Runde 9: Zwei Mal Aufstiegs- und zwei Mal Abstiegskampf pur

Bestückt mit einer ganzen Reihe von hochinteressanten Matches gestaltet sich der Spielplan der neunten Runde in der Kreisliga Nord, finden doch im Kampf um die begehrten Ränge 1 und 2, als auch ums Dasein in der Liga jeweils gleich zwei brisante Partien statt. So prallen einmal im absoluten Spitzenspiel mit dem SV 08 Auerbach (2./19) und dem Ligaprimus SpVgg Trabitz (1./20) die beiden die Liga anführenden Teams aufeinander. Und dann geben sich in der Partie der SV Grafenwöhr (4./16) gegen den TSV Eslarn (3./16) die beiden schärfsten Verfolger des Spitzenduos ebenfalls ein Stelldichein, so ist sind die "oberen Vier" also quasi unter sich.
Anderes im Sinn, nämlich das Ergattern von lebenswichtigem Punktegut, haben vier Mannschaften, die in zwei Kellerduellen die Klingen kreuzen. In Kohlberg erwartet der SV (14./3) im "Abstiegsknaller" den Vorletzten aus Eschenbach (13./5) und in Vorbach duelliert sich der FC (10./8) im Nachbarduell mit dem SC Kirchenthumbach (12./7). Eine Art Derbystimmung wird in Haidenaab herrschen, wo sich bereits am Freitagabend der zuletzt furchtbar "verhauene" ASV (7./11) und der SV Kulmain (9./10) gegenüberstehen.
Alles andere, als eine Wiedergutmachung nach der vernichtenden 0:9-Pleite von Auerbach, wird sich die Heimelf nicht vornehmen. Es gilt, sich wieder auf die ohne Zweifel vorhandenen eigenen Fähigkeiten zu besinnen und im Nachbarduell die "geschundene Seele" am besten mit einem Heimdreier zumindest ein wenig zu heilen. Allerdings reisen die Gäste nach ihrem Auswärtscoup in Erbendorf mit breiter Brust an. Dort haben sie gezeigt, dass sie - wenn sie personell gut bestückt sind - jedem Gegner der Liga Paroli bieten können. Ein Punkt ist das Mindestziel der Drechsler-Crew.
"Nach dem Debakel vom Sonntag hatten wir gleich Montag aus diesen Gründen wieder ein taktisches Training angesetzt, um das so schnell wie möglich aus den Köpfen raus zu bekommen. So etwas geht an niemandem spurlos vorbei, aber trotzdem muss der Blick ja nach vorne gehen. Wiedergutmachung ist auf jeden Fall angesagt und ich glaube niemand will sowas nochmal erleben müssen, auch wenn die Gründe dafür vielfältig waren. Aber mit meinem Ehrgeiz und meiner persönlichen Einstellung, sowie dem von mir betriebenen Aufwand kann ich sowas echt nicht noch einmal akzeptieren. Und das habe ich auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Aufarbeitung war aber ein Mannschafts- und Vereinsthema und nichts für die Öffentlichkeit, daher bleibt alles Besprochene im Team und der Vorstandschaft, dort, wo es auch hingehört. Jeder sollte nun wissen, worauf es ankommt. Der Kader steht derzeit noch nicht, so dass ich dazu noch nichts sagen kann", sagt ASV-Coach Michael Kaufmann.
"Wir haben in Haidenaab das nächste schwere Spiel vor der Brust. Das Ergebnis unseres Gastgebers in der letzten Woche ist nicht unbedingt positiv für uns, denn das wird schon Emotionen wecken, der ASV wird gegen uns schon Gas geben. Unabhängig davon ist Haidenaab eine gute Mannschaft, die sich vor der Saison gut verstärkt hat und eine gute Offensive besitzt. Ein harter Brocken also für uns, doch wenn wir an die Leistung der letzten Woche anknüpfen können, wo wir diszipliniert über 90 Minuten das umgesetzt haben, was wir uns vornahmen, dann ist auch in Haidenaab was drin - ein Pünktl, drei wären natürlich optimal. Auf die Zuschauer wartet ein schönes Derby, Freitagabend, halb 6 ist eine top Zeit, das Wetter soll gut werden, wir sind richtig heiß auf dieses Match. Die Personallage stimmt auch, gute Voraussetzungen also, etwas mitnehmen zu können", so Gästetrainer Oliver Drechsler.
