Rulle feiert Kantersieg vor Derby-Hit 5:0 gegen Melle II – Derby gegen Hollage wird zum möglichen Meisterschaftsfinale von Michael Eggert · Heute, 23:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Eintracht Rulle hat nach dem bereits gesicherten Klassenerhalt ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Im letzten Heimspiel der Saison besiegte die Mannschaft von Trainer Simon Garthaus den SC Melle 03 II in der Bezirksliga deutlich mit 5:0 (3:0) und feierte damit einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg.

Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle und gingen bereits in der Anfangsviertelstunde mit 2:0 in Führung. Zunächst erzielte Joel Rehme mit seinem zweiten Saisontor das 1:0, wenig später verwandelte Magnus Horn einen Foulelfmeter, nachdem Julian Hawighorst im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Noch vor der Pause erhöhte Nils Bruning nach einer sehenswerten Vorarbeit von Kord Langemeyer auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rulle die spielbestimmende Mannschaft. Simon Schulte baute die Führung Mitte der zweiten Halbzeit mit seinem 20. Saisontreffer auf 4:0 aus. Die Vorlage lieferte erneut Nils Bruning. Den Schlusspunkt setzte Moritz Schlüter rund 15 Minuten vor dem Ende mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

Simon Schulte erzielte sein 20. Saisontor – Foto: Fupa

„Insgesamt ein in allen Bereichen verdienter Sieg meiner Mannschaft, die kein besseres letztes Heimspiel mit Verabschiedung verdienter Spieler hätte zelebrieren können. Nun gilt es, noch einmal alle Reserven zu mobilisieren, um sich der großen Außenseiterrolle am kommenden Wochenende zu widersetzen“, sagte Rulles Trainer Simon Garthaus nach dem Spiel. Weniger zufrieden zeigte sich die Gäste-Seite. Lucas Seelhöfer, der Trainer Benny Hettwer an diesem Wochenende vertrat, sprach von einem „absolut gebrauchten Spiel“: „Wir konnten in keiner Minute an unsere Form von letzter Woche anknüpfen. Individuelle Fehler und mangelhafte Disziplin gegen den Ball haben Rulle zum Toreschießen eingeladen.“