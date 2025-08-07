Runde zwei im Kreispokal Grevenbroich-Neuss live auf FuPa

Bereits die 2. Runde des Kreispokals Grevenbroich-Neuss ist in vollem Gange. Der SV Rosellen und der SV Uedesheim sind eine Runde weiter, weiter geht's unter anderem für den 1. FC Grevenbroich-Süd der auswärts beim SV Germania Grefrath antritt. Bezirksliga-Aufsteiger VdS Nievenheim reist am Sonntag zum TuS Grevenbroich.

Kreispokal Grevenbroich-Neuss 5. August

6. August

7. August

10. August

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SV Rheinwacht Stürzelberg Stürzelberg BV Weckhoven Weckhoven 15:00 live PUSH

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr Dormagen Trabzonspor Trabzonspor DJK Germania Hoisten DJK Hoisten 15:00 PUSH

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr Polizei SV Neuss PSV Neuss VfR Büttgen VfR Büttgen 15:00 PUSH

1. Runde

29.07.25 SuS Gohr - DJK Germania Hoisten 2:3

29.07.25 Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven 2:5

30.07.25 SG Neukirchen-Hülchrath - SG Grimlinghausen / Norf 0:4

30.07.25 SpVg Gustorf/Gindorf - SV Rheinwacht Stürzelberg 1:3

30.07.25 SSV Delrath - SV Bedburdyck/Gierath 0:1

31.07.25 TuS Reuschenberg - FC Straberg 4:1

31.07.25 SV Hemmerden - SVG Grevenbroich 0:8

03.08.25 SG Frimmersdorf/Neurath - Dormagen Trabzonspor 1:6

03.08.25 SG Rommerskirchen-Gilbach - BV Weckhoven 3:7

03.08.25 DJK Rheinkraft Neuss - TuS Grevenbroich 0:16

03.08.25 Rasensport Horrem - VfR 06 Neuss 2:12

03.08.25 FC Zons - DJK Novesia Neuss 10:11

03.08.25 FSV Vatan Neuss - SV Glehn 3:5

03.08.25 DJK Eintracht Hoeningen - VfR Büttgen 0:5

03.08.25 TuS Hackenbroich - SG Kaarst 4:1



2. Runde

05.08.25 SV Rosellen - SVG Grevenbroich 2:1

06.08.25 SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen 4:2

07.08.25 SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn

07.08.25 SV Germania Grefrath 1926 - 1. FC Grevenbroich-Süd

10.08.25 VfR 06 Neuss - SG Orken-Noithausen

10.08.25 SV Rheinwacht Stürzelberg - BV Weckhoven

10.08.25 KSV Mesopotamia Grevenbroich - SV Bedburdyck/Gierath

10.08.25 FC SF Delhoven - SV Rot-Weiß Elfgen

10.08.25 TuS Grevenbroich - VdS 1920 Nievenheim

10.08.25 DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg

10.08.25 Dormagen Trabzonspor - DJK Germania Hoisten

10.08.25 Polizei SV Neuss - VfR Büttgen

10.08.25 BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg

