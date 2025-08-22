Runderneuerter Kader des FC Aschheim macht gute Fortschritte

Bleibt der FC Aschheim weiterhin unbesiegt in der Bezirksliga Ost? Darum geht es im Auswärtsspiel beim TSV Siegsdorf.

Aschheim – Gerade einmal zwei Mannschaften sind noch ungeschlagen in der Bezirksliga Ost – und eine davon in der FC Aschheim. Nach dem überzeugenden Sieg unter der Woche geht es nun darum, am Samstag (13 Uhr) beim noch sieglosen TSV Siegsdorf nachzulegen.

Die beiden noch unbesiegten Teams liegen vier Punkte auseinander, was kein so großes Wunder ist. Landesliga-Absteiger Forstinning hat bisher alle fünf Partien überzeugend gewonnen, während bei den Aschheimern den drei Siegen zwei Unentschieden gegenüberstehen. Für Co-Trainer Stefan Huber ist das nicht überraschend: „Bei einem so großen Umbruch mit 16 Neuzugängen kann natürlich nicht alles sofort funktionieren.“ Er betont jedoch, dass sich der runderneuerte Kader wirklich gut entwickelt hat. Das 3:0 unter der Woche bei dem bis dahin auch noch ungeschlagenen SV Neuperlach war schon eine sehr reife Leistung.

In Waldperlach war Ex-Profi Diego Contento nach seinem Urlaub auch erstmals wieder dabei. Normalerweise dürfte Huber die Startelf nicht verändern, aber Diego Contento ist aber der wohl beste Kicker der Bezirksliga Ost. Hier könnte sich dann doch etwas tun vor Siegsdorf.

Der nächste Gegner des FCA steckte im Vorjahr im Abstiegskampf und hat nun auch keinen hitverdächtigen Start hingelegt. In den bisher fünf sieglosen Spielen sammelte Siegsdorf nur zwei Punkte. Aschheim sollte jedoch gewarnt sein, dass Siegsdorf dreimal knapp verloren hat mit jeweils nur einem Tor Unterschied. Der Start war zum Teil auch unglücklich. Stefan Huber möchte mehr auf die eigene Leistung schauen: „Wenn wir es schaffen, an die Leistung vom Mittwoch anzuknüpfen, dann gewinnen wir auch in Siegsdorf.“

FC Aschheim: Pacob, Bajraktari, Müller, Pancic, Schubert, Idrizovicm Trabelsi, Wimmer, Wolf (D. Contento), Nguelefack, Saponaro.