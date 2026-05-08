Rumpfelf nach Südweyhe: Drakenburg kämpft gegen die Umstände

Trotzdem gibt sich der Trainer kämpferisch: „Wir wollen eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen und in Südweyhe bestehen.“ Nach dem späten 3:2-Erfolg gegen den SC Twistringen, bei dem Kevin Dalmann kurz vor Schluss traf, reist Drakenburg zumindest mit Rückenwind an.

Bei den Gästen steht die Vorbereitung ganz im Zeichen personeller Engpässe. Stefan Cyborra beschreibt die Situation klar: „Wir fahren mit einer angespannten Personalsituation nach Südweyhe.“ Mit Lukas Wacker, Gabriel Schibora und Mirs Sachmeier fehlen gleich drei gesperrte Spieler, dazu kommen weitere Ausfälle und angeschlagene Akteure.

Kunstrasen, Geduld und klare Abläufe

Sudweyhe musste sich zuletzt mit einem 1:1 beim RSV Rehburg begnügen, bleibt aber stabil im oberen Mittelfeld. Für Drakenburg wird die Aufgabe auch durch die Bedingungen anspruchsvoll. „Wir wissen, dass uns auf Kunstrasen eine schwierige Aufgabe erwartet“, so Cyborra.

Entscheidend soll daher die Herangehensweise sein: kompakt stehen, sauber verteidigen und die Räume eng halten. Gleichzeitig fordert der Trainer Mut im eigenen Spiel: „Wir wollen unsere Momente mit dem Ball nutzen, selbst aktiv werden und zielstrebig zum Abschluss kommen.“

Das Hinspiel ging mit 3:1 an Drakenburg – ein Ergebnis, das zeigt, dass auch in dieser Konstellation etwas möglich ist. Damit das erneut gelingt, wird jedoch vieles zusammenpassen müssen.