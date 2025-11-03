Runde der letzten Acht beginnt: 1. Halbfinalticket wird vergeben



Die Würzburger Kickers gehen als Favorit in die Partie am Dallenberg. Unter Coach Marc Reitmaier haben sich die "Rothosen" in den vergangenen Wochen stabilisiert. Am Freitag gelang dem FWK in Sachen Titelrennen in der Regionalliga Bayern ein dickes Ausrufezeichen. Die Würzburger setzten sich bei Tabellenführer Unterhaching mit 2:0 durch. Ein Zeichen an die Konkurrenz: Mit den Kickers ist zu rechnen!



Die Aschaffenburger erlebten hingegen an Halloween einen unfreiwillig gruseligen Abend. Die hochverdiente 0:1-Pleite zuhause gegen Buchbach war erneut ein bitterer Rückschlag für die Elf von Coach Aytac Sulu. Die Realität heißt auch in dieser Saison Abstiegskampf. Vor dem unterfränkischen Pokalschlager meint der Cheftrainer: "Wir treffen auf eine Mannschaft, die in der Liga ambitioniert ist, aufzusteigen und die sicher auch den Pokalwettbewerb für sich entscheiden möchte. Würzburg hat in den zurückliegenden Wochen stark aufgespielt, so dass wir als klarer Außenseiter in die Begegnung am Dallenberg gehen. Unser Ziel ist es, wie schon im Achtelfinale gegen Schweinfurt, so lange wie möglich die Null zu halten, um so jederzeit die Chance zu haben, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Und wenn es wieder ins Elfmeterschießen gehen sollte, nehmen wir das auch gerne so an."



Personalien Viktoria Aschaffenburg: Neben Michael Gorbunow (Kreuzbandriss), Emirhan Delikaya (Knochenödem am Sprunggelenk), Henry Held(Knie-OP) und Niklas Biehrer (Schambeinentzündung) fallen auch Kapitän Benjamin Baier (muskuläre Probleme) und Arda Nadaroglu (krank) aus. Weitere Spieler sind angeschlagen, hier muss die Trainingseinheit am Montagabend abgewartet werden.

Die Viertelfinalpaarungen im Überblick: