Runde 2 locker erreicht!

Das Pokalspiel bei der Schnaitheimer Bezirksliga-Reserve war bereits nach gut einer Viertelstunde entschieden. Zunächst erzielte Sergej Melinyshyn gleich mit der ersten Chance den Führungstreffer zum 0:1, bevor Ilg in der 8.Minute per Schuss aus 12 Metern nachlegen konnte. Erneut war es Melinyshyn, der in der 18.Minute perfekt freigespielt wurde und sein zweites Tor zum 0:3 erzielte. Anschließend hatte man noch ein oder zwei Gelegenheiten zum 0:4, doch man verpasste diesen Treffer und das Spiel schlief in der Folge merklich ein. Auch nach dem Seitenwechsel musste man das Spiel eher in die Kategorie „Sommerkick“ einordnen, bis Späth über die rechte Seite das 0:4 erzielte. Der eingewechselte Lukas Funk erzielte, nur wenige Sekunden auf dem Feld stehend, das 0:5. Er war es dann auch, der mit zwei weiteren Toren und damit einem lupenreinen Hattrick den 0:7-Endstand herstellte. Das Weiterkommen in Runde 2 war damit klar und unangefochten erreicht.