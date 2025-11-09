Rund 25 Spiele abgesagt: Die Oberpfalz-Übersicht

Der Winter hält allmählich Einzug. Infolgedessen können auf Oberpfälzer Boden auch an diesem Sonntag (9. November) nicht alle Fußballspiele wie geplant stattfinden. Nach der Absagenflut der Vorwoche hält sich die Anzahl der Spielausfälle diesmal aber glücklicherweise in einem überschaubaren Rahmen. Im überregionalen Bereich gibt es keinerlei Ausfälle. Wo kann der Ball nicht rollen? Die Übersicht aus den drei Spielkreisen.
Kreis Regensburg
Kreisklasse 1
FC Thalmassing II – TSV Alteglofsheim
A-Klasse 1
SV Sanding – TV Geisling
A-Klasse 2
NK Hrvatska Regensburg – VfR Regensburg II
A-Klasse 3
SG Romania / Regendorf – SpVgg Ramspau II
B-Klasse 4
SV Lupburg II – SG Freihausen / Batzhausen II
Frauen Bezirksoberliga
VfB Regensburg – SV Leonberg
Kreis Amberg/Weiden
A-Klasse Nord
FC Kaltenbrunn – SG Michaelpoppenricht / Traßlberg II (Nichtantritt Gast)
FC Freihung – SG Upo / Gebenbach II
A-Klasse Ost
TSV Eslarn II – SpVgg Vohenstrauß II (Nachholtermin 30.11.)
A-Klasse West
SpVgg Trabitz II – SV Kulmain II
B-Klasse Ost
SpVgg Moosbach II – TSV Flossenbürg II (Nichtantritt Gast)
B-Klasse Süd
TSV Kümmersbruck II – TuS Rosenberg III (Nichtantritt Gast)
B-Klasse West
SV Riglasreuth II – SG Brand I / Ebnath II
Kreis Cham/Schwandorf
Kreisliga Ost
SpVgg Eschlkam – FC Untertraubenbach
SpVgg Mitterdorf – SG Zandt / Vilzing II
Kreisklasse Ost
SV Obertrübenbach – SV Bernried
Kreisklasse Süd
TSV Falkenstein – FC Stamsried
A-Klasse Süd
SC Katzdorf II – SC Teublitz
B-Klasse KL Ost
SpVgg Eschlkam II – FC Untertraubenbach II
1. FC Rötz II – SG Michelsdorf II / ASV Cham III
SpVgg Mitterdorf II – SG Vilzing III / Zandt II
B-Klasse KK Nord
SG Weihern-Stein II / FC Wernberg III – TSV Winklarn II
SG Altendorf / Altfalter II – SC Kreith/Pittersberg II
B-Klasse KK Ost
FC Raindorf II – FC Wilting II
B-Klasse KK Süd
TSV Falkenstein II – FC Maxhütte-Haidhof II