"Rumheulen bringt nichts": Osterfeld verliert auch gegen Hirschkamp

Neuer Tabellenführer ist Vorjahres-Vizemeister SC Buschhausen, der trotz Rückstands die Zweitvertretung von Arminia Klosterhardt mit 6:1 deutlich in die Schranken wies. Der FC Sterkrade gewann das Duell der Ungeschlagenen gegen den SV Sarajevo dramatisch mit 5:4. Auch der 1. FC Hirschkamp bleibt souverän, benötigte für den dritten Saisonsieg aber eine lange Überzahl und einen Standardtreffer als Dosenöffner. Das Führungsquartett komplettiert der TSV Safakspor, der sich gegen BW Fuhlenbrock durchsetzte. Am anderen Ende hängen unter anderem der BV Osterfeld und SV Adler Osterfeld, die sich am kommenden Wochenende um di ersten Punkte streiten dürfen.

Punkt- und torlos nahm Osterfeld nicht unbedingt das größte Selbstvertrauen in die Partie, konnte zumindest personell aber wieder etwas beruhigter durchatmen: "Wir kommen eigentlich gut ins Spiel rein, hatten zum ersten Mal eine vernünftige Truppe auf dem Platz, wo alle Urlauber zurück sind", verriet Kapitän Tobias Hauner.

Hirschkamp hatte dann zunächst mehr vom Spiel. Kein Zufall, wenn es nach Hauner geht: "Wir haben Hirschkamp bewusst die Spielanteile überlassen, wollten dann über Konter kommen."

Eine Analyse, der Hirschkamp-Trainer Bahjat Amine auch zustimmt. "Adler Osterfeld hat über Konter versucht uns den Brei zu verderben, jedoch hatten wir eigentlich alles im Griff."

In der 41. Spielminute fand schließlich der große Knackpunkt der Partie statt. Gentrit Bajraj wurde nach einem harten Einsteigen frühzeitig unter die Duschen geschickt. Für Hauner eine zu harte Entscheidung: "Wir kriegen dann vollkommen unberechtigt die rote Karte. Es war leider ein ganz normales Foulspiel", schildert er. "Dann war ja klar, dass es in erster Linie darum ging, defensiv so lange wie möglich die Null zu halten."

Hirschkamp drängte entsprechend mit fortlaufender Spieldauer immer mehr auf das erste Tor, brachte knapp zwanzig Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit mit Galed Mohamad einen zusätzlichen Stürmer. Dieser wurde in der Schlussphase auch knapp 25 Meter vor dem gegnerischen Tor gefällt, dem Freistoß nahm sich Emrullah Bayhoca an, der den ruhenden Ball zum Dosenöffner verwandelte (82.). Osterfeld war in der Folge nun auch offensiv gefordert, und öffnete somit Räume für die Hausherren, die durch Burak Taspinar (90.+1) und erneut Bayhoca (90.+2) alles klarmachten.

Die Bilanz des Aufsteigers bleibt also makellos, während in Osterfeld die Alarmglocken bald schon zu läuten anfangen könnten. "Wir müssen jetzt gucken, dass wir nach den drei Niederlagen und keinem Tor so ein bisschen erwachen", betont Hauner, verweist dabei auch auf weiterhin bestehende, personelle Kopfschmerzen. "Mit der roten Karte von Gentrit Bajraj und womöglich der schweren Knieverletzung von Luca Frank wird es mit unserem kleinen Kader nicht besser, aber rumheulen bringt auch nichts."

Stattdessen richtet sich der Blick auf den kommenden Gegner, den BV Osterfeld, der ebenfalls noch auf die ersten Punkte wartet: "Wir müssen jetzt schauen, dass wir in der nächsten Woche gegen BVO punkten. Die werden aber ähnlich denken wie wir, die haben auch null Punkte und müssen allmählich um den Anschluss kämpfen. Aber die Saison ist noch lang. Ich bin schon optimistisch, dass wir es da unten rausschaffen und dann irgendwann im Laufe der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz landen."

pvgg Sterkrade-Nord II – VfR 08 Oberhausen II 8:0

Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Luis Mattern, Kevin Hozjan, Manuel Wester (80. Simon Hübel), Kevin Marzotko, Moritz Neukirch (61. Janne Thomas Buschfeld), Lukas Loibl, Keno Räck, Elias Aaron Peukert (61. Dustin Weber), Tom Mattern (61. Sven Konarski), Daniel Markin (80. Malte Akman) - Trainer: Dustin Vogt

VfR 08 Oberhausen II: Christian Robin Bach, Marcel Finger, Joshua Schacht, Dominik Klyszcz, Leonhard Weikam, Justin Woithe, Andre Finger (15. Anel Omerinovic), Mike Scholl, Mirco Remmerde, Tim Kneifel (71. Sascha Knobloch), Dennis Buchholz - Trainer: Andre Finger - Trainer: Mirco Remmerde

Schiedsrichter: Timo Schmidt - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Moritz Neukirch (7.), 2:0 Luis Mattern (9.), 3:0 Manuel Wester (37.), 4:0 Moritz Neukirch (41.), 5:0 Moritz Neukirch (48.), 6:0 Kevin Marzotko (71.), 7:0 Lukas Loibl (88.), 8:0 Dustin Weber (90.)



