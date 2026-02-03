 2026-02-03T08:12:43.724Z

Ligabericht

Rundenbesprechungen: Zwei Themen bereiten Sorge

Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Im Fußballkreis Dillenburg ist alles bereit für die Fortsetzung der Runde. Kreisfußballwart Roland Paul nahm über das Saisonende hinaus zwei Themen in den Blick +++

Kreisfußballwart Roland Paul hatte im Sportheim des SV Oberscheld zwei aus seiner Sicht wichtige Themen auf dem Zettel. Erstens: Wie sollen die Vereine die Sanierung 15- bis 20 Jahre alter Kunstrasenplätze finanzieren? Zweitens: Wie könnte ein alternativer Spielbetrieb für die C-Liga-Staffeln aussehen? © Sven Jessen
Dillenburg. An den Straßenrändern in Oberscheld liegt am Samstagvormittag noch Schnee. Die Wiesen und Felder rund um den Ort sind weiß. Die Wetter-App zeigt 2 Grad Celsius. Im Sportheim hat das Bewirtungsteam einige Kannen mit heißem Kaffee bereitgestellt. Kaum zu glauben, dass die ersten Fußball-Kreisligisten in nicht einmal drei Wochen wieder um Punkte spielen wollen. Aber so haben es die Vereinsvertreter bei der Rundenbesprechung der A-, B- und C-Ligisten beschlossen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.