Runderneuerte Ismaninger: Nach Flut von Abgängen wieder alle Positionen doppelt besetzt

Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison hat der FC Ismaning den Haken unter den Klassenerhalt gemacht und dann begann die Arbeit an einer neuen Mannschaft. Nun bereitet sich der Fußball-Bayernligist runderneuert auf den neuerlichen Abstiegskampf vor.

In der vergangenen Saison war der Ismaninger Trainer-Manager Xhevat „Jacky“ Muriqi Stammgast bei den sonntäglichen Heimspielen des Landesliga-Absteigers VfR und jetzt weiß man, warum er so oft an der Schleißheimer Straße zugegen war. Mit Myroslav Mitin (20) und Dimitrios Vourtsis (26) kommen zwei Garchinger zum Bayernligisten auf der anderen Seite der Isar. Ein Neuzugang mit Garchinger Vergangenheit ist auch Alessandro Cazorla (24), der in der vergangenen Saison bei Bayernliga-Absteiger Grünwald sieben Tore in 24 Spielen erzielte. Mit sieben Treffern wäre er vergangene Saison in Ismaning interner Torschützenkönig geworden.

Die Ismaninger haben sich auch beim komplett zerfallenen Bayernliga-Absteiger TSV Rain umgesehen. Von dort kommen Altin Maxhuni (22) und Siegfried Kübler (20). Vom Bezirksligisten TSV Gilching-Argelsried holte man Benedikt Kuhn (22), vom Nachbar-Bayermligisten SV Heimstetten kommt Liridon Hiseni (19) und vom TSV 1860 München II Philipp Kuhn (21). Aus der eigenen U19 steigen Lucio Gonzalo Theveny (18) und Toni Guinari (18) zur Ersten auf. Mittelfeldmann Guinari hat in der U19-Landesliga in 27 Spielen satte 16 Tore geschossen.

Mit den Neuzugängen hat Trainer Jacky Muriqi sein Ziel erreicht, alle Positionen doppelt zu besetzen. Sollten die neuen Innenverteidiger überzeugen, könnte der Alleskönner Dominic Krizanac wieder nach vorne rücken als Abräumer in der defensiven Mittelfeldzentrale. Wenn die Bayernliga am 19. Juli mit dem Auswärtsspiel beim TuS Geretsried startet, wird für die Ismaninger Fans sicherlich eine ganze Menge anders sein.

In den nächsten Wochen wird im Training und bei den Testspielen der komplette Kader gleiche Chancen bekommen. Nach einer Flut von Abgängen sind vom Tor bis zum Mittelstürmer viele Planstellen offen. Sicher sind eigentlich nur Abwehrchef und Kapitän Daniel Weber sowie der Linksverteidiger Alessandro Di Rosa. Im Training stellen sich demnächst noch ein paar Testspieler vor, aber für einen Vertrag müssen die Großtaten vollbringen. Dringenden Handlungsbedarf sieht Muriqi in keinem Mannschaftsteil.

Beim ersten Testspiel gegen den Landesligisten FC Unterföhring (3:2) hatte man noch einen Rumpfkader zur Verfügung, weil die Ismaninger noch auf mehrere Spielgenehmigungen der Neuzugänge warten. Dennoch sah Coach Muriqi eine starke erste Halbzeit. Yazid Ouro-Akpo Adjai (18.) und Jeremie Zehetbauer (19.) fabrizierten einen frühen Doppelschlag und bis zur Halbzeit hätten sehenswert aufspielende Ismaninger auch ein halbes Dutzend Tore machen können. Nach dem 3:0 von Philipp Kuhn (39.) brachten dann aber Sahin Bahadir (39.) und Mohamed Al Hosaini (64.) den Landesligisten noch nah heran. Nach den ersten Trainingseinheiten und mit nur einer Handvoll Einwechselspieler auf der Bank war Muriqi angesichts der Umstände zufrieden. Im Tor hatte er die Wahl zwischen U17-Keeper Roko Vukman und seinem Co-Trainer Florian Wolf, der einst zu Spielerzeiten ein Topstürmer war. (nb)