Rumpel-Dreier beim VFB Berlin: Eigentor erlöst Delay Sports

Achiv: Delay in rot – Foto: Frank Arlinghaus

Delay Sports schafft einen Dreier beim VFB Berlin und bleibt Tabellenführer der Bezirksliga-Staffel 2. Warum sich der Influencer-Klub beim Vierten so schwer tut? Unten geht es zum Spielbericht und zum Liveticker

Ein Eigentor rettet Delay Sports Topfavorit, Tabellenführer, Aufstiegskandidat Nummer eins – von all dem war bei Delay Sports am Sonntag beim Vierten VFB Berlin erstaunlich wenig zu sehen. Das Team von Kevin Pannewitz rumpelt sich zu einem schmeichelhaften 1:0-Auswärtssieg und darf sich am Ende vor allem bei einem Mann bedanken: dem gegnerischen Pechvogel John Klaucke.

Denn das goldene Tor fiel kurioserweise durch ein Eigentor! In der 40. Minute bugsierte Klaucke den Ball unglücklich ins eigene Netz und bescherte Delay damit die Führung. Und der VfB? Der ließ sich vom Rückschlag keineswegs beeindrucken. Schon zuvor hatte Delay mehrfach gewackelt. Michael Dada, Sky Vincent Tloczynski, Pascal Brossmann und Orhan Yildirim vergeben beste Chancen.

Archiv: Pascal Brossmann (re) verschiesst Elfmeter – Foto: Frank Arlinghaus

VFB Berlin entpuppt sich als harte Nuss Doch auch der Gastgeber hat seine Momente. Nikita Devakov vergibt nach der Pause eine dicke Möglichkeit, während Delay weiterhin fahrig und überraschend ideenlos wirkt. Das Spiel wird zunehmend hitziger. Gelbe Karten auf beiden Seiten, viele Wechsel und jede Menge Unterbrechungen zerstückeln die Partie. Die größte Szene dann kurz vor der Pause: Elfmeter für den VfB! Doch der Strafstoß wird vergeben – Riesenglück für Delay. Nur zwei Minuten später bekommt auch Delay einen Elfmeter zugesprochen, aber Pascal Brossmann scheitert ebenfalls vom Punkt. Nach dem Seitenwechsel wird es endgültig unerquicklich. Delay hat zwar mehr Abschlüsse, doch klare Linie? Fehlanzeige. VfB Berlin verteidigt leidenschaftlich und hält den Favoriten erstaunlich klein. In der 85. Minute fasst der Liveticker die zweite Hälfte der Gäste treffend zusammen: "Die Gäste zweite Halbzeit ganz schwach. Keine Chancen." Und trotzdem hätte Delay beinahe noch erhöht. In der Schlussphase vergeben Orhan Yildirim und Zulu Ernst beste Möglichkeiten zum 2:0. Besonders in der Nachspielzeit liegt die Entscheidung mehrfach in der Luft – doch die Gäste bringen den Ball einfach nicht sauber unter.

Archiv: Pascal Brossmann (re) verschiesst Elfmeter – Foto: Frank Arlinghaus

So bleibt es beim knappen 1:0. Drei Punkte für Delay Sports, aber keine Glanzleistung. Der Spitzenreiter zeigt eines seiner schwächeren Saisonspiele und kommt nur dank Eigentor, Glück und einem vergebenen VfB-Elfmeter zum Dreier Der VfB Berlin dagegen darf sich trotz der Niederlage bestätigt fühlen: Gegen den großen Favoriten war deutlich mehr drin.

Archiv: Delay Sports in rot – Foto: Frank Arlinghaus

Zum Liveticker hier

Spannung in der Bezirksliga-Staffel 2 In der Bezirksliga Staffel 2 steigt die Spannung an: Delay Sports Berlin und SFC Veritas 96 marschieren punktgleich Richtung Landesliga, während FC Stern Marienfelde 1912 II weiter auf einen Ausrutscher der Spitzenteams hofft. Delay-Präsident Elias Nerlich sorgte derweil mit Ansagen in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit (siehe Bericht unten). Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Mannschaften dagegen weiterhin gegen den Absturz in die Kreisliga. Der 27. Spieltag verspricht Spannung im Aufstiegsrennen und Dramatik im Abstiegskampf.

Archiv: Delay Sports in rot – Foto: Frank Arlinghaus