Zwei Siege, dabei 9:0 Tore, der erhoffte Turnaround ist dem FC nach dem Trainerwechsel eindrucksvoll gelungen. Nun will die Schäffler-Truppe zur Kirwa natürlich weiter auf der Erfolgswelle schwimmen und den Blick nach oben richten, wohlwissend, dass mit dem Gast aus dem Steinwald eine hart zu knackende Nuß ins Klosterdorf kommt. Der TSV blickt zurück auf einen bisherigen Saisonverlauf mit acht absolvierten Runden, in dem sich Aufs und Abs immer wieder abwechseln. Zu wenig, um ganz oben mitzumischen. Um nun den Abstand zur "Creme de la Creme" der Liga nicht noch größer werden zu lassen, müssen Benjamin Scheidler und die Seinen (für den TSV-Coach ist es eine Rückkehr an eine frühere Wirkungsstätte) in Tremmersdorf unbedingt punkten, am besten dreifach. Dass dies beim aktuell sich im "Flow" befindenden Gastgeber eine Riesenaufgabe ist, dürfte jedem, der das Trikot der Steinwaldelf trägt, klar sein.
"Zu einem Wiedersehen kommt es bereits am Samstag beim Kirchweihspiel gegen den TSV Erbendorf mit dem früheren FC-Coach Benny Scheidler. Nach den beiden Derbysiegen heißt es beim FCT nun, den Aufschwung zu bestätigen. Allerdings wartet mit Erbendorf ein unangenehmer Gegner, der auch noch nach seiner Konstanz sucht. Nach wie vor bleibt die Personallage angespannt, da Trainer Schäffler die nächsten Wochen weiter auf Sven Kopp, Simon Seitz, Jakob Diepold, Philipp Tauber und Patrick Hutzler verzichten muss, während Kapitän Michael Diepold wieder für einen Kurzeinsatz zur Verfügung stehen dürfte. Da auch Moritz Dötsch weiter aushilft, ist man im Lager des FCT dennoch zuversichtlich und hofft, auch mit Hilfe der Zuschauer mit einem Dreier den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle zu schaffen", sagt Wolfgang Seitz, erster Vorsitzender des FCT.
"Ich erwarte mir eine klare Reaktion unserer Mannschaft. Gegen Tremmersdorf liegt das Hauptaugenmerk ganz klar auf der Defensive. Wenn wir es schaffen, dem Gegner wenig Raum zu geben und vor allem konzentriert in den Zweikämpfen agieren, dann ist auch was möglich. Offensiv haben wir natürlich auch unsere Waffen, die wir diesmal besser einsetzen wollen und müssen. In Tremmersdorf zu bestehen, wird nicht einfach, aber mit der richtigen Einstellung traue ich meiner Mannschaft alles zu! Wir freuen uns darauf und werden alles versuchen, Punkte mitzunehmen", so Gästespielertrainer Benny Scheidler vor dem Match gegen seine sportliche Vergangenheit.
Mehr Spitzenspiel geht nicht: Im Topduell im "Cermak Reisen Sportpark" fordert der aktuelle "Vize" den bislang ungeschlagenen Ligaprimus heraus. Beide Teams trennt nur ein Punkt, wobei auffällt, dass dem Aufsteiger bislang 15 erzielte Treffer reichten, um am Ligathron zu sitzen - allerdings hat es auf der anderen Seite erst zwei Mal im Trabitzer Kasten eingeschlagen. Die Bergstädter hingegen haben fast doppelt so viele Treffer erzielt, es wird spannend sein, zu sehen, wer seine Stärken besser zum Tragen bringen kann. Sicherlich werden Tagesform und Kleinigkeiten eine Rolle spielen in einer Partie, die ihre Anziehungskraft nicht verfehlen wird.
"Wir haben den Tabellenführer zu Gast, der nicht ohne Grund ganz oben steht. Dennoch möchten wir, unabhängig vom Gegner, unsere Entwicklung weiter vorantreiben und weiterhin lernen. Da kann uns, unabhängig vom Ausgang, eine derartige Partie sehr weiterhelfen", sagt der Auerbacher Coach Dani Maier.
"Am kommenden Spieltag steht ein absolutes Spitzenspiel in der Kreisliga Nord auf dem Programm: Der Tabellenführer trifft auf den direkten Verfolger. Es ist das Duell der besten Defensive gegen die treffsicherste Offensive der Liga - ein echtes Highlight für alle Fußballfans. Nach dem stimmungsvollen Heimspiel gegen den SV Grafenwöhr, in dem uns letztlich das nötige Quäntchen Glück fehlte, wartet nun mit dem SV Auerbach eine spielstarke Mannschaft. Unsere Mannschaft wird erneut mit Leidenschaft, Einsatz und großem Willen auftreten, um die Serie des Ungeschlagenseins fortzusetzen. Das Ziel ist klar: Auch nach diesem Wochenende wollen wir vom Platz der Sonne grüßen und die Tabellenführung behaupten", gibt sich Gästetrainer Thomas Baier entschlossen.
Nach dem Remis im hochklassigen Topduell in Trabitz wartet mit den Gästen von der Landesgrenze die nächste schwere Prüfung auf die Garnisonsstädter. Um nun den Abstand von weiterhin vier Zählern zum Primus nicht größer werden zu lassen, stehen die Zeichen der Bafra-Crew natürlich auf Sieg, wohlwissend, dass dazu vieles passen muss. Dritter Platz nach acht absolvierten Matches, bei der Grenzlandelf kann man mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein, man geniesst sicherlich die Höhenluft. Nun steht die Rackl-Truppe vor eine kniffligen Aufgabe in der Fremde, hier kann sich der TSV selbst beweisen, dass seine aktuelle Platzierung nicht von ungefähr kommt. Einen Zähler möchte man schon ins Heimgepäck schnüren.
"Nachdem nicht unverdienten Punkt in Trabitz erwarten wir im Sportpark die punktgleiche Mannschaft aus Eslarn. Unsere Gäste verfügen über eine sehr kompakte Mannschaft, die mit Sebastian Striegl einen herausragenden Spieler in ihren Reihen hat. Wenn wir die Motivation so wie in Trabitz aufrechthalten und ein paar spielerische Elemente draufpacken, dann können und werden wir das Spiel gewinnen. Unter der Woche waren ein paar Spieler in Urlaub, die sind aber alle zum Spieltag da. So fehlt uns nur Romario Markovic nach seiner Roten Karte gegen Auerbach", so SVG-Chefanweiser Bobby Bafra.
"Ein schweres Auswärtsspiel steht für uns an - überhaupt haben wir jetzt mit Grafenwöhr, Auerbach und Trabitz drei richtig dicke Brocken vor der Brust. Wenn wir uns auf unsere Stärken fokussieren, individuelle Fehler abstellen und engagiert als Team auftreten, sind wir sicherlich auch in Grafenwöhr nicht chancenlos. Wichtig wird es sein, die individuelle Klasse einzelner Spieler einzudämmen. Trotz der schwierigen Partie auswärts wollen wir mit einem Zähler ins Grenzland zurückkehren", sagt der Spielertrainer der Gäste, Peter Rackl.
Heimpremiere für die umformierte VfB-Truppe. In Eslarn hat man sich trotz Dezimierung lange sehr gut verkauft und hat dem Favoriten Paroli bieten können. Am Sonntag nun möchte man daran anknüpfen und damit ein weiteres Mal beweisen, dass man über eine konkurrenzfähige Mannschaft verfügt. Die Gäste reisen nach dem knappen 2:1 gegen Vorbach als Rangfünfter an und sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sicherlich zufrieden. Im Vorort der Max-Reger-Stadt gilt es nun, die bislang gezeigte Auswärtsstärke (man rangiert in der Auswärtstabelle auf Rang 3) ein weiteres Mal zur Schau zu tragen, ohne das Wissen, wie die Leistungsstärke der veränderten VfB-Elf ist.
"Wir gehen als Außenseiter in diese Partie - das ist uns bewusst. Aber genau das spornt uns an. Wir wollen allen beweisen, dass wir mehr draufhaben, als man uns vielleicht zutraut. Gegen Eslarn haben wir bereits Moral und Willenskraft gezeigt, und genau das müssen wir auch gegen Reuth wieder auf den Platz bringen. Nur so können wir zuhause etwas Zählbares mitnehmen", sagt Manuel Funk, Teil des Trainerduos beim VfB.
"Am Sonntag sind wir beim VfB Rothenstadt zu Gast. Der Verein hat turbulente Tage hinter sich. Dass die Mannschaft von Rothenstadt alles andere, als nur Laufkundschaft ist, hat sie letzte Woche in Eslarn bewiesen. Wir wollen unseren aktuellen Aufwärtstrend vorantreiben und sind gewillt, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen", so Gästespielertrainer Tom Wildenauer.
