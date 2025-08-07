Runde zwei im Kreispokal Grevenbroich-Neuss live auf FuPa

Bereits die 2. Runde des Kreispokals Grevenbroich-Neuss ist in vollem Gange. Der SV Rosellen und der SV Uedesheim sind eine Runde weiter, weiter geht's unter anderem für den 1. FC Grevenbroich-Süd der auswärts beim SV Germania Grefrath antritt. Bezirksliga-Aufsteiger VdS Nievenheim reist am Sonntag zum TuS Grevenbroich.
1. Runde
29.07.25 SuS Gohr - DJK Germania Hoisten 2:3
29.07.25 Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven 2:5
30.07.25 SG Neukirchen-Hülchrath - SG Grimlinghausen / Norf 0:4
30.07.25 SpVg Gustorf/Gindorf - SV Rheinwacht Stürzelberg 1:3
30.07.25 SSV Delrath - SV Bedburdyck/Gierath 0:1
31.07.25 TuS Reuschenberg - FC Straberg 4:1
31.07.25 SV Hemmerden - SVG Grevenbroich 0:8
03.08.25 SG Frimmersdorf/Neurath - Dormagen Trabzonspor 1:6
03.08.25 SG Rommerskirchen-Gilbach - BV Weckhoven 3:7
03.08.25 DJK Rheinkraft Neuss - TuS Grevenbroich 0:16
03.08.25 Rasensport Horrem - VfR 06 Neuss 2:12
03.08.25 FC Zons - DJK Novesia Neuss 10:11
03.08.25 FSV Vatan Neuss - SV Glehn 3:5
03.08.25 DJK Eintracht Hoeningen - VfR Büttgen 0:5
03.08.25 TuS Hackenbroich - SG Kaarst 4:1
2. Runde
05.08.25 SV Rosellen - SVG Grevenbroich 2:1
06.08.25 SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen 4:2
07.08.25 SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn
07.08.25 SV Germania Grefrath 1926 - 1. FC Grevenbroich-Süd
10.08.25 VfR 06 Neuss - SG Orken-Noithausen
10.08.25 SV Rheinwacht Stürzelberg - BV Weckhoven
10.08.25 KSV Mesopotamia Grevenbroich - SV Bedburdyck/Gierath
10.08.25 FC SF Delhoven - SV Rot-Weiß Elfgen
10.08.25 TuS Grevenbroich - VdS 1920 Nievenheim
10.08.25 DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg
10.08.25 Dormagen Trabzonspor - DJK Germania Hoisten
10.08.25 Polizei SV Neuss - VfR Büttgen
10.08.25 BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg
