Ruit gewinnt knapp mit 3-1

Zu Gast beim TB Ruit II starteten wir konzentriert in die Partie und konnten die ersten 15 Minuten gut gestalten. Bereits in der 12. Spielminute hatte Muhammed Cakir die große Chance zur Führung, doch sein Abschluss wurde vom gegnerischen Torhüter stark pariert. In der 20. Minute ergab sich nach einem Foul an uns eine aussichtsreiche Möglichkeit. Den schnell ausgeführten Freistoß brachte Sercan Avci gefährlich aufs Tor, doch auch hier reagierte der Keeper glänzend. Der Nachschuss von Furat Kulaber fand ebenfalls nicht den Weg ins Netz.

Besser lief es in der 24. Minute: Sercan Avci nahm sich aus gut 25 Metern ein Herz und versenkte den Ball unhaltbar zum verdienten 1:0 für Altbach. Kurz vor der Pause hätte Adem Killicaslan die Führung sogar ausbauen können, doch sein Schuss aus 20 Metern prallte unglücklich vom Pfosten ab. Mit der knappen, aber verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel erwischte Ruit den besseren Start. In der 54. Minute kamen sie über die Außenbahn, die Hereingabe in den Strafraum verwertete ein Ruiter Spieler direkt zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel verflachte anschließend etwas, beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend.