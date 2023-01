Rulle setzt weiter auf das bewährte Gespann Der Bezirksligist hat das Arbeitspapier von Michael Wöstmann und Marko Niemeyer um ein weiteres Jahr verlängert.

Das Trainerduo geht in Rulle in die fünfte Saison.

"Michael und Marko machen das überragend, sie sind sowohl fachlich als auch menschlich herausragend", für Rulles Teammanager Michael Moormann, der ebenfalls an Bord bleibt, und Fußballobmann Ansgar Hinrichs gab es keinen Zweifel daran, mit dem Duo auch in die kommende Spielzeit zu gehen. Ein konstruktives Gespräch des Trainerduos mit Hinrichs brachte eine schnelle Entscheidung.

Michael Wöstmann fasst die positive Entscheidung zusammen: "Marko und ich haben uns nach dieser anstrengenden Hinrunde ein wenig Zeit genommen, und sind dann beide zum selben Ergebnis gekommen, nämlich, dass wir noch unheimlich viel Lust darauf haben. Wir sind weiterhin total von der Mannschaft überzeugt, menschlich und sportlich."

Nach dem überragenden Aufstieg aus der Kreisliga in der 2019/2020 etablierten sich die Ruller sofort in der Bezirksliga und schlossen die letzte Saison auf Platz fünf der Tabelle ab. In dieser Spielzeit lief es bisher nicht ganz so gut für das Team, das aktuell auf Platz elf der Tabelle steht. Schwerwiegende Ausfälle von Torjäger Julian Hawighorst und Innenverteidiger Magnus Horn sowie viele Verletzungen von Stammspielern trugen zum bisher schlechten Abschneiden bei. In der Rückrunde wollen die Ruller aber wieder angreifen, im Team steckt genügend Potential, um sich in der Liga zu halten.

Zur Rückrunde wird Leon Grazina vom SV Rasensport zur Mannschaft stoßen, mit den anderen Spielern ist der Verein im Gespräch, wobei einige Namen sicherlich auch bei anderen Vereinen auf dem "Merkzettel" stehen. Moormann ist aber zuversichtlich, dass alle Spieler gehalten werden können: "Das familiäre Umfeld und der Zusammenhalt des Teams sind von hohem Wert, mit dem wir sicherlich Vorteile haben, das gibt man als Spieler nicht so einfach auf."