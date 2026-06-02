"Rundum gelungener Nachmittag" - Mühlen fegt über Papenburg hinweg

Grün-Weiß Mühlen hat im letzten Heimspiel ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und Blau-Weiß Papenburg mit 5:1 besiegt. Trainer Andreas Hinrichs sprach nach der Partie von „einer sehr reifen, sehr spielstarken und einer mannschaftlich geschlossenen Leistung“.
Bereits in der ersten Halbzeit kontrollierte Mühlen die Begegnung weitgehend und ging durch Treffer von Jan Leiber und Peter Sieve mit 2:0 in Führung. Hinrichs erklärte, dass seine Mannschaft „über weite Phasen der 90 Minuten die Partie absolut im Griff hatte“. Trotz der hohen Temperaturen sei das Spiel „sehr intensiv“ gewesen und beide Teams hätten „schon in der ersten Halbzeit an die Belastungsgrenze gehen“ müssen.
Nach dem Seitenwechsel legte Mühlen weiter nach. Benjamin Willenbrink traf doppelt, ehe Jonas Pöhlking das zwischenzeitliche 5:0 erzielte. Der Trainer zeigte sich besonders zufrieden mit der Art und Weise, wie die Tore herausgespielt wurden: „Die Tore waren zum großen Teil extrem schön rausgespielt. Das hat schon Spaß gemacht, zuzuschauen.“
Auch die Effizienz seiner Mannschaft hob Hinrichs hervor. „Man muss auch sagen, dass wir auch sehr effizient waren“, sagte der Coach nach dem klaren Heimsieg. In der Schlussphase kam zudem Maximilian Nieuwenhuizen zu einem Einsatz im Tor. Der Schlussmann verabschiedet sich nach der Saison aus Mühlen. Insgesamt sprach Hinrichs von einem „rundum gelungenen Nachmittag“, bei dem auch mehrere Spieler und das Trainerteam um seine Person verabschiedet wurden.
Der einzige Gegentreffer fiel erst kurz vor Schluss durch Gerrit Thomes zum 5:1-Endstand. Während des Spiels blickte man in Mühlen zudem immer wieder auf die Ergebnisse der Konkurrenzplätze. „Wir hatten ja zwischendurch schon ein bisschen gehofft“, erklärte Hinrichs mit Blick auf das Titelrennen. So lag unter anderem Vorwärts Nordhorn bis kurz vor Schluss in Brake hinten, gewann jedoch noch spät. Auch Garrel siegte, sodass Mühlen am letzten Spieltag hoffen muss, dass beide Kontrahenten nicht gewinnen.
Trotzdem zeigte sich der Trainer mit der Saison seiner Mannschaft insgesamt sehr zufrieden. „Bis zum Ende der Saison ist es für uns möglich, Meister zu werden“, sagte Hinrichs und ergänzte: „Ich glaube, das unterstreicht auch, dass es wirklich eine sehr erfolgreiche Saison von uns war.“ Nun richtet sich der Fokus auf das abschließende Spiel in Oldenburg, bei dem Mühlen weiterhin auf die Meisterschaft hoffen darf. Papenburg hingegen rutschte auf Platz sechs ab.