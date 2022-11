„Runde ist sehr schnell rumgegangen“: Murnauer Frauen haben Chance auf Platz drei Torfrau Dessel in Top-Form

Die Murnauer Fußballerinnen spiegeln gerade ihre erste Saison in der Landesliga: schwacher Start, Aufschwung, Coup gegen den Tabellenführer.

Murnau – Das alles gab es voriges Jahr, das alles gibt es heuer wieder. Nun, am letzten Spieltag des Jahres, kann der TSV gar noch auf Rang drei hüpfen. In Kirchberg müssen sie dafür an ihrer aktuell beeindruckenden Form festhalten.