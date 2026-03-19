Rund um Klassenerhalt und Vision: Kray im Dialog mit der Politik Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: Mit 19 Punkten steht der FC Kray mitten im Abstiegskampf. Ein Punkt trennt den Tabellenvierzehnten von einem direkten Abstiegsplatz. Doch nicht nur das Sportliche ist aktuell Thema im Verein - es werden gleichzeitig auch Zukunftsgespräche mit der Stadtpolitik geführt. von Tristan Benten · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Pappas will mit dem FC Kray die Klasse halten – Foto: Mario Sachsenweger

Der FC Kray steht mit 14 Zählern auf dem 14 Rang der Tabelle und hat nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang. Mitten im Kampf um die Klasse hat der Landesligist allerdings nicht nur das Sportliche im Fokus. Neben den Trainingseinheiten und Spielen wurden auch Zukunftsgespräche mit der Stadtpolitik geführt.

Erstes Kabinengespräch Schon in der vergangenen Saison musste der FC Kray lange um den Verbleib in der Landesliga bangen. Schlussendlich rettete sich der FC und feierte die Liga-Zugehörigkeit. Auch in der aktuellen Spielzeit spielt die Mannschaft unter dem neuen Cheftrainer Dimitrios Pappas um den Klassenerhalt. Das Ziel im Verein ist sportlich gesehen also klar. Doch auch im Bezug auf die Zukunftsentwicklung macht der FC große Fortschritte. Am Montag, den 16. März 2026, trafen sich Vertreter des FC Kray mit kommunalen Entscheidungsträgern zum ersten „Kabinengespräch“ in der KrayArena. Dabei wurden Themen wie die Vereinsentwicklung, visionäre Zukunftspläne oder auch die gesellschaftliche Verantwortung Krays im Fußballkreis Essen thematisiert.

Prominenter Besuch war auch vorhanden, denn Politiker verschiedener Parteien im Raum Essen versammelten sich in der Arena. Luca Ducree (CDU, Sportausschussvorsitzender), Daniel Behmenburg (SPD, stellvertretender Sportausschussvorsitzender), Agnes Tepperis (SPD, Ratsfrau Kray) und Manuela Rieckhof (CDU, sportpolitische Sprecherin) waren anwesend. Zusammenarbeit soll fortgeführt werden Während die Politik-Seite von vier verschiedenen Politikern vertreten wurde, sprachen Hartmut Fahnenstich und Daniel Kuballa für den Landesligisten. Die beiden Verantwortlichen zeigten dabei die Zukunftspläne des Vereins auf: Sportlich soll sich Kray in der Landesliga festigen und zeitgleich soll nachhaltig die Infrastruktur modernisiert werden. Der bewilligte Kunstrasenplatz ist dabei ein Anfang für den Verein.