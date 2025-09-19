Runde 9: Zwei Mal Aufstiegs- und zwei Mal Abstiegskampf pur

Anderes im Sinn, nämlich das Ergattern von lebenswichtigem Punktegut, haben vier Mannschaften, die in zwei Kellerduellen die Klingen kreuzen. In Kohlberg erwartet der SV (14./3) im "Abstiegsknaller" den Vorletzten aus Eschenbach (13./5) und in Vorbach duelliert sich der FC (10./8) im Nachbarduell mit dem SC Kirchenthumbach (12./7). Eine Art Derbystimmung wird in Haidenaab herrschen, wo sich bereits am Freitagabend der zuletzt furchtbar "verhauene" ASV (7./11) und der SV Kulmain (9./10) gegenüberstehen.

Alles andere, als eine Wiedergutmachung nach der vernichtenden 0:9-Pleite von Auerbach, wird sich die Heimelf nicht vornehmen. Es gilt, sich wieder auf die ohne Zweifel vorhandenen eigenen Fähigkeiten zu besinnen und im Nachbarduell die "geschundene Seele" am besten mit einem Heimdreier zumindest ein wenig zu heilen. Allerdings reisen die Gäste nach ihrem Auswärtscoup in Erbendorf mit breiter Brust an. Dort haben sie gezeigt, dass sie - wenn sie personell gut bestückt sind - jedem Gegner der Liga Paroli bieten können. Ein Punkt ist das Mindestziel der Drechsler-Crew.

"Nach dem Debakel vom Sonntag hatten wir gleich Montag aus diesen Gründen wieder ein taktisches Training angesetzt, um das so schnell wie möglich aus den Köpfen raus zu bekommen. So etwas geht an niemandem spurlos vorbei, aber trotzdem muss der Blick ja nach vorne gehen. Wiedergutmachung ist auf jeden Fall angesagt und ich glaube niemand will sowas nochmal erleben müssen, auch wenn die Gründe dafür vielfältig waren. Aber mit meinem Ehrgeiz und meiner persönlichen Einstellung, sowie dem von mir betriebenen Aufwand kann ich sowas echt nicht noch einmal akzeptieren. Und das habe ich auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Aufarbeitung war aber ein Mannschafts- und Vereinsthema und nichts für die Öffentlichkeit, daher bleibt alles Besprochene im Team und der Vorstandschaft, dort, wo es auch hingehört. Jeder sollte nun wissen, worauf es ankommt. Der Kader steht derzeit noch nicht, so dass ich dazu noch nichts sagen kann", sagt ASV-Coach Michael Kaufmann.

"Wir haben in Haidenaab das nächste schwere Spiel vor der Brust. Das Ergebnis unseres Gastgebers in der letzten Woche ist nicht unbedingt positiv für uns, denn das wird schon Emotionen wecken, der ASV wird gegen uns schon Gas geben. Unabhängig davon ist Haidenaab eine gute Mannschaft, die sich vor der Saison gut verstärkt hat und eine gute Offensive besitzt. Ein harter Brocken also für uns, doch wenn wir an die Leistung der letzten Woche anknüpfen können, wo wir diszipliniert über 90 Minuten das umgesetzt haben, was wir uns vornahmen, dann ist auch in Haidenaab was drin - ein Pünktl, drei wären natürlich optimal. Auf die Zuschauer wartet ein schönes Derby, Freitagabend, halb 6 ist eine top Zeit, das Wetter soll gut werden, wir sind richtig heiß auf dieses Match. Die Personallage stimmt auch, gute Voraussetzungen also, etwas mitnehmen zu können", so Gästetrainer Oliver Drechsler.