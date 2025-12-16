Rumpfelf verpasst Punktgewinn

Von vielen kurzfristigen Krankheitsfällen gebeutelt musste man sich mit absoluter Notelf Schönaich knapp geschlagen geben. Es wäre hier aber ein Punktgewinn gut möglich gewesen. In der ersten Halbzeit waren Torchancen bis auf einen Kopfball von Johannes Ormos aus freistehenden Position Mangelware. Nach der Pause kam man besser ins Spiel, die beste Chance hatten aber die Gastgeber mit einem knappen Abseitstor. Nach 85 Minuten fast die Nebringer Führung durch Dennis Singer, der nach einer Kombination über Tim Widmann und Sven Frede knapp vorbei schoß. Zwei Minuten später stolperte Jonas Marquardt in seinen Gegner hinein, der dies dankend annahm und im Strafraum fiel. Den fälligen Elfmeter verwandelten die Gastgeber zum 1:0 Endstand. Dennis Singer hatte den Ausgleich noch auf dem Fuß, schoß aber knapp vorbei