Rundturnhalle wieder freigegeben: Masters-Teilnehmer werden ermittelt

Knapp zwei Wochen blieb die in die Jahre gekommene Rundturnhalle nach den starken Schneefällen gesperrt. Am gestrigen Donnerstag gab der Landkreis grünes Licht, sodass Rot-Weiss Cuxhaven am Wochenende den Marktkauf-Cup ausrichten darf - und auch der Masters-Cup am kommenden Freitag stattfinden wird.

Zuvor bereitete die Statik des Daches allen Beteiligten Sorgen. Der Abschlussbericht eines aus Süddeutschland angereisten Prüfers schaffte letztlich Klarheit. Darüber hinaus mussten die immerhin in der 2. Regionalliga aktiven RWC-Basketballer, die eng mit der Rundturnhalle verbunden sind, für ihr Heimspiel kurzfristig in die Sporthalle Franzenburg ausweichen.

Der Ball wird am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr rollen. In der Gruppe A treten die Sportfreunde Sahlenburg und der Duhner SC - beide haben das Masters-Ticket bereits sicher - als klare Favoriten an. Der TSV Otterndorf besitzt nur noch geringe Chancen auf die Qualifikation, während es für den TSV Lamstedt und die SG Am Dobrock darum geht, sich anständig aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Mehr Brisanz bietet die samstags um 16.00 Uhr beginnende Gruppe B. Dort haben Ausrichter Rot-Weiss Cuxhaven und der TSV Altenwalde zwar auch bereits die Teilnahme am 36. Masters-Cup sicher, doch der FC Cuxhaven, TSV Geversdorf und die Spielvereinigung BISON liegen nicht allzu weit auseinander. Die direkten Duelle könnten letztlich die Entscheidung bringen.