SG Ruwertal II trafen Marc Willems und Marvin Roth jeweils dreifach. „Der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung“, lobt Trainer Christian Adams.
Eine Woche zuvor hatte Markus Sausen den Tabellenführer beim 1:0 in Thalfang zum Sieg geköpft. „Markus ist eher nicht unser Kopfball-Ungeheuer. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass er mal mit dem Kopf erfolgreich war – auch im Training nicht. Doch er hat das Tor mit einer Willensleistung nach einem Vollsprint erzielt und sich für den hohen Aufwand belohnt“, berichtet der Trainer.