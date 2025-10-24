Rund um die Uhr Fußball – Nachts die Arbeit

Für den ASC Cranz-Estebrügge macht Carl-Philipp Pien fast alles. Einige Vereine wären froh, wenn sie solche Vereinsmitglieder hätten. – Foto: Michael Brunsch

Er ist 26 Jahre, Trainer der zweiten Herrenmannschaft des ASC Cranz-Estebrügge II, der Frauenmannschaft FSG 3 Meilen Altes Land, der HSV-Fußballschule und im Vorstand des ASC Cranz-Estebrügge. Drum herum gibt es ein Privatleben, und arbeiten geht er auch noch irgendwann. Carl-Philipp Pien ist ein Multitalent in Sachen Tages- und Wochenplanung.

Bis zu seinem 14. Lebensjahr spielte Pien aktiv Fußball beim SV Este 06/70. American Football war danach der Sport seiner Wahl, bis der engagierte, damals 19-Jährige im Jahr 2018 aufhörte und sich erneut komplett dem Fußball widmete. Die eigene Fußballkarriere peilte er nicht mehr an. „Mit wahnsinnig viel Talent war ich nicht ausgestattet“, sagt er heute. Carl-Philipp Pien übernahm zunächst die Frauenmannschaft FSG 3 Meilen Altes Land, die er inzwischen von der 1. Kreisklasse bis in die Bezirksliga Lüneburg West führte. Das reichte ihm aber noch lange nicht. Ein Jahr später bewarb sich der eingefleischte HSV-Fan bei eben diesem HSV als Trainer für die Fußballschule. „Mit kurzer Unterbrechung mache ich das jetzt seit vier Jahren. Das bereitet mir mit den Kindern viel Spaß“, so Pien. Fast gleichzeitig trat er dem Vorstand des ASC bei. Die Aufgaben sind dort breit verteilt, eine Art Gesamtvorstand, wo keiner seine feste Aufgabe hat. Auch für Obmanntätigkeiten ist sich der positiv Fußballverrückte nicht zu schade. „Das mache ich aber nur interimsweise und auch nicht alleine“, so Pien.

Als die zweite Herrenmannschaft des ASC Cranz-Estebrügge im Sommer 2023 plötzlich ohne Trainer dastand, übernahm er kurzerhand auch dieses Team. „Anscheinend kann ich nicht Nein sagen“, sagt er lachend. Ziel Wiederaufstieg in die 1. Kreisklasse

Da es beim ASC Cranz-Estebrügge personell schwierig ist, alle drei Herrenteams mit ausreichend Spielern zu bestücken, wird immer eifrig hin- und hergetauscht. „Da muss man aufpassen, dass man die festgespielten Akteure nicht falsch einsetzt“, sagt Carl Pien. „Dafür habe ich aber eine gute Excelliste“, grinst er. Dennoch ging es gleich im ersten Jahr mit der Zweiten von der 1. in die 2. Kreisklasse.

Der 26-Jährige bei seiner Lieblingsbeschäftigung an seinem Lieblingsort: als Trainer an der Außenlinie. – Foto: Michael Brunsch

Aber wie bekommt man den Fußball mit der eigentlichen Arbeit und der Lebenspartnerin unter einen Hut? Gearbeitet wird nachts in einem Hamburger Hotel an der Rezeption, und die Freundin spielt dann eben in der Frauenmannschaft, die man trainiert. „Und HSV-Fan ist sie auch, also können wir da dann zusammen hinfahren. Die Dauerkarten müssen ja auch genutzt werden“, lacht er. Und bei den Staffelabenden vor der Saison ist der Mehrfachtrainer immer ganz vorne dabei, wenn es um Spielverlegungen geht. „Das wird dann irgendwie passend gemacht. Ich versuche schon immer, bei allen Spielen meiner Zweiten dabei zu sein und natürlich auch bei den Frauen. Unsere Heimspiele sind meistens freitags. Sobald ich einen guten Trainer für die Frauen finde, werde ich da aufhören, das wissen auch alle“, so Pien. Kreispokalfinale erreichen Der gebürtige Neuenfelder, der mit der FSG 3 Meilen Altes Land den Klassenerhalt in der Bezirksliga anpeilt und mit dem ASC II die obere Tabellenhälfte erreichen möchte, hat in naher Zukunft ein großes Ziel, egal mit welcher Mannschaft: Ein Pokalfinale erreichen. Der Wiederaufstieg in die 1. Kreisklasse mit der zweiten Herrenmannschaft sollte dann auch mittelfristig wieder gelingen. Mal sehen, welche Aufgaben ihm bis dahin noch angeboten werden.