Runde 21: Oben wie unten keine Veränderung im Tabellenbild

Mit ein wenig Spielglück wäre für die Gastgeber durchaus ein Punkt drin gewesen. In der ersten Hälfte knallte Torjäger Sebastian Bauer einen Freistoß an die Latte (12.) und zweimal rettete Keeper Lochner glänzend. Die größte Chance hatte allerdings Lukas Härtl unmittelbar vor der Pause, aber er traf den Ball nicht richtig. In der 61. Minute fälschte Andreas Weiß nach einem Eckstoß einen Schuss von Florian Peter unglücklich zum 0:1 ins eigene Tor ab. Danach kam die stärkste Phase der Lauterachtaler. Binnen weniger Minuten erkämpfte man sich ein halbes Dutzend Ecken und hatte einige gute Abschlüsse, die unter anderem an der Latte landeten. In der 77. Minute erlöste Sebastian Bauer die strauchelnden Gäste mit einem satten Schuss aus 20 Metern mit dem 0:2. Sogar die Ergebniskosmetik blieb Schmidmühlen nach einem Pfostentreffer von Alexander Greger in der Schlussminute verwehrt. (Quelle: Spielbericht Peter Fochtner, SVS)

"Eine Niederlage gegen einen guten Gegner. Freudenberg machte aus seinen Chancen zwei Tore, wir leider kein Tor. Trotzdem zeigten wir eine gute Leistung und stellten den Gegner immer wieder vor Schwierigkeiten, auch wenn Freudenberg natürlich mehr Spielanteile hatte. Für uns ist diese Niederlage kein Beinbruch, wir werden weiter an uns arbeiten und nach vorne schauen", so Alex Greger, Spielercoach des SVS.

"Wir hatten das Spiel von Beginn an im Griff, ohne uns aber klare Torchancen zu erspielen. Nach einem Freistoß an die Latte, sowie zwei Kopfballchancen vor der Halbzeit wäre eine Führung nicht unverdient gewesen. Dennoch ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Nach der Halbzeit kamen wir besser ins Spiel und konnten nach knapp einer Stunde in Führung gehen. Im Anschluss überstanden wir eine kleine Druckphase des Gegners und machten 15 Minuten vor Ende mit dem 0:2 alles klar. Sicherlich kein Leckerbissen für die Zuschauer, aber die drei Punkte nehmen wir gerne mit", so das Fazit von Gästespielertrainer Basti Bauer.

Tore: 0:1 Florian Peter (61.), 0:2 Sebastian Bauer (77.) - Schiedsrichter: Hans-Jürgen Nunner - Zuschauer: 120