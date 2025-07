Rund 30 Millionen Euro: Stadion Hafenstraße von RWE wird ausgebaut

Die Finanzierung des Großprojekts erfolgt im Haushalt über die Jahre 2025 bis 2027, Baustart soll 2026 im besten Fall direkt nach Saisonende 2025/26 sein, damit weder für RWE noch für Frauen-Bundesligist SGS Essen in der kommenden Spielzeit Einschränkungen entstehen.

"Der Rat der Stadt hat in seiner heutigen (02.07.) Sitzung den Ausbau des Stadions "An der Hafenstraße" beschlossen. Teil des Baubeschlusses mit Kosten von rund 29,4 Millionen Euro ist auch die Integration eines Gebäudes für soziale Fan-Arbeit sowie von Fahrradabstellanlagen. Grundlage für den Beschluss ist unter anderem die Verständigung zwischen der GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) und dem Verein Rot-Weiss Essen e.V. (RWE) über einen abzuschließenden Pachtvertrag über die Stadionnutzung", teilt die Stadt Essen mit. "Im April 2024 wurden im Rat die Planungsleistungen für den Ausbau der bislang noch nicht geschlossenen vier Ecken des Stadions und der anliegenden Infrastruktur eingebracht. Die Einigung zwischen der GVE und RWE über einen neuen Pachtvertrag, als Grundlage für den Ausbau, wurde in einen Letter of Intent überführt. Diese Einigung ist erzielt und enthält unter anderem eine kürzere Laufzeit von maximal fünf Jahren, eine reduzierte Fixpacht, die Neuvergabe der Namensrechte am Stadion ab 2027 an die GVE. Die Verträge sollen bis März 2026 unterzeichnet sein."

Ein großer Tag für Rot-Weiss Essen