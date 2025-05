„Rundum starker Auftritt“: Frauen des FC Moosinning haben zwei Titel-Matchbälle

So setzte die FCM-Auswahl die Heimelf von Beginn mit hohem Pressing unter Druck und stellte die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Bereits in der 11. Minute versenkte Alena Tschudi einen platzierten Schuss im Eck. Zudem landete eine Volleyabnahme von Catharina Limbrunner im gegnerischen Kasten (31.).

In Halbzeit zwei musste die SG-Keeperin gleich drei Mal hinter sich greifen. Nach einem Ballgewinn in der Offensive netzte Penelope Dotzauer zum 3:0 ein (59.), ehe Emily Kirsch durch ihren unhaltbaren Freistoß aus 25 Metern das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte (67.). Und kurz vor Schluss schnürte Limbrunner im Anschluss an ein Zuspiel von Kirsch sogar noch einen Doppelpack (89.).