"Runde Nummer" - Kästorf schlägt Fallersleben 5:0

Schon früh stellte Kästorf die Weichen auf Sieg: Noah Mamalitsidis (8.) traf zur Führung, nachdem zuvor ein Treffer nach einer Ecke wegen vermeintlichem Foulspiel aberkannt worden war. „Davor wurde uns noch ein Tor nach einer Ecke aberkannt, was glaube ich hätte zählen müssen,“ kommentierte Rizzi die Anfangsphase.

In der ersten Halbzeit blieb die Partie zunächst ausgeglichen, doch Kästorf wirkte stabil und kontrolliert. „Der Gegner hatte zwar mehr den Ball, aber wir haben das Geschehen gegen den Ball kontrolliert. Wir haben wenig zugelassen und waren sehr aktiv,“ so der Coach.

Nach dem Seitenwechsel legte der SSV eindrucksvoll nach: Jannes Drangmeister (51.), Fatmir Bartolen (67.), erneut Drangmeister (78.) und Leander Petry (87.) sorgten für den klaren Endstand. Besonders auffällig: Alle Treffer wurden mustergültig herausgespielt. Während Drangmeister nun bei elf Saisontoren steht, hat Leander Petry nach den 40 Treffern im Vorjahr auch jetzt schon zwölf Tore erzielt.

„In der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut nach vorne gespielt. Die Mannschaft wirkt richtig fit auf mich, hat einen super physischen Eindruck gemacht. Auch die Tore wurden schön rausgespielt, ob nach Ballgewinn oder aus der Ordnung – das war wirklich sehr gut anzuschauen,“ lobte Rizzi die Leistung seines Teams. Auch die Einwechselspieler fügte der Trainer in sein Lob mit ein: „Auch die Jungs, die von der Bank kamen, waren sehr gut. Also eine wirklich runde Nummer.

Mit einer starken Defensivarbeit bis zum Schluss rundete Kästorf den Auswärtsauftritt ab. „Gegen den Ball sind wir bis zur letzten Minute unangenehm gewesen. Und deswegen ein, auch in der Höhe, verdienter Sieg – und das bei einem Auswärtsspiel in Fallersleben, was eigentlich immer sehr schwierig ist,“ fasste Rizzi zufrieden zusammen.

Für Kästorf war es der vierte Sieg in Serie, wodurch man so langsam in die Tabellenregionen aus der Vorsaison gelangt. Aktuell ist das Team von Michele Rizzi auf dem siebten Platz, stellt aber die beste Tordifferenz der Liga. Fallersleben bleibt auf Platz elf.