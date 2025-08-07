 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Novesia rang Zons im Elfmeterschießen der 1. Runde nieder.
Novesia rang Zons im Elfmeterschießen der 1. Runde nieder. – Foto: Olaf Moll

Runde zwei im Kreispokal Grevenbroich-Neuss live auf FuPa

Alle Spiele, alle Ticker im Kreispokal Grevenbroich-Neuss: Die Übersicht gibt es hier auf FuPa Niederrhein.

Kreispokal GV/NE
Uedesheim
Grevenb.-Süd
TSV Bayer
Weissenberg

Bereits die 2. Runde des Kreispokals Grevenbroich-Neuss ist in vollem Gange. Der SV Rosellen und der SV Uedesheim sind eine Runde weiter, weiter geht's unter anderem für den 1. FC Grevenbroich-Süd der auswärts beim SV Germania Grefrath antritt. Bezirksliga-Aufsteiger VdS Nievenheim reist am Sonntag zum TuS Grevenbroich.

Kreispokal Grevenbroich-Neuss

5. August

Di., 05.08.2025, 20:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SVG Grevenbroich
SVG GrevenbroichSVG Grev.
2
1
Abpfiff

6. August

Gestern, 19:30 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
4
2
Abpfiff

7. August

Heute, 20:00 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
20:00live

10. August

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Rheinwacht Stürzelberg
SV Rheinwacht StürzelbergStürzelberg
BV Weckhoven
BV WeckhovenWeckhoven
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
KSV Mesopotamia Grevenbroich
KSV Mesopotamia GrevenbroichMesopotamia
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SV Rot-Weiß Elfgen
SV Rot-Weiß ElfgenRW Elfgen
15:00

So., 10.08.2025, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:30

So., 10.08.2025, 12:00 Uhr
VfR 06 Neuss
VfR 06 NeussVfR Neuss
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
12:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Dormagen Trabzonspor
Dormagen TrabzonsporTrabzonspor
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Polizei SV Neuss
Polizei SV NeussPSV Neuss
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:00

1. Runde
29.07.25 SuS Gohr - DJK Germania Hoisten 2:3
29.07.25 Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven 2:5
30.07.25 SG Neukirchen-Hülchrath - SG Grimlinghausen / Norf 0:4
30.07.25 SpVg Gustorf/Gindorf - SV Rheinwacht Stürzelberg 1:3
30.07.25 SSV Delrath - SV Bedburdyck/Gierath 0:1
31.07.25 TuS Reuschenberg - FC Straberg 4:1
31.07.25 SV Hemmerden - SVG Grevenbroich 0:8
03.08.25 SG Frimmersdorf/Neurath - Dormagen Trabzonspor 1:6
03.08.25 SG Rommerskirchen-Gilbach - BV Weckhoven 3:7
03.08.25 DJK Rheinkraft Neuss - TuS Grevenbroich 0:16
03.08.25 Rasensport Horrem - VfR 06 Neuss 2:12
03.08.25 FC Zons - DJK Novesia Neuss 10:11
03.08.25 FSV Vatan Neuss - SV Glehn 3:5
03.08.25 DJK Eintracht Hoeningen - VfR Büttgen 0:5
03.08.25 TuS Hackenbroich - SG Kaarst 4:1

2. Runde
05.08.25 SV Rosellen - SVG Grevenbroich 2:1
06.08.25 SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen 4:2
07.08.25 SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn
07.08.25 SV Germania Grefrath 1926 - 1. FC Grevenbroich-Süd
10.08.25 VfR 06 Neuss - SG Orken-Noithausen
10.08.25 SV Rheinwacht Stürzelberg - BV Weckhoven
10.08.25 KSV Mesopotamia Grevenbroich - SV Bedburdyck/Gierath
10.08.25 FC SF Delhoven - SV Rot-Weiß Elfgen
10.08.25 TuS Grevenbroich - VdS 1920 Nievenheim
10.08.25 DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg
10.08.25 Dormagen Trabzonspor - DJK Germania Hoisten
10.08.25 Polizei SV Neuss - VfR Büttgen
10.08.25 BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg

____

