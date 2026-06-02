"Rundum gelungener Nachmittag" - Mühlen fegt über Papenburg hinweg

– Foto: GW Mühlen

Grün-Weiß Mühlen hat im letzten Heimspiel ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und Blau-Weiß Papenburg mit 5:1 besiegt. Trainer Andreas Hinrichs sprach nach der Partie von „einer sehr reifen, sehr spielstarken und einer mannschaftlich geschlossenen Leistung“.

Bereits in der ersten Halbzeit kontrollierte Mühlen die Begegnung weitgehend und ging durch Treffer von Jan Leiber und Peter Sieve mit 2:0 in Führung. Hinrichs erklärte, dass seine Mannschaft „über weite Phasen der 90 Minuten die Partie absolut im Griff hatte“. Trotz der hohen Temperaturen sei das Spiel „sehr intensiv“ gewesen und beide Teams hätten „schon in der ersten Halbzeit an die Belastungsgrenze gehen“ müssen.

Nach dem Seitenwechsel legte Mühlen weiter nach. Benjamin Willenbrink traf doppelt, ehe Jonas Pöhlking das zwischenzeitliche 5:0 erzielte. Der Trainer zeigte sich besonders zufrieden mit der Art und Weise, wie die Tore herausgespielt wurden: „Die Tore waren zum großen Teil extrem schön rausgespielt. Das hat schon Spaß gemacht, zuzuschauen.“ Auch die Effizienz seiner Mannschaft hob Hinrichs hervor. „Man muss auch sagen, dass wir auch sehr effizient waren“, sagte der Coach nach dem klaren Heimsieg. In der Schlussphase kam zudem Maximilian Nieuwenhuizen zu einem Einsatz im Tor. Der Schlussmann verabschiedet sich nach der Saison aus Mühlen. Insgesamt sprach Hinrichs von einem „rundum gelungenen Nachmittag“, bei dem auch mehrere Spieler und das Trainerteam um seine Person verabschiedet wurden.