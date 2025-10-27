Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann, Martin

Ruller Torwirbel gegen Hagener SV in Lechtingen 6:3-Sieg im Abstiegskampf für das Hettwer-Team Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Hagener SV TuS Rulle

Mit dem deutlichen 6:3-Erfolg gegen den Hagener SV legte der TUS Eintracht Rulle aktuell einen Meilenstein im Kampf um den Klassenerhalt und setzte gleichzeitig seine erfolgreichen Aufwärtstrend der letzten Wochen fort. Aufgrund der widrigen Witterungs- und Platzverhältnisse wurde das Spiel auf dem Kunstrasenplatz der Sportlage Tannenpark des SF Lechtigen ausgetragen.

Julian Roßberg brachte den TUS Eintracht Rulle früh in Führung, aber die Gäste antworteten in einer Drangperiode Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Doppelschlag und drehten Rückstand durch Tore von Luca Kleine-Heitmeyer und Tom Haarbach auf 1:2. In einem umkämpften Spiel mit sieben gelben Karten gelang Jannik Espel kurz vor der Pause der Ausgleichstreffer zum 2:2 für den Gastgeber. Anfang der zweiten Halbzeit brachte Simon Schulte die Ruller Eintracht zwar mit 3:2 in Front, aber der Jubel war noch nicht verklungen, als Lukas Schacht im direkten Gegenzug der erneute Ausgleich gelang. Es ging weiter Schlag auf Schlag. Durch ein unglückliches Eigentor der Gäste ging Eintracht Rulle nach einer Stunde erneut in Führung und baute den Vorsprung Vorsprung zehn Minuten später durch den zweiten Treffer von Simon Schulte auf 5:3 aus. Moritz Schlüter machte fünf Minuten vor Ende des Spiel mit seinem Tor zum 6:3 den Deckel auf die Partie. Traf doppelt für TUS Eintracht Rulle - Simon Schulte - – Foto: Fupa

Stimmen zum Spiel: Aufgrund der zweiten Halbzeit ein hoch verdienter Sieg, auch in der Höhe. In der ersten Halbzeit gehen wir mit 1:0 in Führung. Der Hagener SV dann kaufte uns dann den Schneid ab und wir waren nicht mehr gut in den Zweikämpfen und nicht mehr gut in der Ordnung. Hagen geht 2:1 in Führung. Wir machen dann noch vor der Halbzeit das 2:2 und Hagen hat noch einen Pfostentreffer. Ein gerechtes Unentschieden zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit spielen wir flachen ruhigen Fußball. Versuchen so das Spiel zu dominieren, finden noch die Räume und haben auch noch zwei oder drei Möglichkeiten mehr, die wir nutzen müssen. Ein hoch verdienter Sieg in einem ganz, ganz wichtigen Spiel für uns. Am Ende des Tages sind wir sehr sehr froh, dass wir den Dreier in Rulle behalten konnten.