Rund 25 Spiele abgesagt: Die Oberpfalz-Übersicht

Der Winter hält allmählich Einzug. Infolgedessen können auf Oberpfälzer Boden auch an diesem Sonntag (9. November) nicht alle Fußballspiele wie geplant stattfinden. Nach der Absagenflut der Vorwoche hält sich die Anzahl der Spielausfälle diesmal aber glücklicherweise in einem überschaubaren Rahmen. Im überregionalen Bereich gibt es keinerlei Ausfälle. Wo kann der Ball nicht rollen? Die Übersicht aus den drei Spielkreisen.