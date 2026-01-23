Rundturnhalle wieder freigegeben: Masters-Teilnehmer werden ermittelt

Knapp zwei Wochen blieb die in die Jahre gekommene Rundturnhalle nach den starken Schneefällen gesperrt. Am gestrigen Donnerstag gab der Landkreis grünes Licht, sodass Rot-Weiss Cuxhaven am Wochenende den Marktkauf-Cup ausrichten darf - und auch der Masters-Cup am kommenden Freitag stattfinden wird.
Zuvor bereitete die Statik des Daches allen Beteiligten Sorgen. Der Abschlussbericht eines aus Süddeutschland angereisten Prüfers schaffte letztlich Klarheit. Darüber hinaus mussten die immerhin in der 2. Regionalliga aktiven RWC-Basketballer, die eng mit der Rundturnhalle verbunden sind, für ihr Heimspiel kurzfristig in die Sporthalle Franzenburg ausweichen.
Der Ball wird am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr rollen. In der Gruppe A treten die Sportfreunde Sahlenburg und der Duhner SC - beide haben das Masters-Ticket bereits sicher - als klare Favoriten an. Der TSV Otterndorf besitzt nur noch geringe Chancen auf die Qualifikation, während es für den TSV Lamstedt und die SG Am Dobrock darum geht, sich anständig aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Mehr Brisanz bietet die samstags um 16.00 Uhr beginnende Gruppe B. Dort haben Ausrichter Rot-Weiss Cuxhaven und der TSV Altenwalde zwar auch bereits die Teilnahme am 36. Masters-Cup sicher, doch der FC Cuxhaven, TSV Geversdorf und die Spielvereinigung BISON liegen nicht allzu weit auseinander. Die direkten Duelle könnten letztlich die Entscheidung bringen.
Die Erst- und Zweitplatzierten beider Gruppen erreichen die Endrunde, die direkt im Anschluss an die Gruppe B ausgetragen wird. Der Sieger des Marktkauf-Cups wird im Modus jeder-gegen-jeden ermittelt. Er erhält zehn Masters-Punkte, welche absteigend nach Platzierungen verteilt werden. Der Zehntplatzierte eines Qualifikationsturniers erhält somit lediglich einen Masters-Punkt. Die sechs Teams, die nach dem Wochenende die meisten Zähler eingesammelt haben, dürfen am 30.01.2026 beim 36.Masters-Cup an den Start gehen. Dieser wird letztmals in der altehrwürdigen Cuxhavener Rundturnhalle ausgetragen, die zu diesem Anlass stets bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Der Vorverkauf steigt am Sonntag um 10.00 Uhr.
Punktestand Masters-Qualifikation:
1. Duhner SC 17 Punkte
1. Rot-Weiss Cuxhaven 17 Punkte
3. TSV Altenwalde 17 Punkte
3. Sportfreunde Sahlenburg 17 Punkte
5. FC Cuxhaven. 12 Punkte
6. TSV Geversdorf 10 Punkte
7. Spielvereinigung BISON 8 Punkte
8. TSV Otterndorf 6 Punkte
9. TSV Lamstedt 4 Punkte
10. SG Am Dobrock 2 Punkte