Rumpftruppe mit Zusammenhalt – Sparta Bilk ringt Uedesheim nieder

Jörn Heimann war mächtig stolz auf seine Mannschaft, als er die Heimfahrt vom Auswärtsspiel in Uedesheim antrat. „Ich muss meiner Mannschaft ein riesengroßes Kompliment aussprechen“, gab der Trainer von Sparta Bilk zu Protokoll. Dabei war diese zuvor beim gastgebenden SV Uedesheim doch „nur“ ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.
Doch der vermeintliche 1:0-Pflichtsieg über die im unteren Tabellenmittelfeld platzierten Gastgeber war bei genauer Betrachtung ein wahrer Kraftakt, der in den Augen des Trainers „auf der besten Mannschaftsleistung in dieser Saison“ basierte. Jene Mannschaft stellte sich am Sonntag nämlich von alleine auf. „Ich hatte morgens noch einen 15-köpfigen Kader beisammen, der bis zum Treffpunkt auf 13 Spieler inklusive unseres Ersatztorhüters zusammenschrumpfte“, gab Heimann preis.
Und seine Nummer zwei Jacob Jabbie sollte im Verlauf des Nachmittags noch eine besondere Rolle einnehmen. Denn die Bilker Pechsträhne riss auch nach Anpfiff nicht ab. Nachdem Andreas Plödereder nach nicht einmal zwanzig Minuten verletzungsbedingt raus musste (18.), hatte der Coach mit Jabbie nur noch eine Wechseloption auf der Bank, aber weitere Fragezeichen auf dem Feld. „Gianluca De Meo und Eugene Asamoah hatten auch schon signalisiert, dass sie Probleme hätten. Beide haben aber auf die Zähne gebissen“, freute sich Heimann.
Bei De Meo ging das Ganze bis zur 60. Minute gut, dann musste der Offensivmann für den zum Feldspieler umfunktionierten Jabbie weichen. Der 21-Jährige half bei seinem allerersten Bezirksliga-Einsatz in für ihn ungewohnter Rolle nach Kräften mit, die von Hendrik Schnittert erzielte Führung (27.) zu verwalten, durfte in der „Crunchtime“ aber wieder raus. Denn in der Zwischenzeit war auch Timo Brettschneider in Uedesheim eingetroffen. Der Defensivstratege wollte den Sonntag mit Fieber eigentlich zu Hause verbringen, wurde dann aber telefonisch über die Notlage informiert und stellte sich kurzerhand in den Dienst des Teams. Als es darum ging, das 1:0 über die Zeit zu bringen, schmiss Heimann auch den Nachrücker noch rein.
„Wie die Jungs gemeinsam alles wegverteidigt haben, verdient größten Respekt“, betont der Coach. Brettschneiders Einsatz stand sinnbildlich für den Zusammenhalt, den Spartas Rumpftruppe am Sonntag demonstrierte. Mit diesem Geist aber hoffentlich wieder mehr Personal will die Elf von der Fährstraße auch die nächsten Wochen bestreiten. Auf Rang fünf liegend ist für Sparta bei nur vier Punkten Rückstand auf die zweitplatzierte TSV Eller 04 weiterhin vieles möglich.