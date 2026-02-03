Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Rundenbesprechungen: Zwei Themen bereiten Sorge
Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Im Fußballkreis Dillenburg ist alles bereit für die Fortsetzung der Runde. Kreisfußballwart Roland Paul nahm über das Saisonende hinaus zwei Themen in den Blick +++
Dillenburg. An den Straßenrändern in Oberscheld liegt am Samstagvormittag noch Schnee. Die Wiesen und Felder rund um den Ort sind weiß. Die Wetter-App zeigt 2 Grad Celsius. Im Sportheim hat das Bewirtungsteam einige Kannen mit heißem Kaffee bereitgestellt. Kaum zu glauben, dass die ersten Fußball-Kreisligisten in nicht einmal drei Wochen wieder um Punkte spielen wollen. Aber so haben es die Vereinsvertreter bei der Rundenbesprechung der A-, B- und C-Ligisten beschlossen.