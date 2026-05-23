Runde eins absolviert – diese Begegnungen stehen jetzt an

Die erste Runde der Bezirksliga-Relegation ist durch. In Runde zwei folgen nun die folgenden Ansetzungen:
Die Relegationen zur Bezirksliga stehen an! Dabei müssen die Teilnehmer der Bezirksliga zwei Runden überstehen – insgesamt stehen vier weitere Spiele für die Mannschaften an.
Die Hinspiele der zweiten Runde finden am Dienstag, 26.5. um 18:30 Uhr statt. Die Rückspiele am Samstag, 30.5. um 15 Uhr.
Zweite Runde:
Spiel 13: Hinspiel: Gewinner Spiel 9/10 München 54– Gewinner Spiel 1/2 Waldperlach (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)
Spiel 14: Rückspiel: Gewinner Spiel 1/2 Waldperlach– Gewinner Spiel 9/10 München 54(Samstag, 30.5. 15 Uhr)
Spiel 15: Hinspiel: Gewinner Spiel 7/8 Palzing – Gewinner Spiel 3/4 Ebersberg (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)
Spiel 16: Rückspiel: Gewinner Spiel 3/4 Ebersberg – Gewinner Spiel 7/8 Palzing (Samstag, 30.5. 15 Uhr)
Spiel 17: Hinspiel: Gewinner Spiel 11/12 Zorneding/Denklingen – Gewinner Spiel 5/6 Ober/Unterhaunstadt(Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)
Spiel 18: Rückspiel: Gewinner Spiel 5/6 Ober/Unterhaunstadt– Gewinner Spiel 11/12 Zorneding/Denklingen (Samstag, 30.5. 15 Uhr)
Aufstiegsrelegation der Kreisligisten:
Hinspiel: 2. Kreisliga München – 2. Kreisliga Zugspitze (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Zugspitze – 2. Kreisliga München (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)
Hinspiel: 2. Kreisliga Donau/lsar – 2. Kreisliga Inn/Salzach (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Inn/Salzach : 2. Kreisliga Donau/Isar (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)
Absolvierte Erste Runde:
Spiel 1: Hinspiel: BZL Ost Platz 15 SV Waldperlach – BZL Nord Platz 12 SpVgg Altenerding
Spiel 2: Rückspiel: BZL Nord Platz 12 SpVgg Altenerding – BZL Ost Platz 15 SV Waldperlach
Spiel 3: Hinspiel: BZL Süd Platz 15 SV Polling – BZL Ost Platz 12 TSV Ebersberg
Spiel 4: Rückspiel: BZL Ost Platz 12 TSV Ebersberg – BZL Süd Platz 15 SV Polling
Spiel 5: Hinspiel: BZL Nord Platz 15 TSV Ober/Unterhaunstadt – BZL Süd Platz 12 TSV Geiselbullach Neu-Esting
Spiel 6: Rückspiel: BZL Süd Platz 12 TSV Geiselbullach Neu-Esting – BZL Nord Platz 15 TSV Ober/Unterhaunstadt
Spiel 7: Hinspiel: BZL Süd Platz 14 SV Ohlstadt – BZL Nord Platz 13 SV Ampertal Palzing
Spiel 8: Rückspiel: BZL Nord Platz 13 SV Ampertal Palzing – BZL Süd Platz 14 SV Ohlstadt
Spiel 9: Hinspiel: BZL Nord Platz 14 TSV München 54 – BZL Ost Platz 13 SV Saaldorf
Spiel 10: Rückspiel: BZL Ost Platz 13 SV Saaldorf – BZL Nord Platz 14 TSV München 54
Spiel 11: Hinspiel: BZL Ost Platz 14 TSV Zorneding – BZL Süd Platz 13 VfL Denklingen
Spiel 12: Rückspiel: BZL Süd Platz 13 VfL Denklingen – BZL Ost Platz 14 TSV Zorneding