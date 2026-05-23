Runde eins der BZL-RL absolviert – diese Begegnungen stehen jetzt an

Der TSV Ebersberg bezwang Polling mit 5:2 und ist der Bezirksliga einen Schritt näher gekommen. – Foto: Marc Marasescu

Die erste Runde der Bezirksliga-Relegation ist durch. In Runde zwei folgen nun diese Ansetzungen:

Die Relegationen zur Bezirksliga stehen an! Dabei müssen die Teilnehmer der Bezirksliga zwei Runden überstehen – insgesamt stehen vier weitere Spiele für die Mannschaften an.

Die Hinspiele der zweiten Runde finden am Dienstag, 26.5. um 18:30 Uhr statt. Die Rückspiele am Samstag, 30.5. um 15 Uhr.