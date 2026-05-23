 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Runde eins absolviert – diese Begegnungen stehen jetzt an

Relegation zur Bezirksliga

von lh/mg/mh · Heute, 17:09 Uhr · 0 Leser
Der TSV Ebersberg bezwang Polling mit 5:2 und ist der Bezirksliga einen Schritt näher gekommen.
Der TSV Ebersberg bezwang Polling mit 5:2 und ist der Bezirksliga einen Schritt näher gekommen. – Foto: Marc Marasescu

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BZL Oberbayern Nord

Die erste Runde der Bezirksliga-Relegation ist durch. In Runde zwei folgen nun die folgenden Ansetzungen:

Die Relegationen zur Bezirksliga stehen an! Dabei müssen die Teilnehmer der Bezirksliga zwei Runden überstehen – insgesamt stehen vier weitere Spiele für die Mannschaften an.

Die Hinspiele der zweiten Runde finden am Dienstag, 26.5. um 18:30 Uhr statt. Die Rückspiele am Samstag, 30.5. um 15 Uhr.

Die Ansetzungen der Relegation im Überblick:

Zweite Runde:

Spiel 13: Hinspiel: Gewinner Spiel 9/10 München 54– Gewinner Spiel 1/2 Waldperlach (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)

Spiel 14: Rückspiel: Gewinner Spiel 1/2 Waldperlach– Gewinner Spiel 9/10 München 54(Samstag, 30.5. 15 Uhr)

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
15:00

Spiel 15: Hinspiel: Gewinner Spiel 7/8 Palzing – Gewinner Spiel 3/4 Ebersberg (Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)

Di., 26.05.2026, 18:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
18:30

Spiel 16: Rückspiel: Gewinner Spiel 3/4 Ebersberg – Gewinner Spiel 7/8 Palzing (Samstag, 30.5. 15 Uhr)

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

Spiel 17: Hinspiel: Gewinner Spiel 11/12 Zorneding/Denklingen – Gewinner Spiel 5/6 Ober/Unterhaunstadt(Dienstag, 26.5.18:30 Uhr)

Spiel 18: Rückspiel: Gewinner Spiel 5/6 Ober/Unterhaunstadt– Gewinner Spiel 11/12 Zorneding/Denklingen (Samstag, 30.5. 15 Uhr)

Aufstiegsrelegation der Kreisligisten:

Hinspiel: 2. Kreisliga München – 2. Kreisliga Zugspitze (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Zugspitze – 2. Kreisliga München (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)

Hinspiel: 2. Kreisliga Donau/lsar – 2. Kreisliga Inn/Salzach (Dienstag, 9.6., 18:30 Uhr)
Rückspiel: 2. Kreisliga Inn/Salzach : 2. Kreisliga Donau/Isar (Samstag, 13.6., 15:00 Uhr)

Absolvierte Erste Runde:

Spiel 1: Hinspiel: BZL Ost Platz 15 SV Waldperlach – BZL Nord Platz 12 SpVgg Altenerding

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
2
0

Spiel 2: Rückspiel: BZL Nord Platz 12 SpVgg Altenerding – BZL Ost Platz 15 SV Waldperlach

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
0
4
Abpfiff

Spiel 3: Hinspiel: BZL Süd Platz 15 SV Polling – BZL Ost Platz 12 TSV Ebersberg

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
2
2
Abpfiff

Spiel 4: Rückspiel: BZL Ost Platz 12 TSV Ebersberg – BZL Süd Platz 15 SV Polling

Heute, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Polling
SV PollingSV Polling
5
2
Abpfiff

Spiel 5: Hinspiel: BZL Nord Platz 15 TSV Ober/Unterhaunstadt – BZL Süd Platz 12 TSV Geiselbullach Neu-Esting

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
2
3

Spiel 6: Rückspiel: BZL Süd Platz 12 TSV Geiselbullach Neu-Esting – BZL Nord Platz 15 TSV Ober/Unterhaunstadt

Heute, 15:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
1
3
Abpfiff

Spiel 7: Hinspiel: BZL Süd Platz 14 SV Ohlstadt – BZL Nord Platz 13 SV Ampertal Palzing

Di., 19.05.2026, 19:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
4
4

Spiel 8: Rückspiel: BZL Nord Platz 13 SV Ampertal Palzing – BZL Süd Platz 14 SV Ohlstadt

Heute, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
3
0
Abpfiff

Spiel 9: Hinspiel: BZL Nord Platz 14 TSV München 54 – BZL Ost Platz 13 SV Saaldorf

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
4
0

Spiel 10: Rückspiel: BZL Ost Platz 13 SV Saaldorf – BZL Nord Platz 14 TSV München 54

Heute, 15:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
2
1
Abpfiff

Spiel 11: Hinspiel: BZL Ost Platz 14 TSV Zorneding – BZL Süd Platz 13 VfL Denklingen

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
1
2

Spiel 12: Rückspiel: BZL Süd Platz 13 VfL Denklingen – BZL Ost Platz 14 TSV Zorneding

Heute, 15:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
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n.V.
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