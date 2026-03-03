Rumpftruppe mit Zusammenhalt – Sparta Bilk ringt Uedesheim nieder Bezirksliga: Nur 13 Spieler, ein Ersatztorwart als Feldspieler und ein Verteidiger mit Fieber: Sparta Bilk trotzt beim SV Uedesheim allen Widrigkeiten. Warum dieser Pflichtsieg ein echtes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen – auch mit Blick auf TSV Eller. von Marcus Giesenfeld · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Sparta Bilk hat sich gegen den SV Uedesheim durchgesetzt. – Foto: Christian Haas

Jörn Heimann war mächtig stolz auf seine Mannschaft, als er die Heimfahrt vom Auswärtsspiel in Uedesheim antrat. „Ich muss meiner Mannschaft ein riesengroßes Kompliment aussprechen“, gab der Trainer von Sparta Bilk zu Protokoll. Dabei war diese zuvor beim gastgebenden SV Uedesheim doch „nur“ ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

Doch der vermeintliche 1:0-Pflichtsieg über die im unteren Tabellenmittelfeld platzierten Gastgeber war bei genauer Betrachtung ein wahrer Kraftakt, der in den Augen des Trainers „auf der besten Mannschaftsleistung in dieser Saison“ basierte. Jene Mannschaft stellte sich am Sonntag nämlich von alleine auf. „Ich hatte morgens noch einen 15-köpfigen Kader beisammen, der bis zum Treffpunkt auf 13 Spieler inklusive unseres Ersatztorhüters zusammenschrumpfte“, gab Heimann preis. Verletztenmisere reißt nicht ab Und seine Nummer zwei Jacob Jabbie sollte im Verlauf des Nachmittags noch eine besondere Rolle einnehmen. Denn die Bilker Pechsträhne riss auch nach Anpfiff nicht ab. Nachdem Andreas Plödereder nach nicht einmal zwanzig Minuten verletzungsbedingt raus musste (18.), hatte der Coach mit Jabbie nur noch eine Wechseloption auf der Bank, aber weitere Fragezeichen auf dem Feld. „Gianluca De Meo und Eugene Asamoah hatten auch schon signalisiert, dass sie Probleme hätten. Beide haben aber auf die Zähne gebissen“, freute sich Heimann.