Nur knapp zehn Kilometer liegen zwischen den beiden Gemeinden, ein Derby also, was sicherlich viele Fans an die Vorbacher Hauptstrasse locken wird. lässt. Dass beide Mannschaften nun nur ein Punkt im hinteren Bereich der Tabelle trennt, hat auch zur Folge, dass weniger das Prestige, sondern vor allem wichtige Punkte im Abstiegskampf im Fokus dieses mit Spannung erwarteten Duells stehen. Auch wenn der FC aufgrund des Heimvorteils in die Rolle eines leichten Favoriten schlüpft, die eigenen Gesetze derartiger Auseinandersetzungen lassen den Spielausgang offen erscheinen. Hüben wie drüben ist klar: Verlieren gegen einen direkten Mitstreiter im Keller ist verboten, eigentlich darf nur ein Dreier zählen.
"Am Sonntag steht das Derby gegen Kirchenthumbach, vor hoffentlich vielen Zuschauern, an. Für beide Mannschaften sicher ein wichtiges und richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Nach der - trotz guter Leistung - knappen Niederlage in Reuth müssen und wollen wir zu Hause drei Punkte einfahren. Nachdem wir in Reuth mit einer Rumpfelf antreten mussten, kehren im Derby voraussichtlich Nico Biersack, Christoph Fischer, Leon Reiß, Manuel Groher und Lukas Barthelmann wieder zurück. Wir arbeiten gut im Training und auch die Stimmung ist nach wie vor gut. Jeder von uns freut sich auf das Spiel. Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der ebenfalls hochmotiviert sein und vor allem kämpferisch ein harter Brocken sein wird, aber dies sind wir auch", sagt Peter Schramm, der Coach des Gastgebers.
„Nach der deutlichen Niederlage im Derby gegen Tremmersdorf und dem nicht zufriedenstellenden Remis gegen Kohlberg wollen wir es im Derby bei unseren Nachbarn in Vorbach besser machen und uns weitere wichtige Punkte erarbeiten. Dass das kein einfaches Unterfangen wird, ist uns aufgrund der Partien aus den Vorjahren gegen die Vorbacher durchaus bewusst, wir wissen aber auch, dass wir mit der richtigen Einstellung mit vielen Mannschaften mithalten können“, so Marcel Lohner, Sportlicher Leiter des SCK.
Wenn der Tabellen-14. auf den 13. prallt, dann steht nichts anderes, als Zählbares für das "nackte Überleben" in der Liga auf dem Spiel. Der Gastgeber wartet ja noch immer auf den ersten Saisondreier, im Duell mit dem Tabellennachbarn soll nun der Knoten zum Platzen gebracht und damit der einzige Direktabstiegsplatz verlassen werden. Dass allerdings auf der anderen Seite für die Rußweiherstädter nichts anderes, als das zweite Erfolgserlebnis auf der Agenda steht, ist auch klar. Mit einem Sieg könnten sie den Keil zu Platz 14 bei dann fünf Punkten dicker werden lassen, zudem Kontakt aufnehmen zum rettenden Ufer, im besten Fall sogar dorthin wandern. All das wird bedeuten: Ein jeder Zentimeter des grünen Geläufs wird beackert werden, Schönheitspreise zählen nicht, sondern nur Punktegut für die Habenseite.
"Das kommende Spiel ist mehr als nur ein Duell - es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber wir haben ein klares Ziel: Die Rote Laterne soll nicht länger in Kohlberg hängen. Es wird Zeit, sie weiterzureichen und zwar an den SC Eschenbach. Uns ist klar, es wird ein harter Fight. Aber genau das ist unser Spiel. Wir werden laufen, kämpfen, beißen – um jeden Ball, in jedem Zweikampf, für jeden einzelnen Fan. Nur mit absolutem Siegeswillen werden wir es schaffen, die drei Punkte in Kohlberg zu behalten. Und am Ende wird sich zeigen, wer es mehr will. Und wir wollen es. Mehr denn je", gibt sich SVK-Coach Lukas Emmerich äußerst kämpferisch.
"Wir haben ein ungemein wichtiges Spiel am Wochenende in Kohlberg vor der Brust. Dabei wollen wir definitiv was mitnehmen. Die Voraussetzungen hierfür sind gut, denn der Kader ist bis auf den urlaubenden Josef Gradl komplett", so das kurze Statement von Gästetrainer Muhammet Dal.