Rund um Klassenerhalt und Vision: Kray im Dialog mit der Politik

Der FC Kray steht mit 14 Zählern auf dem 14 Rang der Tabelle und hat nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang. Mitten im Kampf um die Klasse hat der Landesligist allerdings nicht nur das Sportliche im Fokus. Neben den Trainingseinheiten und Spielen wurden auch Zukunftsgespräche mit der Stadtpolitik geführt.
Schon in der vergangenen Saison musste der FC Kray lange um den Verbleib in der Landesliga bangen. Schlussendlich rettete sich der FC und feierte die Liga-Zugehörigkeit. Auch in der aktuellen Spielzeit spielt die Mannschaft unter dem neuen Cheftrainer Dimitrios Pappas um den Klassenerhalt.
Das Ziel im Verein ist sportlich gesehen also klar. Doch auch im Bezug auf die Zukunftsentwicklung macht der FC große Fortschritte. Am Montag, den 16. März 2026, trafen sich Vertreter des FC Kray mit kommunalen Entscheidungsträgern zum ersten „Kabinengespräch“ in der KrayArena. Dabei wurden Themen wie die Vereinsentwicklung, visionäre Zukunftspläne oder auch die gesellschaftliche Verantwortung Krays im Fußballkreis Essen thematisiert.
Prominenter Besuch war auch vorhanden, denn Politiker verschiedener Parteien im Raum Essen versammelten sich in der Arena. Luca Ducree (CDU, Sportausschussvorsitzender), Daniel Behmenburg (SPD, stellvertretender Sportausschussvorsitzender), Agnes Tepperis (SPD, Ratsfrau Kray) und Manuela Rieckhof (CDU, sportpolitische Sprecherin) waren anwesend.
Während die Politik-Seite von vier verschiedenen Politikern vertreten wurde, sprachen Hartmut Fahnenstich und Daniel Kuballa für den Landesligisten. Die beiden Verantwortlichen zeigten dabei die Zukunftspläne des Vereins auf: Sportlich soll sich Kray in der Landesliga festigen und zeitgleich soll nachhaltig die Infrastruktur modernisiert werden. Der bewilligte Kunstrasenplatz ist dabei ein Anfang für den Verein.
Neben den Plänen für die Zukunft stellten Fahnenstich und Kuballa auch ein Projekt vor. Mit einer Fußballschule namens „Schlauschuss“ wollen die Verantwortlichen des Landesligisten fußballerische Ausbildung mit pädagogischen Elementen verbinden, die sich sich gezielt an Kinder und Jugendliche im Stadtteil richten. "Damit unterstreicht der Klub seine Rolle als wichtiger sozialer Akteur in Kray“, erklärte André Vollmer, der im Verein für die Kontakte zur Lokalpolitik zuständig ist, dem RevierSport.
Das Kabinengespräch war jedoch nur ein erster Schritt zwischen Politik und dem FC, denn in Zukunft soll die Kommunikation zwischen beiden Parteien fortgeführt werden. "Wir wollen die anstehenden Herausforderungen gemeinsam meistern. Ausdrücklich möchten wir uns im Namen des FC Kray bei den teilnehmenden Politikern für ihre Zeit und ihr Interesse bedanken“, äußerte Fahnenstich.
Der Landesligist hat somit einige Ziele und Pläne für die kommenden Jahre. Die kommende sportliche Aufgabe ist allerdings zunächst das Liga-Spiel gegen die Sportfreunde Hamborn 07.