FC Sterkrade 72 – SV Sarajevo Oberhausen 5:4

FC Sterkrade 72: Nico Kinscher, Jan-Niklas Forger, Maxime-Aurele Finke, Julian Heise (45. Nico Jan Motzkuhn), Maurice-Joel Finke, Keanu Kranz (61. Malte Fuhrmann), Justin Gojny (80. Dennis Stus), Enrico Cuccu (56. Batuhan Kaba), Marcel Bambic, Louay Caraly (46. Christopher Lange), David Fojcik - Trainer: Alexander Forger

SV Sarajevo Oberhausen: Adil Can Kelleci, Bahrudin Sahinovic, Enes Aksalic, Alen Arnautovic, Samir Dzafic (63. Dzejlan Sehovic), Kenan Mujezinovic (70. Adetola Olaseni Adegun), Emmanuel Eme Jacob (48. Aid Turajlic), Benjamin Musiolik, Almin Essler, Dzenis Mulalic (81. Harun Husnic), Fatlum Hyseni (90. Hadis Muslija) - Trainer: Erol Kücükarslan

Schiedsrichter: Berkan Candan (Oberhausen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jan-Niklas Forger (28. Foulelfmeter), 1:1 Alen Arnautovic (32.), 1:2 Kenan Mujezinovic (40.), 2:2 Nico Jan Motzkuhn (48.), 2:3 Kenan Mujezinovic (49.), 3:3 David Fojcik (52.), 4:3 Christopher Lange (60.), 4:4 Aid Turajlic (85.), 5:4 Nico Jan Motzkuhn (90.)



TB Oberhausen 1889 – FC Welheim 2:2

TB Oberhausen 1889: Marvin Hengsteler, David Münch, Prince Pieritz, Dustin Wagner (58. Damian Jerome Peitsch), Abd-Manaf Tchazodi, Fabio Mülling (79. Justin Andre Partenheimer), Fabian-Maurice Kammhöfer, Marvin Dipold, Mohamed Junior Coumbassa, Sven Bugla, Dustin Peitsch (75. Orhan Bozcali) - Trainer: Daniel Coers

FC Welheim: Isa Mert Koc, Altan Gündogdu (53. Oktay Cin), Boubacar Diallo, Ibrahim Tug, Alexander Boateng, Ali Al Hakim, Özgür Erdogan (69. Emre Bozkurt), Hussein Aliu, Felix Mika Matheis, Daniel Galonska, Robin Jobst - Trainer: Ramazan Karakus

Schiedsrichter: Oguz Gülen - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Hussein Aliu (3.), 0:2 Hussein Aliu (6.), 1:2 Fabian-Maurice Kammhöfer (47.), 2:2 Fabian-Maurice Kammhöfer (61.)



BV Osterfeld 1919 – Glück-Auf Sterkrade 4:5

BV Osterfeld 1919: Sefa Bozca (85. Ahmet Haliloglu), Ensar-Resul Kahramanoglu (49. Harun Uzan), Umut Bozacioglu (92. Burak Aksoy), Luke Stratenhoff, Eazy Ctp (68. Kamuran Kürklü) (77. Ömer-Alpardan Öztas), Abdullah Baydar, Sien Nasim Greven, Xavier Meller, Aiman Rump, Lennard Stratenhoff, Nico Ljubic - Trainer: Okay Özkan - Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam

Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann, Carsten Weißert, Ömer Yüksel, Ardit Jashari (60. Fabrice Terjung), Arnest Gerlach (46. Nevio Flore), Mahilan Dietze, Berke Bayram (46. Benjamin Rüddel), Nico Gabriele, Patrick Szovan (90. Imad Brahimi), Nat-Lemuel Aboagye - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura

Schiedsrichter: Jan Altemeyer (Bottrop) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Nico Ljubic (18.), 1:1 Nat-Lemuel Aboagye (19.), 2:1 Sien Nasim Greven (39.), 3:1 Nico Ljubic (44.), 3:2 Nat-Lemuel Aboagye (55.), 3:3 Nico Gabriele (78.), 3:4 Nat-Lemuel Aboagye (79.), 3:5 Patrick Szovan (88.), 4:5 Ömer-Alpardan Öztas (90.+7)



