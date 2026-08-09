Rulle jubelt spät Eintracht setzt sich in intensivem Bezirksliga-Duell mit 2:0 beim VfR Voxtrup durch von Michael Eggert · Gestern, 23:25 Uhr · 0 Leser

Jens Reichelt gelingt der späte Siegtreffer für Eintracht Rulle – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Am späten Sonntagnachmittag trafen an der Wasserwerkstraße in der Bezirksliga der VfR Voxtrup und TuS Eintracht Rulle aufeinander. Nur wenige Tage zuvor hatten sich beide Mannschaften bereits im Bezirkspokal gegenübergestanden. Dort hatte sich Voxtrup deutlich mit 6:0 durchgesetzt. Das klare Ergebnis spiegelte die tatsächlichen Kräfteverhältnisse allerdings nur bedingt wider.

Bei der ungewohnten Anstoßzeit um 16.30 Uhr nahm die Partie von Beginn an Fahrt auf. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, wobei die erste Halbzeit über weite Strecken ausgeglichen verlief. Nach rund einer Viertelstunde wurde die Begegnung jedoch für längere Zeit unterbrochen. Ein Ruller Spieler zog sich im Spiel vermutlich einen Armbruch zu und musste zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen abtransportiert werden.

Auch nach der Unterbrechung blieb die Partie umkämpft. Das 0:0 zur Pause ging in Ordnung. Der Gastgeber aus Voxtrup hatte in der zweiten Halbzeit zunächst mehr Ballbesitz und kam zu einer weiteren Großchance. Bereits vor dem Seitenwechsel hatte der VfR eine gute Gelegenheit zur Führung ungenutzt gelassen. Auf der Gegenseite wurden die Gäste zunehmend gefährlicher. In der 60. Minute bekam Rulle einen Foulelfmeter zugesprochen. Simon Schulte trat an, doch VfR-Keeper Philipp Parlow parierte den Strafstoß und hielt seine Mannschaft damit weiterhin im Spiel.

VFR-Keeper Philipp Parlow hält Strafstoß von Simon Schulte – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Zehn Minuten später war jedoch auch Parlow machtlos. Nach Vorlage von Yamino Böhme brachte Tiago Lopez die Gäste mit 1:0 in Führung. Voxtrup warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussminute: Rulle nutzte den entstandenen Raum zu einem Konter, den der kurz zuvor eingewechselte Jens Reichelt zum 2:0 abschloss.

Ruller Jubel nach dem Siegtreffer – Foto: Karl-Heinz Rickelmann