Rulle startet mit Kantersieg

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einer beeindruckenden Vorstellung ist der TUS Eintracht Rulle in die neue Bezirksligasaison gestartet. Beim FCR Bramsche setzten sich die Gäste überraschend deutlich, aber auch in der Höhe verdient mit 5:0 (3:0) durch.

Rulle übernahm von Beginn an die Kontrolle und setzte den Gastgeber früh unter Druck. Bramsches Torhüter Hollenbrink verhinderte zunächst einen Rückstand, ehe Rückkehrer Nick Claushallmann in der 10. Minute die verdiente Führung erzielte. Nur wenig später erhöhte Sören Ludwig nach Vorarbeit von Claushallmann auf 2:0. Zwar kam Bramsche Mitte der ersten Halbzeit etwas besser ins Spiel und erarbeitete sich erste Möglichkeiten, doch Rulle blieb das spielbestimmende Team. Kurz vor der Pause verwandelte Simon Schulte einen an Claushallmann verursachten Foulelfmeter sicher zum 3:0-Halbzeitstand.

Mit drei Wechseln zur Pause versuchte Bramsches Trainer Marc Filip, neue Impulse zu setzen. Doch der Plan ging nicht auf: Bereits kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Yamino Böhme auf 4:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Bei hochsommerlichen Temperaturen verlor die Partie anschließend etwas an Tempo, dennoch erspielte sich Rulle weitere gute Chancen. Claushallmann traf mit einem Freistoß noch die Latte, bevor Böhme nach erneuter Vorarbeit von Claushallmann mit seinem zweiten Treffer den 5:0-Endstand herstellte.