1. FC Hirschkamp – SV Adler Osterfeld 3:0

1. FC Hirschkamp: Adnan Laroshi, Timur Berbero (54. Mehmet Kalayci), Erkan Basoglu (53. Marvin Weigel), Okan Aslantin (71. Galed Mohamad), Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Mirac Bayram (58. Burak Taspinar), Emrullah Bayhoca, Ahmet Büyüköztürk, Mehmet Kafli, Okan Al (61. Fatih Köktürk) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan

SV Adler Osterfeld: Matthias Eckl, Manuel Werner, Erdem Saglam, Gentrit Bajraj, Abdul Basit Adibyar, Emmanuel Nwabuego, Hasan Can Agbulut (46. Philipp Herrmann Schulte), Luca Joel Frank (20. Mehriz Fezzani), Pierre Henscheid (72. Seyit Bostan), Tobias Hauner, Justin Montberg (85. Ahmad Alaa Al Khaleli) - Trainer: Christian Kinowski

Schiedsrichter: Jose-Manuel Sritharan - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Emrullah Bayhoca (82.), 2:0 Burak Taspinar (90.+1), 3:0 Emrullah Bayhoca (90.+2)

Rot: Gentrit Bajraj (41./SV Adler Osterfeld/)



TSV Safakspor Oberhausen – Blau-Weiß Fuhlenbrock 1:0

TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen, Serhat Erdogan, Ibrahim Akkaya, Mert Özsoy, Emre Erdogan (92. Reda Khatir), Yusuf Arslanbas, Seyyid-Muhammed Akkaya, Mehmet Can Ekelik (83. Berat Aktürk), Dogukan Kara (62. Cihad Saral) - Trainer: Tuncay Aksoy

Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler (28. Marvin Breil), David Overfeld, Noah Rosrodowski (56. Lukas Wischermann), Nils Hackfurth, Karl Kukuczka (46. Nico Große-Beck), Daniel Dierkes, Halil Memisoglu, Justin Straßek, Jannis Pröschold, Joel Zander (73. Lukas Espenhahn), Devin Hoffmann - Trainer: Adrian Reiss

Schiedsrichter: Jan Fähndrich (Essen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Yusuf Arslanbas (90.)



SC Buschhausen 1912 – DJK Arminia Klosterhardt II 6:1

SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Dominik Teschke, Andre Busch, Dennis Wichert, Nico Lambertz, Amet Zeki (66. Samet Can Kuruoglu), Aras Nayyef Ausif, Joshua Tettesen Agougno (46. Sadik Sahan), Artur Veselov (66. Mohamad Ghazaly), Yevhenii Belmach, Kevin Menke (77. Marcel Georg Felder) - Trainer: Marcus Behnert

DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Kevin Ritter, Connor Roth, Marc Gronek, Marius Broß, Jeremy Wehres (72. Amin Bensaikak), Sayed Haris Sultani, Marcel Wroblewski, Kevin Janko, Okan Muzaffer Baydar, Dustin Prütz (78. Daniel Kiryk) - Trainer: Andreas Bovenz

Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Okan Muzaffer Baydar (13.), 1:1 Aras Nayyef Ausif (30.), 2:1 Dominik Teschke (45.+1), 3:1 Yevhenii Belmach (58.), 4:1 Amet Zeki (62.), 5:1 Yevhenii Belmach (79.), 6:1 Pascal Wickert (86.)

Besondere Vorkommnisse: Okan Muzaffer Baydar (DJK Arminia Klosterhardt II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Finn Szary (75.).



FC Welheim II – VfR 08 Oberhausen 3:2

FC Welheim II: Masoud Mohammad, Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas (85. Youssef Melouk), Halet Delen (74. Arif Yalcin), Emrah Semiz, Turgut Senyüz, Oktay Semiz, Cüneyt Kilic, Burhan Albas, Merdan Senyüz, Ramazan Akyüz (85. Mert Ata) - Trainer: Sven Kottwitz

VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Lars Bruckwilder (45. Christian Geber), Levin Jubt, Can Luca Gad, Lukas Ambrosat, Tim Schmidt, Julian Birkholz, Nick Blanke, Maurice Braunert (35. Mirco Baumgarten), Fabio Saporito, Dustin Masek (45. Tim Blanke) - Trainer: Paul Schendzielorz

Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Emrah Semiz (18.), 0:2 Merdan Senyüz (35.), 2:1 Julian Birkholz (40. Foulelfmeter), 2:2 Mirco Baumgarten (63.), 2:3 Cüneyt Kilic (87.)

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag

07.09.25 SC Buschhausen 1912 II - SC Buschhausen 1912

07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt II - TSV Safakspor Oberhausen

07.09.25 SV Adler Osterfeld - BV Osterfeld 1919

07.09.25 SV Sarajevo Oberhausen - FC Welheim II

07.09.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - 1. FC Hirschkamp

07.09.25 Glück-Auf Sterkrade - TB Oberhausen 1889

07.09.25 FC Welheim - FC Sterkrade 72

07.09.25 VfR 08 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II

