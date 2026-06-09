"Runde Sache" zum Abschluss - Gifhorn schlägt Lengede 9:1

– Foto: Thies Meyer

Der MTV Gifhorn hat sich mit einem 9:1-Kantersieg gegen den SV Lengede aus der Saison verabschiedet. Bereits zur Halbzeit führte die Mannschaft von Holger Ringe deutlich mit 5:0 und ließ auch nach dem Seitenwechsel nicht nach.

Simone De Gaetani eröffnete früh den Torreigen, ehe ein Eigentor von Felix Kreykenbohm, Treffer von Marvin Luczkiewicz, Ensar Maloku und Charlie Kolmer für die klare Pausenführung sorgten. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Jovan Hoffart mit einem Doppelpack, Julio Rodrigues und Valeri Renz. Den Ehrentreffer für Lengede erzielte Michele Fassa.

Sportlich sprach der Trainer von einem hochverdienten Erfolg, richtete aber auch lobende Worte an den Gegner: „Riesen Kompliment, dass sie überhaupt angetreten sind in der Situation, aber sie haben es dann souverän zu Ende gebracht.“

Nach dem Spiel hob Gifhorns Trainer Holger Ringe zunächst die Verabschiedungen im Rahmen des letzten Heimspiels hervor. „Es wurde der eine oder andere Spieler verabschiedet und auch mein Co-Trainer Valeri Renz und mein Torwarttrainer Frank Pichacek, was sehr bedauerlich ist, dass sie den Verein verlassen haben“, sagte Ringe.

Emotionaler Abschied des Co-Trainers

Für einen emotionalen Moment sorgte zudem der Treffer von Co-Trainer Valeri Renz, der in der Schlussphase selbst noch eingewechselt wurde und zum 9:1 traf. „Da schließt sich der Kreis“, erklärte Ringe. „Ich war beim VfL Wolfsburg, damals in der U16, sein damaliger Trainer, das ist jetzt über 30 Jahre her und jetzt habe ich ihn auch nochmal als Spieler gehabt.“ Dass Renz dann auch noch traf, machte den Nachmittag für ihn perfekt: „Das hat das Ganze dann zu einer runden Sache gemacht.“

Auch insgesamt zog Ringe ein positives Saisonfazit. „Wir sind Vizemeister geworden, haben sensationelle 70 Punkte geholt und über 80 Tore geschossen“, sagte er. Die Mannschaft habe sich enorm entwickelt: „Wenn man sieht, wo wir da standen, als ich übernommen habe und wo die Mannschaft sich jetzt hin entwickelt hat, muss man schon sagen, dass da ein bisschen was passiert ist.“

Mit Blick auf die kommende Saison kündigte Ringe an, verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen zu wollen. „Wir müssen sehen, dass wir unsere jungen U19-Spieler noch mehr integrieren“, erklärte der Trainer. „Dann schauen wir mal, was die neue Saison bringt. Es wird auf jeden Fall weiter spannend.“ Während Gifhorn also als einer der Favoriten in die neue Saison gehen wird, geht es für den SV Lengede in der Bezirksliga weiter. Der Neustart wurde durch etliche Kaderentscheidungen schon angekurbelt.